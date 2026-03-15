ধৰ্মেশ য়েলাণ্ডেৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক নৃত্যৰ চূড়ান্ত প্ৰতোযোগিতা
সৰুপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক নৃত্য প্ৰতোযোগিতা । আহিব দেশৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠিত নৃত্য়শিল্পী ধৰ্মেশ ছাৰ ।
Published : March 15, 2026 at 2:57 PM IST
সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰৰ অগ্ৰণী নৃত্য শিক্ষানুষ্ঠান 'ষ্টেপ আপ নৃত্য বিদ্যালয়'ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ’ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক নৃত্য প্ৰতোযোগিতা । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু প্ৰতিভাধৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত । ষ্টেপ আপ নৃত্য বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাপনাত চলিত বৰ্ষত তৃতীয় বাৰ্ষৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক এক বৃহৎ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা - 'NORTHEAST BEST DANCER (Season-3)'।
বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি জানিবলৈ দিয়ে যে, সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিভাশালী নৃত্যশিল্পীসকলক এক সঠিক মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যৰেই এই ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে । এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনি পূৰ্বতকৈ অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক হ’ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ মূল আকৰ্ষণ অৰ্থাৎ Grand Finale ২২ মাৰ্চ, দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব । সৰুপথাৰৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ 'ৰামধেনু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ'ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত পুৱাৰে পৰা এই বৰ্ণিল অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ হ’ব ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে ইয়াত নিজৰ কলা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুযোগ পাব । প্ৰতিযোগিতাখনৰ নিয়মাৱলী, পঞ্জীয়ন বা অন্যান্য তথ্যৰ বাবে আগ্ৰহীসকলে আয়োজকসকলৰ +91 7002458944 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । এই বিশেষ দিনটোত উপস্থিত থাকিব দেশৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নৃত্যশিল্পী ধৰ্মেশ য়েলাণ্ডে ।
এই সন্দৰ্ভত ষ্টেপ আপ নৃত্য বিদ্যালয়ৰ মুখ্য পৰিচালক অক্ষয় পালে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "অসমবাসীক জনাবলৈ পাই খুব সুখী হৈছো । যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছিলে আমাৰ NORTHEAST BEST DANCER আজি ছমাহৰ অডিশ্যনসমূহ পৰা চলি আছিলে । অডিশ্যনসমূহ শেষ হৈছে । আমাৰ ছেমি ফাইনেল ৰাউণ্ডটো যোৱা ২৭ আৰু ২৮ ডিচেম্বৰ, ২০২৫ তাৰিখে আমি সৰুপথাৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰিলো । এতিয়া তাৰ পৰা আমি টপ ৯০ ল’ৰা-ছোৱালী নিৰ্বাচন কৰিছো । অহা ২২ মাৰ্চ তাৰিখে সৰুপথাৰ ৰামধেনুত NORTHEAST BEST DANCER GRAND FINAL অনুষ্ঠিত হ'ব । য’ত থাকিব আমাৰ সকলোৰে চিনাকী মুখ ধৰ্মেশ ছাৰ আহিব মুম্বাইৰ পৰা । তেখেতৰ সৈতে উপস্থিতিত থাকিব আমাৰ অসমৰ সন্তান মৰমৰ আধ্যাশ্ৰী উপাধ্যায় ।"
- কেনেকৈ লাভ কৰিব টিকট:
এই প্ৰসংগত পালে কয়, "আপোনালোকে যদি ঘৰতে বহি টিকট কাটিব বিচাৰিছে, তেন্তে আমাৰ https://ticket.nebd.in ৱেবচাইটত গৈ অনলাইন টিকট বুক কৰিব পাৰিব আৰু নহ'লে +91 70024 58944 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ টিকটসমূহ বুক কৰিব পাৰে ।
পুৰস্কাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "টপ ১৯ৰ ভিতৰত আমি মুঠ পুৰস্কাৰ ৰাখিছো মুঠ ১ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা । আমি সেই ৫ টা গ্ৰুপত আমি সেই পুৰস্কাৰসমূহ ভগাই দিম । আমি এই প্ৰগ্ৰেমত আমি এৱাৰ্ড শ্ব’ ৰাখিছো । এই অনুষ্ঠানত ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল, মণিপুৰৰ পৰাও বহু লোক আহিব । অসমত আমি নিজেই ২২ খন জিলাত অডিশ্যন লৈছিলো ।"
উল্লেখ্য যে, সৰুপথাৰৰ দৰে এখন ঠাইত এনেধৰণৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ কাৰ্যসূচীয়ে স্থানীয় শিল্প-সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত লুকাই থকা প্ৰতিভাক বিকশিত কৰাত সহায় কৰিব । ষ্টেপ আপ নৃত্য বিদ্যালয়ৰ এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক এতিয়া সৰুপথাৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মহলে আদৰণি জনাইছে ।