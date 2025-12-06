ETV Bharat / entertainment

ঐতিহ্য বহনকাৰী নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলত বুল্ড’জাৰ, কি কয় ছবিজগতৰ সৈতে জড়িত বিশিষ্ট লোকে ?

ইতিহাস হ’ল বহু ঐতিহ্যবহনকাৰী নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হল । কিছুমাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকাৰ পাছত অৱশেষত বুল্ড’জাৰ চলিল কৃষ্ণা চিনেমা হলত ।

The Krishna Cinema Hall in Nagaon demolished with bulldozers
ইতিহাস হ’ল বহু ঐতিহ্যবহনকাৰী নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হল (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 6, 2025 at 5:13 PM IST

নগাঁও : অৱশেষত ইতিহাস হ’ল নগাঁৱৰ আৰু এটা চিনেমা হল । প্ৰথমে এলফিনিষ্টন, তাৰ পাছত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি জড়িত জয়শ্ৰী চিনেমা হল আৰু অৱশেষত নিচিহ্ন হোৱাৰ দিশে নগাঁও চহৰৰ আৰু এটা ঐতিহ্যবহনকাৰী চিনেমা হল । নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত ৪০ দশকতে স্থাপিত নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলতো অৱশেষত পৰিল হাতুৰাৰ কোব ।

চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত অন্তিমবাৰৰ বাবে এখন হিন্দী চিনেমাই মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছৰ পৰাই একপ্ৰকাৰ বন্ধ হৈ আছিল কৃষ্ণা চিনেমা হল । বিগত প্ৰায় ছমাহেই বন্ধ হৈ থকা কৃষ্ণা চিনেমা হলো অৱশেষত বুল্ড’জাৰ চলাই ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মালিকপক্ষই ।

ঐতিহ্য বহনকাৰী নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলত বুল্ড’জাৰ (ETV Bharat Assam)

নগাঁওবাসীৰ বহু আৱেগ জড়িত কৃষ্ণা চিনেমা হলত শুকুৰবাৰে নিশাৰ পৰাই অন্ধকাৰৰ মাজতে চলি থাকিল বুল্ড’জাৰ । কেমেৰাত দৃশ্য আৱদ্ধ কৰাতো বাধাৰ সৃষ্টি কৰি চাৰিফালে সেউজীয়া কাপোৰেৰে ঢাকি বুল্ড’জাৰ চলাই এফালৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে ছবিগৃহটি ।

অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘা, মিছন চাইনা আদি ছবিয়েও মুক্তি লাভ কৰিছিল এই চিনেমা হলটিত ৷ কৃষ্ণা চিনেমা হলতেই জুবিন গাৰ্গ নিজে উপস্থিত হৈ দৰ্শকৰ সৈতে ছবি উপভোগ কৰাৰ স্মৃতি আজিও নগাঁওবাসীৰ মনত সজীৱ হৈ আছে । বিগত প্ৰায় ৮০ বছৰীয়া সোণালী যাত্ৰাক উপহাস কৰি শুকুৰবাৰে নিশাৰ পৰাই মালিকপক্ষই বুল্ড’জাৰৰ সহায়ত ভাঙি পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হলটো ।

কৃষ্ণা চিনেমা হল থকাৰ বাবেই নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা স্থানেও লাভ কৰিছিল কৃষ্ণা হল চাৰিআলিৰ নাম । নগাঁৱৰ ঐতিহ্যবহন কৰা কৃষ্ণা চিনেমা হলত বুল্ড’জাৰ চলোৱা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱৰ চলচিত্ৰপ্ৰেমীৰ মাজত ।

কৃষ্ণা চিনেমা হল বন্ধ কৰি অৱশেষত বুল্ড’জাৰ চলোৱা কাৰ্যক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই ই টিভি ভাৰতক টেলিফোনযোগে কয়, “মোৰ বহুতো চিনেমাই মুক্তি লাভ কৰা নগাঁও চহৰৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলত ভাঙি দিয়া শুনিছোঁ দুখ পাইছোঁ । সৰুৰে পৰা দেখি অহা কৃষ্ণা চিনেমা হল এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ’ল । নগাঁৱৰ স্বাভিমানক সন্মান জনাই ছবিগৃহটি জীয়াই ৰাখিব লাগিছিল ।”

নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলত বুল্ড’জাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা পাৰ্থজিৎ বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত কয়, “১৯৪০ দশকতে কৃষ্ণা টকীজ নিৰ্মাণ হৈছিল ৷ বিপ্লৱী, মানৱ দানৱৰ দৰে অসমীয়া ছবিৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে কৃষ্ণা চিনেমা হলৰ লগত ৷ অসমীয়া চিনেমা ইতিহাসৰ এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ চিনেমা হল এই কৃষ্ণা চিনেমা হল । প্ৰায় ৮০ বছৰীয়া এই কৃষ্ণা টকীজত হাতুৰাৰ কোবৰ কথা শুনি মই সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ ।''

পাৰ্থজিৎ বৰুৱাই আৰু কয়, ''আমাৰ অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে বহু যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লৈছে । মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো, যদি সম্ভৱ হয় কৃষ্ণা টকীজৰ সেই স্থানত কৃষ্ণা টকীজৰ অথবা অসমীয়া চিনেমাৰ লগত জড়িত কিছু ঐতিহ্যপূৰ্ণ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰিলে অত্যন্ত সুখী হ’ম ।''

তেওঁ কয়, ''নগাঁও চহৰৰ পৰা দুটাকৈ ঐতিহাসিক চিনেমা হল ইতিমধ্যেই ধ্বংস হ’ল । অদিতি চিনেমা হলৰ লগতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীয়ৰীৰ নামত নিৰ্মাণ হোৱা জয়শ্ৰী চিনেমা হলো বন্ধ হোৱাৰ পাছত তৃতীয়টো চিনেমা হল কৃষ্ণা টকীজতো হাতুৰাৰ কোব পৰাত মই অত্যন্ত মৰ্মাহত । এনেদৰে ঐতিহ্যপূৰ্ণ ছবিগৃহত হাতুৰাৰ কোব পৰিলে অসমীয়া ছবিৰ ঐতিহ্য আৰু নাথাকিব । অসমীয়া ছবি বিপ্লৱ, মানৱ দানৱৰ ঐতিহ্য নগাঁৱৰ এই কৃষ্ণা চিনেমা হলে বহন কৰি আহিছে ।”

স্থানীয় লোকেও এই পদক্ষেপত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ মুঠৰ উপৰত এতিয়াৰ পৰা ইতিহাস হল ঐতিহ্য বহনকাৰী কৃষ্ণা চিনেমা হল ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

