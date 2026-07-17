থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ প্ৰথমটো গীতৰ পোষ্টাৰ মুকলি
ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চ কঁপাবলৈ সাজু ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’ ৷ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ’ল নতুন নাট্যবৰ্ষৰ প্ৰথমটো গীতৰ পোষ্টাৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 11:39 AM IST
মৰিগাঁও : অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগত লাহে লাহে সাজু হৈ উঠিছে আগন্তুক ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে ৷ নাট্যদলসমূহেও নিজৰ কামৰ গতি খৰতকীয়া কৰিছে ৷ অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতৰ অন্যতম চৰ্চিত আৰু জনপ্ৰিয় নাট্যদল ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’ই তেওঁলোকৰ আগন্তুক ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছে ৷ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে দলটোৱে কঢ়িয়াই আনিছে এক বিশেষ সুখবৰ ।
নাট্যদলটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে এই নাট্যবৰ্ষটোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো আকৰ্ষণীয় গীত । চন্দন জ্যোতি ভূঞা নিৱেদিত তথা বৰ্তমান অত্যন্ত চৰ্চাত থকা ‘এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত’ শীৰ্ষক নাটকখনৰ বিশেষভাৱে আকৰ্ষণীয় গীত ‘মেনকা ৰাণী’ৰ প্ৰথমখন পোষ্টাৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় । পোষ্টাৰখন মুকলি হোৱাৰ লগে লগেই এতিয়া নাট্যপ্ৰেমী দৰ্শক তথা অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উছাহ আৰু কৌতুহল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
নাট্যদলটোৰ আশাবাদী মন্তব্য
ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ প্ৰতিটো নাট্যবৰ্ষতে গীত-মাত তথা সংগীতৰ এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে । এইবাৰো ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’ই এই ‘মেনকা ৰাণী’ গীতটিৰে ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হ’ব আৰু ই পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব বুলি আশাবাদী নাট্যদলটোৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তা । চন্দন জ্যোতি ভূঞাৰ বলিষ্ঠ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে ‘এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত’ নাটখনে আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত মঞ্চত কেনেধৰণৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে আৰু দৰ্শকক কেনেকৈ আপ্লুত কৰে, সেয়া সঁচাকৈয়ে হ’ব লক্ষ্যণীয় ।
এই বৰ্ষত দৰ্শকক উপহাৰ দিবলৈ নাট্যদলটোৱে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে তিনিখনকৈ ব্যতিক্ৰমী তথা সামাজিক নাটক । ইতিমধ্যে মৰিগাঁৱৰ বৰঙাবাৰীত অৱস্থিত থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ স্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত আজিৰে পৰা নাটক কেইখনৰ জোৰদাৰ আখৰা শিবিৰ আৰম্ভ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতলৈ সুখবৰ: তিনিখন ব্যতিক্ৰমী নাটকেৰে আহি আছে ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’