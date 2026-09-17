থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী: দুবছৰৰ মূৰত ন-ৰূপত দৰ্শকৰ সন্মুখত একাধিক নাটক

থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী: দুবছৰৰ মূৰত ন-ৰূপত দৰ্শকৰ সন্মুখত একাধিক নাটক
দুবছৰৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ৰাইজৰ সন্মুখত নাট মঞ্চস্থ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ । অভিনয় যাত্ৰাৰ প্ৰথম দুৱাৰমুখ ভাগ্যদেৱীৰ পুৰণি স্মৃতি সুঁৱৰি মঞ্চ উদ্বোধন অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 12:35 PM IST
নলবাৰী : ঘাট-প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহি পলমকৈ হ’লেও দুবছৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই আহিল থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী । নলবাৰীৰ কটপুহাত ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ পাতনি মেলিলে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে । পুৰণি দিনৰ স্মৃতি সুঁৱৰি অভিনয় যাত্ৰাৰ প্ৰথম খোজ থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী বুলি অভিহিত কৰি জ্যেষ্ঠ অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই মঞ্চ উদ্বোধন কৰে ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ নাট মঞ্চস্থৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় । নলবাৰীৰ কটপুহাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ নাট মঞ্চস্থৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় । বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ফিটা কাটি নাট মঞ্চস্থৰ যাত্ৰা মুকলি কৰে ।
প্ৰণৱ বৰুৱা ৰচিত ‘ৰাজদ্ৰোহী’ নাটকখনেৰে এইবৰ্ষৰ নাটৰ পাতনি মেলে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীয়ে । লগতে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ৰচিত ‘মেঘে মেঘে বৰষুণ’ আৰু ‘মৃতদেহত এপাহি গোলাপ’ এই দুখন নাটকো মঞ্চস্থ হ’ব কটপুহাৰ এই মঞ্চত ।
উল্লেখ্য যে, বিগত দুবছৰৰ বিৰতিৰ পিছত ত্ৰিশক্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰডাকশ্বনৰ ঐক্য প্ৰচেষ্টাত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ ন ৰূপত ওলাই আহিছে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী । নাট মঞ্চস্থ কৰোতে কিছু পলম হ’লেও নাট্যগোষ্ঠীটোৰ তিনিওখন নাটকেই শ্ৰোতা-দৰ্শকে আদৰি ল’ব বুলি বিশ্বাসী থিয়েটাৰখনৰ প্ৰযোজক সুবোধ মজুমদাৰ । তেওঁৰ বাবে এয়া স্মৰণীয় দিন ।
ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰক অসমৰ এটা অতি পুৰণি নাট্যদল আৰু ৰাইজৰ মৰমৰ নাট্যদল বুলি অভিহিত কৰে প্ৰযোজক সুবোধ মজুমদাৰে ৷ ভাগ্যদেৱী বুলিলে এতিয়াও ৰাইজৰ মনলৈ নাটকৰ সোৱাদ ঘূৰি আহে বুলিও কয় তেওঁ ৷ পৱিত্ৰ কেওটৰ প্ৰচেষ্টাতে ভাগ্যদেৱী এইবাৰ পুনৰ জীৱিত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰযোজকগৰাকীয়ে তেওঁলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । লগতে নাট্যকাৰ, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, কলা-কুশলী সকলোলৈ কৃতজ্ঞতা জনাই প্ৰযোজক সুবোধ মজুমদাৰে ।
আনহাতে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলো এই বৰ্ষটোক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী । ৰাইজে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীক পুনৰ মৰম দিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী তেওঁলোক । তিনিওখন নাটকত ভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে ।
আনহাতে মঞ্চ উদ্বোধন কৰি পুৰণি দিনৰ স্মৃতি সোঁৱৰে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই । অভিনেতাগৰাকীৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ প্ৰথম দুৱাৰডলি আছিল থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী । এই যাত্ৰাই তেওঁক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰে বুলি মন্তব্য কৰে অভিনেতাজনে ৷ থিয়েটাৰৰ যোগেদি ৰাইজৰ কাষ চাপি আজি ৰাইজে তেওঁক চিনি পোৱা হৈছে বুলিও কয় অৰুণ হাজৰিকাই । সাংস্কৃতিক জগতৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ বন্ধ হোৱাটো কেতিয়াও কাম্য কৰিব নোৱাৰে অৰুণ হাজৰিকাই ।
আনহাতে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱাৰ প্ৰথমটো বৰ্ষ সন্দৰ্ভত অৰুণ হাজৰিকাই কয়, "জুবিন গাৰ্গ তেতিয়াহে আমাৰ মাজত থকা যেন লাগিব, যেতিয়া তেওঁ উচিত ন্যায় পাব । মৃত্যুৰ সঁচা কাৰণটো আমি জানিব লাগিব । জুবিন সদায় আমাৰ মাজত আছে । সকলোৰে মনত আছে, কেতিয়াও হেৰাই নাযায় । দোষীয়ে শাস্তি পাওক । জুবিনে ন্যায় পাওক ।"
তেওঁ লগতে আৰু কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত ইফাল-সিফাল হোৱাটোৱেই এটা ৰাজনীতি । প্ৰথমতে জুবিন গাৰ্গৰ বিপক্ষে কোনো অধিবক্তা ওলোৱা নাছিল, এতিয়া কিয় ওলাল ? তেখেতসকলে, উকীল সন্থাই অনুগ্ৰহ কৰি জুবিনৰ ন্যায়ৰ পক্ষত লাগক ।"
ইপিনে সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকনো ভাগ্যদেৱীৰ এই সুখময় যাত্ৰাক লৈ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে । ৫০ বছৰ গৰকি যোৱা অসমৰ একমাত্ৰ পুৰণি নাট্যদলটোৰ সৈতে অজয় ফুকনো জড়িত হৈ আছে । বহু স্মৃতি আজিও মন সজীৱ তেওঁৰ । ভাগ্যদেৱীৰ নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাই সংগীত পৰিচালকগৰাকীয়ে ।
লগতে জুবিন গাৰ্গৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভতো মত প্ৰকাশ কৰে অজয়ে ৷ তেওঁ কয়, "বৰ্তমানলৈকে প্ৰকৃত অপৰাধী আটক হোৱা নাই ৷ কেইটামানকহে ধৰা হৈছে ৷ যিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে এটা হেছটেগ লগোৱা নাছিল, সেইসকলে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ নামত ইটো সিটো কৰি ব্যৱসায় কৰিব ধৰিছে । এয়া কেতিয়াও নামানো । জুবিন গাৰ্গক উচিত ন্যায় প্ৰদান কৰিবই লাগিব ৷"
আগন্তুক ১৯ ছেপ্টেম্বৰত সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত ৫ হাজাৰ চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ’ব বুলি সদৰী কৰে অজয় ফুকনে । সেইদিনটোত সকলোকে পদূলিমুখত এগছি চাকি জ্বলাবলৈ আহ্বান সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকনৰ ।
লগতে পঢ়ক : দুবছৰৰ বিৰতিৰ পিছত নতুন ৰূপেৰে উভতিল ৫৮ বছৰীয়া থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী