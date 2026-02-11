ETV Bharat / entertainment

মই নাথাকিলেও শিৰৰ সেন্দূৰ নমচিবা... এক শাশ্বত যুগমীয়া প্ৰেম কাহিনী

প্ৰেমাষ্পদৰ বিশেষ মাহত চিৰযুগমীয়া এক প্ৰেম কাহিনী । অবৰ্তমানতো মূৰ্ত কৰি ৰাখি, কৰি যোৱা এক উপাসনা ।

The eternal love story of Zubeen Garg and Garima Saikia Garg
এক শাশ্বত যুগমীয়া প্ৰেম কাহিনী (ETV Bharat Assam Gfx)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 6:41 PM IST

7 Min Read
গুৱাহাটী: "প্ৰতিটো জনমলৈ.. প্ৰতিটো জন্মান্তৰলৈ..তোমাৰ মৰমেৰে, আশীৰ্বাদেৰে সদায় আবৰি ৰাখিবা মোক.. মোৰ ঈশ্বৰপুত্ৰ.. ।"

ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী, প্ৰেমাষ্পদৰ বাবে যেন উলাহে নধৰা এটি মাহ । সপোন দেখা, উপহাৰ, উদযাপন, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ এটা মাহ । বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰো চুকে-কোণে এই প্ৰেমৰ সপ্তাহৰ উলাহ প্ৰেমাষ্পদৰ মাজত । জয়মতী-গদাপানী, জংকি-পানৈ, নীল-দীপালী আদিৰ দৰে প্ৰেমক অনন্য মাত্ৰাৰে মহীয়ান কৰি যোৱা এইখন অসমতে আছিল আৰু দুই প্ৰেমাষ্পদ । যি আছিল আৰু আছে নিৰ্ভেজাল হৈ ।

এজনে এই পৃথিৱী এৰি থৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁক সযতনে ৰাখিছে দুচকুত । সপোন মধুৰ এই জীৱনটি এতিয়া সেই দূৰ্দান্ত প্ৰেমিকৰ সৈতে কটোৱা ৰঙীণ মুহূৰ্তবোৰকে সাৰথি কৰি প্ৰতি নিয়তত দাঙি ধৰিছে সৰগীয় প্ৰেমৰ নিদৰ্শন । এজনী ফুলকুমলীয়া, মেঘালী চুলিৰে, এখন উজ্জ্বল মুখৰ ছোৱালী আৰু এজন আছিল জপৰা চুলিৰ বেচিজিল প্ৰেমিক ।

দুয়োৰে মিলন হৈছিল চিনেমা চিনেমা লগা এটা কাহিনীৰে । দুয়ো কায়িকভাৱে আঁতৰিবলগীয়াও হ'ল ৰহস্যঘণ এটি কাহিনীৰে । প্ৰেমৰ সপ্তাহটোত সেই প্ৰেমিকযুগলৰ কাহিনী লুটিয়াই চাওঁ আহক ।

গৰিমাৰ কঁপালত জুবিন (FB @garimasaikiagarg)

১৯৯৪ চন, অনামিকা-মায়া আৰু ফেন লেটাৰ:

ভাতৃয়ে আনি দিয়া এখন শ্ৰব্য কেছেটৰ বাকচটোত দেখিছিল তেওঁৰ ছবি, শুনিছিল তেওঁ কণ্ঠ-'হাঁহিলে তুমি মুকুতা-মণি সৰে...'। গীত শুনি তেওঁৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছিল সেই যুৱতীগৰাকী । তাৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকী গুচি গৈছিল মুম্বাইলৈ । তাত তেওঁ হৈ পৰিল অকলশৰীয়া । অকলসৰীয়া সময়বোৰ পাৰ কৰিবলৈকে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে 'ফেন লেটাৰ'। এবাৰ এখন আলোচনীত পালে এটা বিশেষ নাম আৰু ঠিকনা- জুবিন গাৰ্গ, ক্লাৱ ৰোড, যোৰহাট-৭৮৫০০১ ।

প্ৰেমৰ অংকুৰণ ঘটাৰ সময়ত সাগৰৰ পাৰত দুয়ো (FB @garimasaikiagarg)

প্ৰায় ৩৫ গৰাকী চেলিব্ৰেটীৰ লগতে এখন চিঠি লিখি প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই ঠিকনাটোলৈ-'মৰমৰ জুবিন দা...' । চিঠিৰ উত্তৰো আহিল জুবিন গাৰ্গৰ পৰা,'হাই গৰিমা, চিঠিখন পালোঁ...মই বম্বে গৈ আছোঁ... তেতিয়া চাগৈ তোমাক লগ পাম...আশা কৰোঁ তুমি মোক লগ কৰিবা...Regards Zubeen'।

কথা মতেই কাম, গানৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবেই মুম্বাই পালেগৈ জুবিন গাৰ্গ । এদিন ওলালগৈ গৰিমাৰ হোষ্টেল । ওলাই আহি দেখিলে কেছেটৰ বাকচটোত থকা দীঘল চুলিৰ সেই ল'ৰাজন । তেৱেঁই চাগৈ জুবিন... । নভৱাকৈ তেওঁ আহি সন্মুখত ওলোৱাত আচৰিত হৈ পৰিল গৰিমা শইকীয়া । ওলাই গ'ল একাপ কফি খাবলৈ ।

সেয়া প্ৰেমে পূৰ্ণতা পোৱাৰ সময় (FB @garimasaikiagarg)

সাধাৰণতে কথা কম কোৱা গৰিমাৰ লগত সাধাৰণভাৱেই জুবিনে পাতিলে বহু কথা । শুধিলে,'ৰ'ক মিউজিক ভালপোৱা...ৰ'ক বুজি পোৱা...ৰেক'ৰ্ডিং দেখিছা... মোৰ লগত যাবা...'। সেই অনুসৰিয়েই এদিন গৰিমাক লৈ গ'ল ষ্টুডিঅ'লৈ । চিনাকী কৰি দিলে সংগীতজগতখনৰ বহুজনক । দেখুৱালে কেনেকৈ ৰেক'ৰ্ডিং কৰে ।

ফেন লেটাৰৰ পৰা বন্ধুত্বলৈ:

আৰম্ভ হ'ল বন্ধুত্ব, গৰিমাৰো ভাল লগা হ'ল মুম্বাইখন । এটা বছৰ বন্ধুত্বৰ মাজৰেই পাৰ কৰিলে দুয়ো । মাজত থাকিল বহু মিঠা মিঠা স্মৃতি । বন্ধুত্ব লাহে লাহে ভাললগালৈ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিলে । ১৮ সংখ্যক জন্মদিন গৰিমাৰ । মুম্বাইৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিল । দুয়োজনী ভনীয়েক আৰু সম্বন্ধীয় ভায়েক কেইটামানক লৈ ওলালগৈ গৰিমাৰ গোলাঘাটৰ বাসগৃহ । আৰম্ভ হ'ল চা-চিনাকী পৰ্ব ।

এক বিশেষ মুহূৰ্তত (FB @garimasaikiagarg)

স্বভাৱসূলভ ভংগিমাৰ বাবে অস্বস্তিৰ পৰিছিল গৰিমাৰ পিতৃ-মাতৃ । প্ৰায় অমান্তিয়েই হৈছিল গৰিমাৰ পিতৃ-মাতৃ । কিন্তু গৰিমাই বন্ধত ঘৰলৈ আহিলেই ওলাইছিলগৈ জুবিন । আৰম্ভ হ'ল চিৰযুগমীয়া এই প্ৰেমৰ যাত্ৰা । সময় লৈ গৰিমাই দিলে সঁহাৰি ।

প্ৰেমৰ অংকুৰণ, ঠেহ-পেচ:

চন ১৯৯৯, জুবিনৰ তেতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা, সময়ৰ কোনো ঠিকনা নাই, কেতিয়াবা গৰিমাক দিয়া কথাও ৰাখিবলৈ জুবিনৰ সময় নাছিল । অনিশ্চয়তাত ভুগিছিল গৰিমাই । জুবিনৰ চাল-চলন সহ্য কৰিব নোৱৰা হ'ল তেওঁ । লাহে লাহে জুবিনৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰিহে যোৱাৰ কথা ভাবিছিল গৰিমাই । তাতে ঘৰৰ অমান্তি আছেই । যেন কোনোফালেই নিমিলে । কথাটো জুবিনক কৈয়েই পেলালে, ' মই আৰু নোৱাৰিম... ৷ '

প্ৰতিটো জন্মান্তৰলৈ একেলগে থকা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বান্ধ খাইছিল দুয়ো (FB @garimasaikiagarg)

নভবা কথাও হঠাতে হয় চাগে:

বিষাদৰ সাগৰত বুৰ গ'ল জুবিন । যি প্ৰতিফলিত হ'ল তেওঁৰ গীততো । 'ৰৈ ৰৈ বিনালে..', 'নকবা নকবা...' কেইবাটাও গীত সেই সময়তে নিগৰিল জুবিনৰ কণ্ঠৰে । তেনেকৈয়ে আকৌ পাৰ হৈ গ'ল বহুকেইটা দিন ।

গৰিমাৰ কঁপালত জুবিন:

প্ৰেমত যদি ব্যাঘাত জন্মে তেন্তে বন্ধুহে সেই সময়ত কামত আহে । পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকে আদি কৰি কেইবাজনো বন্ধুৱে বুজালে গৰিমাক । আকৌ যেন নতুনকৈ প্ৰেমত পৰিল জুবিন-গৰিমা । খোজ দিলে সপোনৰ বাটত । মান্তি হ'ল গৰিমাৰ পিতৃ-মাতৃও । জুবিনো ভাল লগা হ'ল গৰিমাৰ পিতৃৰ । ঘৰে ঘৰে কথা পাতি ঠিক কৰিলে দুয়োৰে বিয়া । গৰিমাই স্নাতোকোত্তৰৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছতে হ'ব বিয়া । সম্পন্ন হ'ল আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্ব ।

অনামিকা-মায়া আৰু ফেন লেটাৰৰ পৰা শেষলৈকে একেলগে (FB @garimasaikiagarg)

জুবিনৰ জীৱনলৈ অমানিশা:

আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্ব সম্পন্ন হোৱাৰ ৭ মাহৰ পিছতে লিভাৰ চিৰ'চিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ মাতৃৰ । জুবিন ভাগি পৰিল । যোৰহাটৰ পৰা গোটেই পৰিয়ালটি উঠি আহিল গুৱাহাটীলৈ । আকৌ বিয়াৰ কথাবোৰ আৰম্ভ হ'ল । ২০০২ ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বিয়া ঠিক হ'ল । কিন্তু, জুবিন গাৰ্গৰ আটাইতকৈ মৰমৰ ভগ্নী জংকি বৰঠাকুৰ, যি গোটেই বজাৰ-সমাৰত আগভাগ লৈ আছিল, তেওঁক জুবিনৰ জীৱনৰ পৰা কাঢ়ি নিলে এটা কালৰূপী পথ দুৰ্ঘটনাই ।

এতিয়া তেওঁৰ ছবিবোৰ চায়েই সান্তনা গৰিমা গাৰ্গৰ (FB @garimasaikiagarg)

এই ঘটনাই যেন একেবাৰে চূৰমাৰ কৰি পেলালে গোটেই পৰিয়ালটোক । যেন অকলশৰীয়া হৈ পৰিল জুবিন গাৰ্গ । কথাবোৰ যেন সকলো সলনি হৈ গ'ল । বহুদিনলৈ জুবিন গাৰ্গ হৈ পৰিল বেচিজিল ।

ছাঁটোৰ দৰে আছিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (FB @garimasaikiagarg)

জুবিনৰ জীৱনলৈ গৰিমা:

সকলোৱে আলোচনা কৰিলে, জুবিনক গতি লগাব লাগে । জুবিন গাৰ্গক আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পৰা যাব । বিয়াখন যদিও পিছুওৱাৰ কথা উলিয়াইছিল কিন্তু পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰৰ জোৰত সম্ভৱ হৈ উঠিল বিয়াখন ।

২০০২ৰ পৰা আমৃত্যু একেলগে থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এক হ'ল জুবিন-গৰিমা । দুখৰ সংগী, সুখৰ সহচৰ হৈ দুয়োৱে আৰম্ভ কৰিলে সংসাৰ । কেতিয়াবা যদি জুবিনৰ পত্নী, কেতিয়াবা মাতৃৰ ভূমিকাত, কেতিয়াবা অভিভাৱক, কেতিয়াবা বন্ধু হৈ শিশুসূলভ জুবিনৰ ছাঁটো হৈ থাকি গৰিমা শইকীয়া হৈ পৰিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।

দুয়োৰে দুয়োৰে প্ৰতি প্ৰেম (FB @garimasaikiagarg)

উচুপিলে নিচুকাই, হাঁহিলে হহুৱাই ৰখা গৰিমাৰ জুবিন আকৌ হৈ পৰিল আগৰ দৰেই । সুখে-দুখে দুয়ো পাৰ কৰিলে দাম্পত্য জীৱনৰ ২৩ টা বসন্ত । কিন্তু, ২৪ সংখ্যক বিবাহ বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিবলৈ নাথাকিল জুবিন । আচলৰে ঢাকি ৰখা মৰমৰ মানুহজন আঁতৰলৈ গৈ হেৰাই থাকিল ৰহস্যজনকভাৱে ।

ক'ভিড মহামাৰীৰ সময়ত দুয়ো (FB @garimasaikiagarg)

মই মৰিলেও শিৰৰ সেন্দূৰ নমচিবা:

কেনেকৈ জুবিনক যাবলৈ দিব গৰিমাই ! বুকুৰ উমেৰে সাবটি ৰখা শিশুটি যে এতিয়া নাই । কিন্তু এতিয়াও প্ৰতি নিয়ত গৰিমাই নিজৰ মাজতে কঢ়িয়াই ফুৰিছে জুবিন গাৰ্গক । ঈশ্বৰপুত্ৰৰ প্ৰতি যি প্ৰেম সেই প্ৰেম আজিও জীয়াই ৰাখিছে গৰিমাই । তেওঁৰ কথা ৰাখিয়েই কঁপালৰ আলি আজিও সেন্দূৰীয়া কৰি ৰাখিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । সৰগীয় প্ৰেমক যেন চিৰযুগমীয়া কৰিলে তেওঁ ! প্ৰেমাস্পদৰ বাবে বিশেষ এই দিনকেইটিত প্ৰতিটো প্ৰজন্মই এবাৰলৈ হ'লেও মনত পেলাব এই প্ৰেমিকযুগলক ।

