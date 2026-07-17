বীৰ লাচিতে প্ৰাণ পাব 'ধূৰন্ধৰ'ৰ খনিকৰৰ হাতত ! ১৫০ কোটি সাজু
বীৰ লাচিত বৰফুকনক লৈ অসম চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব মেগা বাজেটৰ ছবি ৷ পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ সৈতে আলোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 4:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক লাইভযোগে জনালে এটা ডাঙৰ কথা ৷ আহোম যুগৰ বীৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ আধাৰত এখন বিশাল বাজেটৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ সৈতে আলোচনা চলাইছে তেওঁ ।
ব্লক বাষ্টাৰ ছবি 'ধূৰন্ধৰ'ৰ পৰিচালক আদিত্য ধৰ ৷ অসমৰ গৌৰৱময় ইতিহাসক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই পান-ইণ্ডিয়া প্ৰকল্পটোত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰে বাজেটত ঘোষণা কৰা অনুসৰি, লাচিত বৰফুকন আৰু শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ জীৱনভিত্তিক দুখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে ১০০ ৰ পৰা ১৫০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব । বৰ্তমান ধৰৰ সৈতে আলোচনা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে । যদি কোনো কাৰণত আদিত্য ধৰৰ সৈতে এই চুক্তি সফল নহয়, তেন্তে ছবিখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আগুৱাই নিবলৈ চৰকাৰে আন এজন পৰিচালকৰ সন্ধান কৰিব ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৬ জুলাইত ঘোষণা কৰা অনুসৰি, অসমৰ মহান বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ কাহিনী ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্বদৰবাৰত দাঙি ধৰাৰ বাবে চৰকাৰে এখন বৃহৎ বাজেটৰ বোলছবি নিৰ্মাণ কৰিব । ইয়াৰ বাবে পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে । এটা ফেচবুক লাইভ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই যে, ১৬৭১ চনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাক পৰাস্ত কৰা ১৭ শতিকাৰ এইগৰাকী মহান আহোম সেনাধ্যক্ষৰ জীৱন আৰু শৌৰ্যৰ আধাৰত এখন বলীউড পৰ্যায়ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ।
এই কথাছবিখনৰ বিতং আলোচনাৰ বাবে আগষ্ট মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ মাজত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, যদি কোনো কাৰণত আদিত্য ধৰৰ সৈতে এই আলোচনা সফল নহয়, তেন্তে চৰকাৰে আন পৰিচালকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সাজু আছে । মুঠতে যিকোনো পৰিস্থিতিতে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ গৌৰৱময় কাহিনী ডাঙৰ পৰ্দাত মুক্তি দিয়াটো চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব ।
২০২৬ চনৰ বাজেটত অসম চৰকাৰে দুখন বৃহৎ ব্যৱসায়িক কথাছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই ছবি দুখন ‘বীৰ’ লাচিত বৰফুকন আৰু ‘শ্বহীদ’ কুশল কোঁৱৰৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ হ’ব । ছবি দুখন সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি মুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক : আমাৰ নিজস্ব চিনেমা, সংগীত আৰু সাহিত্যৰ এক নতুন ঠিকনা: অসম চৰকাৰৰ অ’টিটিৰ পৰিকল্পনা