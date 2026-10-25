এইবৰ্ষত নহয়, আগন্তুক বৰ্ষতহে মুক্তিলাভ কৰিব হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ XYZ

এইবৰ্ষত নহয়, আগন্তুক বৰ্ষতহে মুক্তিলাভ কৰিব হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ XYZ
হিমাংশু প্রসাদ দাসৰ পৰিচালনাৰে আগন্তুক বর্ষত আহি আছে XYZ ৷ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ।
Published : October 25, 2026 at 9:30 AM IST
গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ফলত এইটো বৰ্ষতে মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া বহুকেইখনৰ ছবিৰ মুক্তিৰ দিন বাতিল কৰা হৈছিল । লাহে লাহে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাৰে পৰা বৰ্তমান এখন এখনকৈ বহুকেইখন ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ ২৪ জুলাইত মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া এখন ছবিৰ মুক্তিৰ প্ৰায় দুদিন আগত স্থগিত কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
বহু চৰ্চিত এই ছবিখন হৈছে 'XYZ' । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত ছবিখন ছবিগৃহলৈ অহাৰ কথা আছিল । কিন্তু উজনি অসমৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান পৰিস্থিতিৰ বাবে নিৰ্মাতাগোষ্ঠী ছবিখনৰ মুক্তি স্থগিত কৰিছিল । ৰাজনৈতিক কমেডি ছবি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখন ছবিগৃহলৈ কেতিয়াকৈ আহিব তাৰবাবে নিৰ্মাতাগোষ্ঠী তথা কলা-কুশলী প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হৈ আহিছিল ।
অৱশেষত সকলো কল্পনা-জল্পনাৰ অন্ত পেলাই ২১ অক্টোবৰত ছবিখনৰ পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰে । ২০২৭ চনৰ ৭ মে'ত বহুপ্ৰত্যাশিত এই ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰিব । সামাজিকমাধ্যমযোগে পৰিচালকগৰাকীয়ে এইকথা ঘোষণা কৰে ।
হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে লিখে,"দৈনিক সন্মুখীন হোৱা এটা প্ৰশ্ন "XYZ এক্স ৱাই জেড কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব ?" এই বছৰ ২৪ জুলাইত চিনেমাখনে মুক্তিলাভ কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু ১৯ জুলাইত অহা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ বাবে মুক্তিৰ দুদিন আগত আমি চিনেমাখনৰ মুক্তি স্থগিত ৰাখোঁ । যদিওবা তেতিয়াই পৰৱৰ্তী মুক্তিৰ দিন ঠিক কৰিছিলোঁ, বহুদিন থকা বাবে ঘোষণা কৰা নাছিলোঁ । কিন্তু দৈনিক উত্তৰ দি দি ভাগৰ লগা বাবে আজি Date টো ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিলোঁ । ইমানদিন পিছুৱাই দিব লগা হ'ল, কিয়নো বহুতো চিনেমাই ইতিমধ্য date Fix কৰি থৈছিল । কিন্তু এটা কথা ঠিক, XYZ চিনেমা খনৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই গ'লেও, চিনেমাখনৰ কাহিনী আৰু প্ৰাসংগিকতা পুৰণি হৈ নাযায় । আমি আহি আছোঁ ।"
ৰাজনৈতিক কমেডি ছবি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । হিমাংশু প্রসাদ দাসৰ পৰিচালনা আৰু 'ৰিডম ক্রিয়েচন'ৰ বেনাৰত হেমন্ত কলিতাৰ প্রযোজনাৰে নির্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনী আশ্বিক জামানৰ ।
আনহাতে চাংকু নিৰঞ্জন নাথ, মহম্মদ ছাহজাহান হুছেইন, মহর্ষি তুহিন কাশ্যপ আৰু হিমাংশু প্রসাদ দাসে চিত্রনাট্য আৰু সংলাপ লিখিছে । ছবিখনৰ কাহিনী মূলতঃ যদু আৰু মধু নামৰ দুটা চৰিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়িছে । যদুৱে খেতি-বাতি কৰি আৰু মধুৱে দৰ্জীৰ কাম কৰি নিজ নিজ পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে ।
কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বতৰত দুটা ভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ হস্তক্ষেপে দুয়োৰে জীৱনলৈ কেনেদৰে নানা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, তাকেই ছবিখনৰ মাজেৰে হাস্যৰসাত্মকভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে । ছবিখন হাস্যৰসেৰে পৰিপূৰ্ণ যদিও মনোৰঞ্জনৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
বহুল চৰ্চিত এই অসমীয়া ছবিখনত অভিনয় কৰিছে সিদ্ধার্থ শর্মা, ভৱেশ বৰুৱা, উপকূল বৰদলৈ, অসীমকৃষ্ণ বৰুৱা, অপূর্ব বর্মন, ৰূপমজ্যোতি দাস, প্রণামী বৰা, পল্লবী ফুকন, পূর্ণদা হাজৰিকা, হৃদয় সৌৰভ, অলিম্পী শ্রেয়ম গগৈ, প্রেয়সী বৰা আৰু চন্দন দাসে । ছবিখনৰ আৱহ-সংগীত চন্দন দাসৰ, শব্দ ব্যৱস্থাপনা অৰ্ণৱ বৰাৰ । ছবিখনত মুখ্য সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে এছ গৌৰৱ জ্যোতি দাস ।