ETV Bharat / entertainment

ঐশ্বৰ্যৰ পৰা কাবাডী দলৰ ‘পিংক’ ৰঙলৈ: জয়পুৰৰ সৈতে অভিষেক বচ্চনৰ আত্মিক সংযোগ ?

জয়পুৰৰ সৈতে অভিষেক বচ্চনৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক: ‘পিংক চিটি’তে আৰম্ভ হৈছিল ঐশ্বৰ্যৰ সৈতে প্ৰেম, কন্যা আৰাধ্যাৰ বাবে কাবাডী দলৰ নাম ৰাখিলে জয়পুৰ পিংক পেন্থাৰ্ছ!

The Jaipur Connection and Pink Panthers: Abhishek Bachchan's Ultimate Tribute to Aishwarya and Aaradhya
চিনেমাৰ দৰেই ৰোমাঞ্চকৰ অভিষেক-ঐশ্বৰ্যৰ লাভ ষ্ট’ৰী (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 6:00 PM IST

|

Updated : August 21, 2026 at 6:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অভিষেক বচ্চন আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায় বলীউডৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় দম্পতী । অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকৰ যুটিটো অতি মৰম কৰে আৰু পছন্দ কৰে । ২০০৭ চনৰ ২০ এপ্ৰিলত তেওঁলোকৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ আৰাধ্যা বচ্চন নামৰ এজনী কন্যা সন্তান আছে । এই দম্পতীটোৰ প্ৰেমৰ কাহিনী অতি আকৰ্ষণীয়, কিন্তু আপুনি জানেনে তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ আৰম্ভণি আচলতে ক’ৰ পৰা হৈছিল?

এই লাভ ষ্ট’ৰী আৰম্ভ হৈছিল জয়পুৰত, গতিকে ‘পিংক চিটি’ অৰ্থাৎ গুলপীয়া চহৰখনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ এক বিশেষ সংযোগ আছে ।

অভিষেক বচ্চনে চলচ্চিত্ৰৰ সমান্তৰালকৈ ক্ৰীড়া জগততো নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছে । ২০১৪ চনত তেওঁ ‘প্ৰ’ কাবাডী লীগ’ৰ দল ‘জয়পুৰ পিংক পেন্থাৰ্ছ’ ক্ৰয় কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ এটা পডকাষ্টত অভিষেকে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ নিজৰ দলটোৰ বাবে জয়পুৰক কিয় বাচনি কৰিছিল ? ইয়াৰ আঁৰত তেওঁৰ এটা অতি বিশেষ আৰু ব্যক্তিগত কাৰণো আছে ।

‘ফিউচাৰ আনপ্লাগড’ নামৰ এটা পডকাষ্টত অভিষেক বচ্চনে প্ৰকাশ কৰিছে যে, জয়পুৰ চহৰখনৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক বহু পুৰণি । তেওঁ কয়, ‘জয়পুৰ হৈছে সেইখন ঠাই, য’ত মই মোৰ প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰৰ এটা অংশৰ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ । সেইবাবেই মোৰ যিকোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ এইখন অতি শুভ ঠাই বুলি ভাবো ।’

উল্লেখ্য যে, ২০০০ চনত জে.পি. দত্তৰ পৰিচালনাত মুক্তি পোৱা ‘ৰিফিউজী’ চিনেমাখনৰ জৰিয়তে অভিষেকে বলীউডত খোজ পেলাইছিল । এই চিনেমাখনৰ বেছিভাগ শ্বুটিং গুজৰাটৰ কচ্ছত হৈছিল যদিও ইয়াৰ কিছু অংশ জয়পুৰ আৰু মুম্বাইতো শ্বুটিং কৰা হৈছিল ।

অভিষেক বচ্চনে তেওঁৰ পত্নী তথা অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ সৈতে থকা জয়পুৰৰ সংযোগৰ বিষয়েও মুকলিকৈ কথা পাতিছে । তেওঁ কয়, "এইখন সেইখন চহৰ, য’ত ঐশ্বৰ্য আৰু মই প্ৰথম ডেটিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । সেইবাবেই এই চহৰখনৰ সৈতে মোৰ এটা গভীৰ আৱেগিক সম্পৰ্কও আছে ।"

