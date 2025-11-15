Bihar Election Results 2025

জয় জুবিন দা... ! কিয় বিশেষ এই গীত, ক'লে অজয় ফুকনে

জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰচিত 'জয় জুবিন দা' আহি আছে ১৬ নৱেম্বৰত । মৰমৰ শিল্পীক সুঁৱৰি আৱেগিক থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ প্ৰযোজক ।

The song 'Joy Zubeen Da' dedicated to Zubeen Garg will be released on November 16
জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰচিত গী 'জয় জুবিন দা' মুক্তি দিয়া হ'ব ১৬ নৱেম্বৰত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 2:57 PM IST

6 Min Read
নলবাৰী: ১৮ নৱেম্বৰত আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী, লুইত কণ্ঠ জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিন । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিলেও প্ৰথমটো জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ সাজু সকলো । তাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৬ নৱেম্বৰৰ দিনা মুক্তি লাভ কৰিব প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক লৈ ৰচিত এটি বিশেষ গীত । ডেকাৰ পৰা বৃদ্ধালৈকে, শিশু, কণমানিৰ পৰা যুৱক-যুৱতীলৈকে মুখে মুখে উচ্চাৰিত হৈ থকা এটা শ্ল'গান 'জয় জুবিন দা' আৰু সেই জয় জুবিন দা শ্ল'গানটো প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ওপজা দিনৰ পূৰ্বে গীত আকাৰত ৰূপান্তৰ কৰি অসমৰ সকলোতে প্ৰতিধ্বনিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে আয়োজক, প্ৰযোজক ।

সংগীত পৰিচালক, জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী কণ্ঠশিল্পী অজয় ফুকনৰ নেতৃত্বত 'জয় জুবিন দা' শ্ল'গানটি সৃষ্টি হ'ব গীতৰূপে অহা ১৬ নৱেম্বৰত । তাৰ প্ৰাকক্ষণত জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ দিনা জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰচনা কৰা নতুন গানৰ প্ৰচাৰৰ বাবে নিশা নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত চলি থকা ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰে থিয়েটাৰে দেখা গ'ল অজয় ফুকনক । গামোচাত 'জয় জুবিন দা' শীৰ্ষক কলিৰে গীতটিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে দেখা গ'ল থিয়েটাৰে থিয়েটাৰে ।

'জয় জুবিন দা'-কিয় বিশেষ এই গীত, ক'লে অজয় ফুকনে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত চলি আছে অসমৰ আগশাৰীৰ ৫ খনকৈ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শন । সূৰ্য, হেঙুল, ইতিহাস, বৰদৈচিলা আৰু ৰাজতিলক থিয়েটাৰৰ মঞ্চ যুদ্ধ । জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰ গীতবোৰ বাজি আছে সকলো থিয়েটাৰত আৰু প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ গীতত আৱেগিক হৈ ৰ' লাগি চাই থাকিল অজয় ফুকনে । নিশা অজয় ফুকনৰ লগত এটি দলে সহযোগ কৰি প্ৰচাৰ চলালে 'জয় জুবিন দা' গীতটিৰ ।

ইয়াৰ পিছতে অজয় ফুকনে কয়,"আমাৰ কাৰণে আৱেগিক ক্ষণ । আমাৰ বুকুৰ উঠা-নমাবোৰ আজিও স্বাভাৱিক হোৱা নাই । যিগৰাকী অসমৰ সৰ্বেসৰ্বা আছিল, আজি তেওঁৱেই নাই । তেওঁৰ অনুপস্থিতিত অসমৰ সকলো ক্ষেত্ৰতেই এটা বেলেগ পৰিৱেশ হৈ আছে । আমি সকলোৱে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন দাৰ সত্ত্বাটোক জীয়াই ৰাখিব লাগিব । সকলোৰে বুকুত, হৃদয়ত এক প্ৰতিধ্বনি বাজি আছে, সেয়া সকলো সামৰি অসমৰ ৰাইজৰ মুখে মুখে বাজি থকা সকলো শব্দৰে 'জয় জুবিন দা' শীৰ্ষক এক গীত ৰচনা কৰা হৈছে । গোটেই গীতটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওতে অসমৰ সকলো দিশৰ, সকলো স্তৰৰ লোকৰ সহায়ত এই গীতটি সজাই থকা হৈছে ।"

পিঠিত 'জয় জুবিন দা' লিখা গামোচা লৈ অজয় ফুকন (ETV Bharat Assam)

