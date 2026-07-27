ETV Bharat / entertainment

দুবছৰৰ বিৰতিৰ পিছত নতুন ৰূপেৰে উভতিল ৫৮ বছৰীয়া থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী

ত্ৰিশক্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ উদ্যোগত পুনৰ জীৱিত হ’ল নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক ‘থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী’ ৷ তিনিখনকৈ ব্যয়বহুল নাটকেৰে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ নাট্য যাত্ৰাৰ বাবে সাজু থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী ৷

Theater Bhagyadevi ready for theatrical journey 2026-27 with three plays, Jatin Bora will return to theatre
ভাগ্যদেৱীৰ আখৰা স্থলীত পুৰণি দিনৰ স্মৃতি ৰোমন্থন যতীন বৰাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 1:51 PM IST

|

Updated : July 27, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: ৫০ বছৰীয়া পুৰণি ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী 'থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী'ৰ পুনৰাগমন ৷ অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি নাট্যগোষ্ঠী ‘থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী’ দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ উভতি আহিছে । বিগত দুবছৰ ধৰি বন্ধ হৈ থকা নলবাৰীৰ এই ঐতিহাসিক নাট্যদলটোক ‘ত্ৰিশক্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰডাকশ্বন’ৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত পুনৰ জীয়াই তোলা হৈছে ।

৫৮ বছৰত ভৰি দিলে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে

এইবাৰ দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিব থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে (ETV Bharat Assam)

অসমৰ নাট্য জগতৰ বাবে এক সুখবৰ ! দীৰ্ঘদিনীয়া যাত্ৰা পাৰ্টীৰ পৰা ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদললৈ ৰূপান্তৰিত হৈ ৰাইজৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰা অসমৰ অন্যতম স্বাভিমানী নাট্যগোষ্ঠী ‘থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী’ পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ উভতি আহিছে । বিভিন্ন কাৰণত বিগত দুবছৰ ধৰি বন্ধ হৈ থকা, ৫০ বছৰৰো অধিক পুৰণি এই নাট্যদলটোৱে চলিত বৰ্ষত ৫৮ বছৰত ভৰি দিছে । দেওবাৰে নলবাৰীৰ মৰোৱাস্থিত আখৰা গৃহত মাংগলিক ৰীতি-নীতিৰে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ নাট্য আখৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।

এইবাৰ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজক নাটকৰ এক ব্যতিক্ৰমী সোৱাদ দিবলৈ দলটোৱে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে । অসমৰ এই ঐতিহাসিক আৰু পুৰণি নাট্যগোষ্ঠীটো পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠাত এতিয়া ৰাজ্যৰ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ লগতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা আৰু বিশিষ্ট নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্য্য অত্যন্ত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।

ত্ৰিশক্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ উদ্যোগত নতুন ৰূপত 'থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী'

‘ত্ৰিশক্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰডাকশ্বন’ৰ বিশেষ উদ্যোগত থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে এইবাৰ এক সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ এক বিশাল আয়োজনেৰে এইবাৰ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে তিনিখনকৈ ব্যয়বহুল আৰু ভিন্ন সোৱাদৰ নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

Theater Bhagyadevi ready for theatrical journey 2026-27 with three plays, Jatin Bora will return to theatre
দুবছৰৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিল ৫৮ বছৰীয়া 'থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী' (Photo : ETV Bharat Assam)

এই নাট্যবৰ্ষৰ নাটক তিনিখন হৈছে- অসমৰ যশস্বী নাট্যকাৰ প্ৰণৱ বৰুৱাৰ ‘ৰাজদ্ৰোহী’, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ‘মেঘে মেঘে বৰষা’, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰে আন এক সৃষ্টি ‘মৃতদেহত এপাহি গোলাপ’ ৷ দেওবাৰে এই তিনিখন নাটকৰ আখৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় । এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে নাট্যগোষ্ঠীটোৰ সৈতে জড়িত সকলো অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, কলা-কুশলী আৰু শুভাকাংক্ষী উপস্থিত থাকে ।

থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ মঞ্চত অভিনেতা যতীন বৰাৰ পুৰণি দিনৰ স্মৃতি ৰোমন্থন

থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ নাট্য আখৰাৰ শুভ উদ্বোধনী মঞ্চত উপস্থিত থাকি অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই দলটোৰ পুৰণি জয়যাত্ৰাৰ দিনবোৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, তেওঁ এই নাট্যগোষ্ঠীটোৰ সৈতে তিনিবাৰকৈ জড়িত হৈছিল আৰু ইয়াৰে বিখ্যাত নাটক ‘চুৰেন চোৰৰ পুতেক’ৰ জৰিয়তে ভাগ্যদেৱীত তেওঁ প্ৰথম অভিনয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । ভাগ্যদেৱীৰ নাটকৰ সদায় এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আৰু মানদণ্ড থাকে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ বুলি ক’লেই প্ৰথমতে আমাৰ মনলৈ কহিনুৰ, আৱাহন, ভাগ্যদেৱী, হেঙুল আৰু শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ নাম আহে । এইসমূহ হৈছে অসমৰ নাট্য জগতৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ । গতিকে ইয়াৰে যিকোনো এখন থিয়েটাৰ বন্ধ হৈ পৰাটো কোনো এজন নাট্যপ্ৰেমীৰে কাম্য হ’ব নোৱাৰে ।"

২০২৭-২৮ বৰ্ষত পুনৰ ভ্ৰাম্যমাণলৈ ঘূৰি আহিব যতীন বৰা

থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ নাট্য আখৰাৰ মঞ্চৰ পৰাই জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে । তেওঁ জনাই যে, আগন্তুক ২০২৭-২৮ নাট্যবৰ্ষত তেওঁ পুনৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ মঞ্চলৈ ঘূৰি আহিব । এই নতুন যাত্ৰাৰ বাবে অভিনেতাগৰাকীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ।

আনহাতে, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীক লৈ আৱেগিক মন্তব্য কৰি কয় যে, প্ৰখ্যাত কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ পিছতেই তেওঁ ভাগ্যদেৱীৰ বাবেই জীৱনৰ প্ৰথম নাটক লিখিছিল । ইফালে, দুবছৰৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এই নাট্যগোষ্ঠীটোৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰি দলটোৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী সকলো অত্যন্ত আনন্দিত হৈ পৰিছে । সামগ্ৰিকভাৱে, দেওবাৰে নিশা থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ আখৰা গৃহৰ বাকৰিত এক উৎসৱমুখৰ আৰু উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।

লগতে পঢ়ক : ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতলৈ সুখবৰ: তিনিখন ব্যতিক্ৰমী নাটকেৰে আহি আছে ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’

Last Updated : July 27, 2026 at 1:57 PM IST

TAGGED:

যতীন বৰা ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ
অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নতুন নাটক
অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ ২০২৬ ২৭
মৃতদেহত এপাহি গোলাপ
THEATRE BHAGYADEVI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.