উল্লেখ্য যে, অভিষেক আৰু ঐশ্বৰ্যই একেলগে বহুকেইখন ছবিত অভিনয় কৰিছে । দুয়োৱে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০০ চনত মুক্তি পোৱা ‘ঢাই অক্ষৰ প্ৰেম কে’ চলচ্চিত্ৰখনত একেলগে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকক ‘কুছ না কহো’, ‘বণ্টী ঔৰ বব্‌লী’ চিনেমাৰ জনপ্ৰিয় গান ‘কাজৰা ৰে’, ‘উমৰাও জান’, ‘ধুম ২’ আৰু ‘গুৰু’ৰ দৰে ছবিত একেলগে দেখা গৈছিল । ‘উমৰাও জান’ ছবিখনৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে দুয়োৱে ইজনে সিজনক ডেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই ছবিখনৰ কিছু অংশৰ শ্বুটিং জয়পুৰত কৰা হৈছিল ।

অভিষেক বচ্চনে এইটোও প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ কাবাডী দল ‘জয়পুৰ পিংক পেন্থাৰ্ছ’ৰ নামত থকা ‘পিংক’ শব্দটো কেৱল জয়পুৰক ‘পিংক চিটি’ বুলি কোৱাৰ বাবেই ৰখা হোৱা নাছিল । ইয়াৰ আঁৰত তেওঁৰ কন্যা আৰাধ্যাৰ সৈতে জড়িত এক স্মৃতি আছে । তেওঁ কয়, "সেই সময়ত মোৰ জীয়ৰীৰ প্ৰিয় ৰং আছিল গুলপীয়া । ইয়াৰ উপৰিও ঐশ্বৰ্যই ২০০৯ চনত মুক্তি পোৱা হলীউডৰ ছবি ‘দি পিংক পেন্থাৰ ২’ত ‘ছনীয়া’ নামৰ এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । আপুনি যদি আমাৰ পিংক পেন্থাৰ দলটোৰ ল’গ’ত থকা পেন্থাৰৰ চকু দুটা দেখে, তেন্তে গম পাব যে সেই চকুযুৰি নীলা-সেউজীয়া, ঠিক মোৰ পত্নীৰ চকুৰ ৰঙৰ দৰেই । সেইবাবেই জয়পুৰ পিংক পেন্থাৰ্ছৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো বস্তুৱে মোৰ বাবে অতি ব্যক্তিগত ।"

অভিষেক বচ্চনে ২০১৪ চনত প্ৰ’ কাবাডী লীগ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই জয়পুৰৰ দলটো ক্ৰয় কৰিছিল । তেওঁ নিজৰ দলটোৰ নাম ‘জয়পুৰ পিংক পেন্থাৰ্ছ’ ৰাখিছিল । দলটোৱে লীগৰ একেবাৰে প্ৰথমটো ছিজনতে খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইয়াৰ পিছত দলটোৱে নৱমটো ছিজনতো বিজয়ী হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল ।

চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, অভিষেক বচ্চনে শেহতীয়াকৈ ৰিতেশ দেশমুখৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ঐতিহাসিক ছবি ‘ৰাজা শিৱাজী’ত অভিনয় কৰিছে । এই চলচ্চিত্ৰখনত তেওঁ সম্ভাজী শ্বাহাজী ভোছলেৰ এক শক্তিশালী চৰিত্ৰ ৰূপায়িত কৰিছে, যিটো দৰ্শকে বহুত পছন্দ কৰিছে আৰু ছবিখনে বক্স অফিচত ব্লকবাষ্টাৰ সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এতিয়া অভিষেকক অতি শীঘ্ৰেই ‘কিং নামৰ এখন নতুন ছবিত দেখা পোৱা যাব, যাৰ পৰিচালনা কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ আনন্দে । এই এক্সনধৰ্মী ছবিত শ্বাহৰুখ খানে মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে আৰু তেওঁৰ সৈতে সুহানা খান, অনিল কাপুৰ আৰু দীপিকা পাডুকনৰ দৰে তাৰকাসকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে আছে ।

লগতে পঢ়ক : মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬: ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ ঐতিহ্য দাঙি ধৰিলে অংশুলা আৰু পিংকীয়ে

Last Updated : August 21, 2026 at 6:15 PM IST

TAGGED:

অভিষেক ঐশ্বৰ্য প্ৰেম কাহিনী
জয়পুৰ পিংক পেন্থাৰ্ছ কাবাডী
আৰাধ্যা বচ্চন গুলপীয়া ৰং
অভিষেক বচ্চন জয়পুৰ সংযোগ
ABHISHEK BACHCHAN JAIPUR CONNECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.