বিশ্ববিখ্যাত আইৰিছ ৰক বেণ্ড ‘দ্য স্ক্ৰিপ্ট’ ৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান ভাৰতত
ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত আইৰিছ ৰক বেণ্ড দ্য স্ক্ৰিপ্টে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ৷ ১৪-১৫ নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন ‘শ্বিলং চেৰী ব্লজ'ম ফেষ্টিভেল’ৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 4:33 PM IST
গুৱাহাটী: মেঘালয়ৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ‘শ্বিলং চেৰী ব্লজ'ম ফেষ্টিভেল’ । এই চেৰী ব্লজ'ম ফেষ্টিভেলৰ সময়ত মেঘালয়লৈ হাজাৰ হাজাৰ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটে ৷ এইবেলি দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে চেৰী ব্লজ'ম ফেষ্টিভেল ।
মেঘালয় চৰকাৰে অহা ১৪-১৫ নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছে ‘শ্বিলং চেৰী ব্লজ'ম ফেষ্টিভেল’ৰ । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ‘শ্বিলং চেৰী ব্লজ'ম ফেষ্টিভেল’ত কেইবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত শিল্পীয়ে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।
শ্বিলঙৰ প'লো গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই উৎসৱত ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত আইৰিছ ৰক বেণ্ড ‘দ্য স্ক্ৰিপ্ট’ এ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব । তদুপৰি জেছন ডেৰুলো, ডি জে ডিপ্লো প'প আৰু বলীউড অভিনেত্ৰী নোৰা ফাতেহীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই কথা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই সদৰী কৰিছে ।
তেওঁ কয়, " এইবাৰ ১৪-১৫ নৱেম্বৰত দুদিনীয়া বৃস্তিত কাৰ্যসূচীৰে চেৰী ব্লজ'ম ফেষ্টিভেল আয়োজন কৰা হৈছে । কলা, সংগীত আৰু সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিব এই ফেষ্টিভেলত । এই ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চহকী বৈচিত্ৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত বিশ্ববিখ্যাত আইৰিছ ৰক বেণ্ড দ্য স্ক্ৰিপ্ট বেণ্ড, জেছন ডেৰুলো, বলীউড অভিনেত্ৰী নোৰা ফাতেহীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব । দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত জনপ্ৰিয় বেণ্ড একুৱা, ৰেপ পপ টাইগাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব । বিশ্ব বিখ্যাত ডি জে ডিপ্লোৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব ।”
তেওঁ লগতে কয়, “কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ শিল্পী জুবলী, প্ৰিয়ংকা, প্ৰবীণ আৰু অৰূপজ্যোতিৰ অনুষ্ঠানেৰে জুবিন গাৰ্গলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ’ব ।"
এই ফেষ্টিভেলত ৫০,০০০ৰো অধিক পৰ্যটকৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে ৷ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ আগ্ৰহীসকলে BookMyShow, Shillongcherryblossom.com, শ্বিলং বক্স অফিচৰ জৰিয়তে টিকট বুক কৰিব পাৰিব ।
