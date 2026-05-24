বহু জনপ্ৰিয় অভিনেতাক লৈ তিনিখন নাটকৰে আগন্তুক নাট্যযাত্ৰাৰ বাবে সাজু থিয়েটাৰ সূৰ্য্য

বহু জনপ্ৰিয় অভিনেতাক লৈ তিনিখন নাটকৰে আগন্তুক নাট্যযাত্ৰাৰ বাবে সাজু থিয়েটাৰ সূৰ্য্য
তিনিখন ভিন্নধর্মী নাটকৰে নতুন নাট্যবর্ষৰ বাবে সাজু হৈছে থিয়েটাৰ সূৰ্য্য । অভিনয় কৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰসেনজিৎ বৰা, অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ লগতে বহুকেইগৰাকীয়ে ৷
Published : May 24, 2026 at 9:32 PM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়া ভ্ৰাম্যমাণ জগতত জন্মলগ্নৰে পৰা এক সুকীয়াস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে থিয়েটাৰ সূৰ্য্যই । প্ৰতিটো নাট্যবৰ্ষতে নাট্যপ্রেমী দৰ্শকক বলিষ্ঠ আৰু মনোগ্রাহী নাটক উপহাৰ দি আহিছে থিয়েটাৰ সূৰ্য্য । বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰে নাট্যদলটি সাজু হৈছে নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে ।
থিয়েটাৰ সূৰ্য্যই ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে নাট তিনিখনৰ নাম । সমান্তৰালভাৱে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে নাট তিনিখনৰ প'ষ্টাৰ । ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষত থিয়েটাৰ সূৰ্য্যৰ মঞ্চত দর্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ দুখনকৈ নাট । নাট কেইখন হৈছে অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ 'মায়াহীন ৰাতিৰ কোলাত' আৰু 'মই তোমাৰ কাষতে আছোঁ’ ৷ লগতে থাকিব নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাৰ 'অংগুলিমালৰ অনামিকা'।
জানিব পৰা অনুসৰি প্রযোজক মুনীন্দ্র বৰ্মনৰ নেতৃত্বত কাৰিকৰী কলা-কৌশলৰ কাম-কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সৰ্থেবাৰীৰ ৰাউলীস্থিত আখৰা শিবিৰত । লগতে চলি আছে প্রয়োজনীয় সংগীতৰ কাম ।
নাট কেইখনৰ সন্দৰ্ভত নাট্যদলটিৰ মুখপাত্ৰ ভূপেশ খাটনিয়াৰে জনাই যে এগৰাকী উন্মাদৰ প্ৰেমিক এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ কিছু সংঘাতপূর্ণ প্রেম কাহিনীৰে ৰচনা কৰা হৈছে নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ 'মই তোমাৰ কাষতে আছোঁ' নাটখন । য'ত দর্শকে উপভোগ কৰিব পৰিব প্রেমৰ বিভিন্ন বাখ্যা । আনহাতে অসমীয়াৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী এগৰাকীৰ ব্যৰ্থ প্রেম তথা জীৱন কাহিনীৰে ৰচনা কৰা হৈছে আনখন নাট 'মায়াহীন ৰাতিৰ কোলাত' ।
ইফালে ২০২৬-২৭ বর্ষত ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চত দেখা যাব জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰসেনজিৎ বৰা, অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰুক । লগতে থাকিব মঞ্জিল বৰুৱা, অৰুণ বৰা, দুলুমণি ডেকা, মৃণালদ্বীপ গোস্বামী, চম্পক মেধি, বন্দনা ডেকা, জিনু চুম চুম, অচ্যুৎ কলিতা, লুকু কোঁৱৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰী । লগতে আনবৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো মুখ্য সম্পাদকৰ দায়িত্বত থাকিব উত্তম শর্মা আৰু সম্পাদকৰ দায়িত্বত থাকিব পদ্ম চেতিয়া ।