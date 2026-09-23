থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ হৈ ক্ষমা বিচৰা অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে এৰিলে ভ্ৰাম্যমাণ দলটো

থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ হৈ ক্ষমা বিচৰা অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে এৰিলে ভ্ৰাম্যমাণ দলটো
থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰত কেণা লাগিছে ৷ ওৰ পৰা নাই বিতৰ্কৰ ৷ মুখ্য অভিনেতাৰ পিছত এইবাৰ মুখ্য অভিনেত্ৰীৰ ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰ ত্যাগ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 5:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : এইবাৰ থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ এৰিলে অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৷ সামাজিক মাধ্যমত লিখিলে আঁৰৰ কাৰণ ৷ এৰাৰ পূৰ্বে শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ সন্মুখত হাতযোৰ কৰি থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ হৈ ক্ষমা বিচাৰিছিল ৷ মুখ্য অভিনেতাই থিয়েটাৰৰ সৈতে চুক্তি বাতিল কৰাৰ পিছত ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ ঘটনাৰ বিৱৰণ দিছিল ৷
আজি সামাজিক মাধ্যমযোগে অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে অনুৰাগীক অৱগত কৰিলে ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰ ত্যাগ কৰা কথা ৷ এটা প’ষ্ট দি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, "মনে নিবিচৰাৰ পিছতো এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল । প্ৰায় ৭ বছৰ দৰ্শক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ অসমৰ ভিন্ন ঠাইত ভিন্ন নাট্যদলত নাট্যাভিনয় কৰিলোঁ, কিন্তু কোনো নাট্যদলত এই বৰ্ষত থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ দৰে খেলিমেলি পোৱা নাছিলোঁ । বহুখিনি চেষ্টা কৰিলোঁ আখৰাৰ পৰাই থিয়েটাৰখনক আগুৱাই নিবলৈ, কিন্তু হাৰ মানিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ল ।"
তেওঁ আগলৈ আৰু লিখিছে, "খুবেই অপেছাদাৰীভাৱে সকলো চলি থাকিলে আমাৰ দৰে ভ্ৰাম্যমাণক জীৱিকা হিচাপে লৈ চলি থকা শিল্পীসকলৰ বাবে অসুবিধা হয় । সেয়ে আজিৰ পৰা মই থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ সৈতে কোনোধৰণে জড়িত নহয় । সমূহ আহ্বায়ক সমিতি আৰু দৰ্শকলৈ মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আপোনালোকে মোক ভুল নুবুজিব । আকৌ আহিম আপোনাসৱৰ মৰম তথা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চখনত ।"
শৰ্মিষ্ঠাৰ এই প’ষ্টটোত তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে তেওঁক আগলৈ চুক্তি কৰোঁতে সাৱধান হ’বলৈ অনুৰোধ কৰিছে ৷ বহুতে নতুন থিয়েটাৰৰ সৈতে চুক্তি কৰিবলৈয়ে মানা কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে অভিনেতা সিদ্ধান্ত কলিতাৰ মালিক পক্ষৰ সৈতে কিছু মতানৈক্য ঘটিছিল ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ থিয়েটাৰ দলটো এৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ দলটোৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ চুক্তি বাতিল কৰিছে বুলি কলিতাই ১০ ছেপ্টেম্বৰত এটা প’ষ্ট দিছিল ৷ তাৰ পাছতেই শৰ্মিষ্ঠাই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক : কুশতলিত ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শন বাতিল: অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া