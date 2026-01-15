মাজুলীৰ ডেকাচাঙত মনগীত মহোৎসৱ ২০২৬
যুৱ প্ৰজন্মক গীত-সংগীত-তুলিকাৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছে এই উৎসৱৰ ৷ অংশগ্ৰহণ অভিনেতা আদিল হুছেইন, জয় বৰুৱা…
মাজুলী: মাজুলীৰ ডেকাচাঙত অনুষ্ঠিত হৈছে মনগীত মহোৎসৱ । সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ লোহিত নদীৰ পাৰত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এই বছৰো অনুষ্ঠিত হৈছে মনগীত মহোৎসৱ ৷ এই মনগীত মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অভিনেতা আদিল হুছেইন, জয় বৰুৱাকে আদি কৰি বহু শিল্পীয়ে ৷ মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰৰ শিল্পীসকলৰ লগতে আন আন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকসকলেও ভাগ লৈছে মহোৎসৱত ।
ৰাউল কৌশিক নাথ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বিগত ১০-১৭ তাৰিখলৈ মাজুলীৰ ডেকাচাঙত অনুষ্ঠিত হৈছে এই মনগীত মহোৎসৱ । অসমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীসকলে উঠি অহা প্ৰজন্মক কিবা এটা শিকোৱাৰ লগতে সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ মানসেৰে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আহিছে মনগীত । এইসকল শিল্পীৰ পৰা কিছু শিকাৰ আগ্ৰেহেৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ন-শিকাৰুৱে ভিৰ কৰিছেহি লুইতৰ পাৰৰ ডেকাচাঙত ।
এই মনগীত মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি বহু জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে আজি লুইতৰ পাৰৰ ডেকাচাঙৰ বাকৰিত ল’লে মেজিৰ উম । নিজ হাতে মেজিত জুই দিলে আদিল হুছেইনকে ধৰি বহু জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে । মেজিৰ কাষত আশীৰ্বাদ দিলে বিশিষ্ট মুখা শিল্পী ড৹ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে । সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ পৰাই সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলে আদিল হুছেইনকে আদি কৰি বিভিন্নজনে ।
এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "মেজি জ্বলোৱা, ভেলাঘৰ সজোৱা এইয়া অসমীয়া সংস্কৃতি । মনগীত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই ডেকাচাঙৰ বাকৰিত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকসকল গোট খাইছে । এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ সংস্কৃতি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব ৷"
