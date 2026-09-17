ETV Bharat / entertainment

থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী: দুবছৰৰ মূৰত ন-ৰূপত দৰ্শকৰ সন্মুখত একাধিক নাটক

দুবছৰৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ৰাইজৰ সন্মুখত নাট মঞ্চস্থ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ । অভিনয় যাত্ৰাৰ প্ৰথম দুৱাৰমুখ ভাগ্যদেৱীৰ পুৰণি স্মৃতি সুঁৱৰি মঞ্চ উদ্বোধন অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাৰ ৷

Theatre Bhagyadevi inaugurates its 2026-27 theatrical year in nalbari
দুবছৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই আহিল থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 12:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : ঘাট-প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহি পলমকৈ হ’লেও দুবছৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই আহিল থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী । নলবাৰীৰ কটপুহাত ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ পাতনি মেলিলে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে । পুৰণি দিনৰ স্মৃতি সুঁৱৰি অভিনয় যাত্ৰাৰ প্ৰথম খোজ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী বুলি অভিহিত কৰি জ্যেষ্ঠ অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই মঞ্চ উদ্বোধন কৰে ।

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ নাট মঞ্চস্থৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় । নলবাৰীৰ কটপুহাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ নাট মঞ্চস্থৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় । বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ফিটা কাটি নাট মঞ্চস্থৰ যাত্ৰা মুকলি কৰে ।

প্ৰণৱ বৰুৱা ৰচিত ‘ৰাজদ্ৰোহী’ নাটকখনেৰে এইবৰ্ষৰ নাটৰ পাতনি মেলে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে । লগতে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ৰচিত ‘মেঘে মেঘে বৰষুণ’ আৰু ‘মৃতদেহত এপাহি গোলাপ’ এই দুখন নাটকো মঞ্চস্থ হ’ব কটপুহাৰ এই মঞ্চত ।

উল্লেখ্য যে, বিগত দুবছৰৰ বিৰতিৰ পিছত ত্ৰিশক্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰডাকশ্বনৰ ঐক্য প্ৰচেষ্টাত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ ন ৰূপত ওলাই আহিছে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী । নাট মঞ্চস্থ কৰোতে কিছু পলম হ’লেও নাট্যগোষ্ঠীটোৰ তিনিওখন নাটকেই শ্ৰোতা-দৰ্শকে আদৰি ল’ব বুলি বিশ্বাসী থিয়েটাৰখনৰ প্ৰযোজক সুবোধ মজুমদাৰ । তেওঁৰ বাবে এয়া স্মৰণীয় দিন ।

ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰক অসমৰ এটা অতি পুৰণি নাট্যদল আৰু ৰাইজৰ মৰমৰ নাট্যদল বুলি অভিহিত কৰে প্ৰযোজক সুবোধ মজুমদাৰে ৷ ভাগ্যদেৱী বুলিলে এতিয়াও ৰাইজৰ মনলৈ নাটকৰ সোৱাদ ঘূৰি আহে বুলিও কয় তেওঁ ৷ পৱিত্ৰ কেওটৰ প্ৰচেষ্টাতে ভাগ্যদেৱী এইবাৰ পুনৰ জীৱিত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰযোজকগৰাকীয়ে তেওঁলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । লগতে নাট্যকাৰ, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, কলা-কুশলী সকলোলৈ কৃতজ্ঞতা জনাই প্ৰযোজক সুবোধ মজুমদাৰে ।

আনহাতে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলো এই বৰ্ষটোক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী । ৰাইজে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীক পুনৰ মৰম দিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী তেওঁলোক । তিনিওখন নাটকত ভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে ।

আনহাতে মঞ্চ উদ্বোধন কৰি পুৰণি দিনৰ স্মৃতি সোঁৱৰে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই । অভিনেতাগৰাকীৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ প্ৰথম দুৱাৰডলি আছিল থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী । এই যাত্ৰাই তেওঁক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰে বুলি মন্তব্য কৰে অভিনেতাজনে ৷ থিয়েটাৰৰ যোগেদি ৰাইজৰ কাষ চাপি আজি ৰাইজে তেওঁক চিনি পোৱা হৈছে বুলিও কয় অৰুণ হাজৰিকাই । সাংস্কৃতিক জগতৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ বন্ধ হোৱাটো কেতিয়াও কাম্য কৰিব নোৱাৰে অৰুণ হাজৰিকাই ।

Theatre Bhagyadevi inaugurates its 2026-27 theatrical year in nalbari
বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ফিটা কাটি নাটৰ শুভাৰম্ভ কৰে (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱাৰ প্ৰথমটো বৰ্ষ সন্দৰ্ভত অৰুণ হাজৰিকাই কয়, "জুবিন গাৰ্গ তেতিয়াহে আমাৰ মাজত থকা যেন লাগিব, যেতিয়া তেওঁ উচিত ন্যায় পাব । মৃত্যুৰ সঁচা কাৰণটো আমি জানিব লাগিব । জুবিন সদায় আমাৰ মাজত আছে । সকলোৰে মনত আছে, কেতিয়াও হেৰাই নাযায় । দোষীয়ে শাস্তি পাওক । জুবিনে ন্যায় পাওক ।"

তেওঁ লগতে আৰু কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত ইফাল-সিফাল হোৱাটোৱেই এটা ৰাজনীতি । প্ৰথমতে জুবিন গাৰ্গৰ বিপক্ষে কোনো অধিবক্তা ওলোৱা নাছিল, এতিয়া কিয় ওলাল ? তেখেতসকলে, উকীল সন্থাই অনুগ্ৰহ কৰি জুবিনৰ ন্যায়ৰ পক্ষত লাগক ।"

ইপিনে সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকনো ভাগ্যদেৱীৰ এই সুখময় যাত্ৰাক লৈ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে । ৫০ বছৰ গৰকি যোৱা অসমৰ একমাত্ৰ পুৰণি নাট্যদলটোৰ সৈতে অজয় ফুকনো জড়িত হৈ আছে । বহু স্মৃতি আজিও মন সজীৱ তেওঁৰ । ভাগ্যদেৱীৰ নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাই সংগীত পৰিচালকগৰাকীয়ে ।

লগতে জুবিন গাৰ্গৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভতো মত প্ৰকাশ কৰে অজয়ে ৷ তেওঁ কয়, "বৰ্তমানলৈকে প্ৰকৃত অপৰাধী আটক হোৱা নাই ৷ কেইটামানকহে ধৰা হৈছে ৷ যিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে এটা হেছটেগ লগোৱা নাছিল, সেইসকলে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ নামত ইটো সিটো কৰি ব্যৱসায় কৰিব ধৰিছে । এয়া কেতিয়াও নামানো । জুবিন গাৰ্গক উচিত ন্যায় প্ৰদান কৰিবই লাগিব ৷"

আগন্তুক ১৯ ছেপ্টেম্বৰত সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত ৫ হাজাৰ চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ’ব বুলি সদৰী কৰে অজয় ফুকনে । সেইদিনটোত সকলোকে পদূলিমুখত এগছি চাকি জ্বলাবলৈ আহ্বান সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকনৰ ।

লগতে পঢ়ক : দুবছৰৰ বিৰতিৰ পিছত নতুন ৰূপেৰে উভতিল ৫৮ বছৰীয়া থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী

TAGGED:

BHAGYADEVI 2026 27 THEATRICAL YEAR
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী ২০২৬ ২৭ নাট্যবৰ্ষ
অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা
THEATRE BHAGYADEVI 2026 27YEAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.