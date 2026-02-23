অৱশেষত এটা ইনষ্টা ষ্ট’ৰীয়ে সুখী কৰিলে অগণন অনুৰাগীক- 'বিৰোশ'ৰ বিয়া

অৱশেষত এটা ইনষ্টা ষ্ট’ৰীয়ে সুখী কৰিলে অগণন অনুৰাগীক- 'বিৰোশ'ৰ বিয়া
বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাই নিজৰ বিয়া নিশ্চিত কৰি উদযাপন আৰম্ভ কৰিবলৈ উদয়পুৰলৈ যোৱা দেখা গৈছে ।
হায়দৰাবাদ : আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া নিশ্চিত কৰাৰ পিছত বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাক বিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে উদয়পুৰলৈ যোৱা দেখা গ’ল । অনুৰাগীয়ে মৰমেৰে ‘VIROSH’ বুলি অভিহিত কৰা দম্পতীটো হাঁহি হাঁহি সোমবাৰে পুৱা হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ।
উদয়পুৰলৈ যোৱাৰ মাত্ৰ এদিন আগতে বিজয় আৰু ৰশ্মিকাই বিয়াৰ খবৰটো নিশ্চিত কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা আন্তৰিক টোকা শ্বেয়াৰ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ বাৰ্তাত তেওঁলোকে অনুৰাগীসকলক এইবুলি ধন্যবাদ জনাইছে যে অনুৰাগীসকলেই বহু বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ নাম একত্ৰিত কৰি ‘VIROSH’ নামটো দিছিল । তেওঁলোকে লিখিছে, "আমাৰ প্ৰিয়, আমি কোনো পৰিকল্পনা কৰাৰ আগতে, নিজৰ বাবে একো বাছি লোৱাৰ আগতে - আপোনালোক ইতিমধ্যে তাত আছিল । ইমান মৰমেৰে আমাক এটা নাম দিলে । আপোনালোকে আমাক 'VIROSH' বুলি মাতিছিল ।"
তেওঁলোকে আৰু কয়, "গতিকে আজি - সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে আমি আপোনালোকৰ প্ৰতি সন্মানেৰে আমাৰ একত্ৰিত হোৱাৰ নাম ৰাখিছো । আমি ইয়াৰ নাম দিব বিচাৰিছো - 'দ্য ৱেডিং অফ বিৰোশ' । আমাক ইমান মৰমেৰে ধৰি ৰখাৰ বাবে ধন্যবাদ । আপোনালোক আমাৰ এটা অংশ - সদায় । আলিংগন আৰু সম্পূৰ্ণ মৰম !" তেওঁলোকৰ মধুৰ কথাবোৰ সোনকালে ভাইৰেল হৈ পৰিল আৰু অনুৰাগীসকলৰ অভিনন্দনেৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া উপচি পৰিল ।
বিয়া নিশ্চিত কৰাৰ পিছতে দম্পতীটোক উদয়পুৰলৈ যোৱা দেখা গ’ল, য’ত বিয়াৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । যদিও তেওঁলোক নিজৰ দলৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে বিমানবন্দৰত সোমাইছিল, দুয়োকে উল্লাসিত যেন দেখা যায় ।
কেমেৰা দৌৰিছিল ৰশ্মিকাৰ পিছে পিছে, ৰশ্মিকাই হাঁহি ৰখাব নোৱাৰিলে । তেওঁ পিন্ধিছিল এটা সাধাৰণ আৰু মাৰ্জিত সাজ, বগা চাৰ্ট এটাৰ সৈতে ধূসৰ ৰঙৰ ব্লেজাৰ । বগা চাৰ্ট আৰু চামৰাৰ জেকেট পিন্ধি বিজয় আছিল ষ্টাইলিছ ৰূপত ।
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ব্যক্তিগত আৰু অন্তৰংগ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বৈবাহিক অনুষ্ঠান । কেৱল ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেহে উপস্থিত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ৪ মাৰ্চত হায়দৰাবাদত এক বিশাল অভৰ্থ্যনাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ।
মাহৰ পিছত মাহ ধৰি তেওঁলোকৰ বিয়াৰ উৰাবাতৰি চলি আছিল । শেহতীয়াকৈ অভিযোগ অনুসৰি এখন কাৰ্ড অনলাইনত ভাইৰেল হৈছিল । তাত লিখা আছিল, "মই লিখিছো কিছুমান বিশেষ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকক আমাৰ জীৱনৰ এটা বিশাল মুহূৰ্তৰ অংশ হ'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো । আমাৰ পৰিয়ালৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত ৰশ্মিকা আৰু মই ২৬.০২.২৬ তাৰিখে এটা সৰু আৰু অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত বিয়া হ'ম ।"
২০১৮ চনৰ হিট ছবি গীতা গোবিন্দমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজয় আৰু ৰশ্মিকাই স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ অন-স্ক্ৰীণ কেমেষ্ট্ৰীয়ে লাখ লাখ হৃদয় জয় কৰিছিল । পিছত তেওঁলোকে পুনৰ একেলগে ডিয়েৰ কমৰেডত কাম কৰে । বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ বন্ধন শক্তিশালী হৈ আহিল আৰু অনুৰাগীসকলে মৰমেৰে তেওঁলোকৰ নাম ৰাখিলে ‘VIROSH’।
