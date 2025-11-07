এবছৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী

এবছৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী
২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বিৰতিৰ পাছত আগন্তুক বর্ষত ন-উদ্যমেৰে পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী ৷
Published : November 7, 2025 at 5:54 PM IST
গুৱাহাটী: এবছৰৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ন-উদ্যমেৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী । ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষত ত্রিশক্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰডাকচন হাউচৰ সহযোগত নতুন উদ্যম, নতুন কৌশল আৰু নতুন চিন্তাৰে নাট্যপ্ৰেমীৰ মাজলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে অৰ্ধ-শতবর্ষ অতিক্রম কৰা ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী ।
দুগৰাকী নাট্যকাৰৰ তিনিখন নাটকেৰে দৰ্শকৰ মাজলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে নাট্যদলটো । শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে নাট্যদলটোৱে ।
এই সন্দৰ্ভত থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ প্ৰযোজক সুবোধ মজুমদাৰে কয়, “২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে থিয়েটাৰৰ ভাগ্যদেৱীৰ আজি পোষ্টাৰ মুকলি কৰিলো । ২০২৫-২৬ নাট্যবর্ষত আমি নাট প্ৰদৰ্শন কৰা নাই । ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষত আমি ন-উদ্যমেৰে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে ত্রিশক্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰডাকচন হাউচৰ সহযোগত অসমৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ যাম । আগন্তুক বর্ষত ভাগ্যদেৱীৰ বাবে পুনৰ সোণালী দিন উভতি আহিব । ১৯৬২ চনত অসমত ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ জন্ম হৈছিল আৰু ১৯৬৮ চনত ভাগ্যদেৱী নাট্য সমিতি নামেৰে এই নাট্যগোষ্ঠীটোৰ জন্ম হৈছিল । আমি তিনিখন নাটক লৈ দৰ্শকৰ মাজলৈ যাম ।”
নাট্যগোষ্ঠীটোৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক পবিত্র কেওটে কয়, “ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰখনে ইতিমধ্যে ৫০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে । বিগত বছৰ থিয়েটাৰখন বন্ধ হৈ আছিল । বন্ধ হৈ যোৱাত আমি খুব মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছিলো । যাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি আহি এই থিয়েটাৰখন যাতে পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব পাৰো, তাৰ বাবে ন-উদ্যমেৰে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ ।”
নতুন এই নাট্যযাত্ৰা সন্দৰ্ভত নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই কয়, “অসমৰ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে এটা সুখবৰ । থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ যাত্ৰাটো স্থগিত হ'ল নেকি বা একেবাৰে অৱসান ঘটিল নেকি বুলি ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰি আছিল । এটা বছৰৰ বাবে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ যাত্ৰা থমকি গৈছিল যদিও পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহি আছে । অসমীয়া নাট্য জগতৰ কহিনুৰ, আৱাহন, হেঙুল আৰু ভাগ্যদেৱীক চাৰিটা স্তম্ভ বুলি কওঁ । গতিকে এটা স্তম্ভ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাটো আমাৰ কাৰোৰে বাবে কাম্য নহয় । সকলো ফালৰ পৰা উজ্জ্বলি উঠিব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ ।”
উল্লেখ্য যে, আগন্তুক বর্ষত থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ সৈতে ইতিমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ হৈছে শ্ৰীমন্ত মাধৱ দত্ত, নিৰ্মল দত্ত, চিন্ময় ফুকন, দীপাংকৰ ৰয়, ফেৰীপ্ৰিয়া, শিল্পীশিখাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰী ।