ফুকনে লগতে কয়, "সকলোকে সামৰি ভিডিঅ'টি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । তাত সকলোকে দেখুওৱা হ'ব । তাৰ পূৰ্বে কিছু বাকী থকা শ্বুটিং চলি আছে । নলবাৰী ৰাসতো কিছু তাৰ শ্বুটিং সম্পন্ন হৈ যায় । নলবাৰী ৰাসত উদযাপন সমিতিয়ে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সুউচ্চ গীটাৰটোৰ তলতেই জয় জুবিন দা গীতটোৰ কিছু অংশ শ্বুটিং কৰিছোঁ ।" নলবাৰীবাসীৰ সহযোগতো নলবাৰী ৰাসস্থলীত গীতটিৰ কিছু অংশৰ শ্বুটিং হৈ যায় ।

আনহাতে এই গীতটি বিশ্বৰ সকলোৱে দেখা পাব বুলি জনাই অজয় ফুকনে । যাৰ বাবে সকলো কাম সম্পন্ন কৰাৰ কথাও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । "জুবিন দাৰ যি সত্বা, তাক আমি সকলো অনুৰাগীয়ে জীয়াই ৰাখিব লাগিব । এয়া আমাৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নহয় । এয়া জুবিন দাৰ জয় গান । জুবিন দা অসমৰ বাবে কি আছিল, আমি শিল্পী সকলে গীতটিৰ মাজেৰে তাকেই দেখুৱাম ।"-বুলিও মন্তব্য কৰে অজয় ফুকনে ।

আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰটো গীত অহা ১৮ নৱেম্বৰত মুক্তি দিয়া হ'ব বুলি জনালে অজয় ফুকন । সংগীত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়,"যিটো গীত ২০২৫-২৬ নাট্যবৰ্ষত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষ লাভ কৰিছে, সেয়া 'মোৰ চকুলোৰে একাপ চাহ' নামৰ নাটকখনত থকা 'টিক টক টিক টক..' শীৰ্ষক গীতটি । যিটো গীতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ পিছত জুবিন দায়ো কৈ গৈছিল, অহাবছৰ আৰু ইয়াতকৈ ভাল গান দিম । কিন্তু সেয়া আৰু হৈ নুঠিল । হয়তো অহাবছৰৰ পৰা থিয়েটাৰসমূহত জুবিন দাৰ পুৰণি গীত বাজিব । নতুন গান আৰু আমি নাপাম । গতিকে আমি শিল্পীসকলে জুবিন দাৰ সত্বাটোক জীয়াই ৰাখিম ।"

লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে সংগীত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়,"জুবিন দাৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰথম আমিয়েই জে'লত গৈছিলোঁ । আৰু ২১ দিন কাৰাবাস খাতি আহিছো । একমাত্ৰ এটাই ইচ্ছা আছিল জুবিন দাই ন্যায় পাবই লাগিব, জুবিন দাই ন্যায় পাবই লাগিব । বৰ্তমান ন্যায়পালিকাই, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণে আগবাঢ়িছে । আমি আশা কৰিছোঁ আইনে আমাক এটা উচিত ন্যায় দিব । দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ উচিত শাস্তি পাবই আৰু এয়া হ'বই লাগিব ।"

আনহাতে থিয়েটাৰ সূৰ্যক প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে দি যোৱা শেষৰটো গীত 'টিক টক, টিক টক...' গীতটোৱে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰ লাভ কৰাক লৈ মনত আবেগ ভৰা উচাহ থিয়েটাৰখনৰ প্ৰযোজক মুনীন্দ্ৰ বৰ্মনৰ । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ সম্পৰ্ক আৰু গীতটো সম্পৰ্কে সাংবাদিকৰ আগত অৱগত কৰাই আৱেগিক হৈ পৰে প্ৰযোজকগৰাকী । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰেমিক আছিল মুনিন্দ্ৰ বৰ্মন । জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ কলিত চকুলো নিগৰি আহে যদিও মনত সাহস পাইছিল মুনীন্দ্ৰ বৰ্মনে ।

শেষৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গে আশীৰ্বাদ হিচাপে 'টিক টক, টিক টক...' গীতটি দি গ'ল বুলিও আৱেগিক মন্তব্য প্ৰযোজকগৰাকীৰ । প্ৰযোজক বৰ্মনে কয়,"আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই জুবিন দাৰ গীত লৈ আহিছিলোঁ । জুবিন দাৰ গীত হয়তো আমি আৰু আগলৈ নাপাম, আমাৰ থিয়েটাৰ আগলৈ থাকে নে নাই নাজানো । কিন্তু টিক টক গীতটিয়ে যি ৰেকৰ্ড কৰিলে সেয়া কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে । মোক জুবিন গাৰ্গে আশীৰ্বাদ দি গ'ল । অহাবাৰ আৰু ভাল গীত পালোহেতেন । মই তাকেই আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে মনত ৰাখিম জুবিন গাৰ্গক ।"

