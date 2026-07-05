ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফ’, শুনিবলৈ পাব জুবিন গাৰ্গৰ নতুন গীত

ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফ’, শুনিবলৈ পাব জুবিন গাৰ্গৰ নতুন গীত
৯ অক্টোবৰত অসমীয়া ছবিগৃহলৈ আহিব ‘লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফ' ৷ পৰিচালনা কৰিছে অনুপম কে বৰদলৈয়ে ৷
Published : July 5, 2026 at 1:12 PM IST
গুৱাহাটী : শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে মনস্তাত্বিক থ্ৰিলাৰধৰ্মী ছবি 'লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফ’। ডিছ’চিয়েটিভ আইডেণ্টিটি ডিজঅৰ্ডাৰ (ডি-আই-ডি) দৰে এক বিষয়ৰ কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মিত ‘লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফ’ (জীৱনৰ আঁৰৰ জীৱন) ছবিখন ৯ অক্টোবৰত অসমীয়া ছবিগৃহলৈ আহিব ৷ ভৱৰঞ্জনী প্ৰডাকচনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছে মহেশ ৰাজবংশী আৰু পৰিচালনা কৰিছে অনুপম কে বৰদলৈয়ে ।
ইতিমধ্যে বহুকেইখন অসমীয়া ছবি, ধাৰাবাহিক, চুটি ছবি আৰু মিউজিক ভিডিঅ’ পৰিচালনাৰ অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ অনুপম কে বৰদলৈয়ে পৰিচালনা কৰা এইখন হৈছে প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ছবি। ছবিখনৰ কাহিনী আৰু চিত্ৰনাট্য ৰচনা কৰাৰ লগতে সহকাৰী পৰিচালনা কৰিছে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ ৰাতুল ফুকনে।
|লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফ পৰিচালক অনুপম কে বৰদলৈয়ৰ মনৰ কথা
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত পৰিচালক অনুপম কে বৰদলৈয়ে ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত কয়, "৯ অক্টোবৰত আমাৰ ছবি ‘লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফ’ মুক্তিলাভ কৰিব । ছবিখনৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে । নাট্যকাৰ ৰাতুল ফুকনৰ কাহিনীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন । এখন মনস্তাত্বিক থ্ৰিলাৰধৰ্মী ছবি ।"
লগতে পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়,"ছবিখনৰ কাহিনীৰ মূল আধাৰটো হৈছে ডিছ’চিয়েটিভ আইডেণ্টিটি ডিজঅৰ্ডাৰ চমুকৈ ডি-আই-ডি । ডিছ’চিয়েটিভ আইডেণ্টিটি ডিজঅৰ্ডাৰ দৰে জটিল মানসিক অৱস্থাত এগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত একাধিক স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তিত্ব গঢ় লৈ উঠিব পাৰে । প্ৰতিটো ব্যক্তিত্বৰ আচৰণ, চিন্তাধাৰা, অভ্যাস আৰু মানসিক গঠন পৃথক হোৱাৰ বাবে কেতিয়াবা ব্যক্তিজনে নিজৰ অস্তিত্ব বা আচৰণৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলায় । সমাজত সচৰাচৰ আলোচনাৰ বাহিৰত থকা এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোক শিল্পসন্মতভাৱে পৰ্দাত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।"
ছবিখনৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক গৰাকীয়ে কয়,"ছবিখনৰ পৰিকল্পনা প্ৰায় তিনি বছৰৰ পূৰ্বৰ । ২০২৩ চনত নিৰ্মাণ পৰিকল্পনা কৰিছিলো আৰু সম্পূৰ্ণ হৈছিল ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত । বিভিন্ন কাৰণত ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰোতে সময় লাগিল ।"
|লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসক
ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় ছিকিমৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰয়াস ফুকনে । নায়িকাৰ চৰিত্ৰত আছে আদ্ৰিতা পৰশা মহন্ত । আন আন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে চিমি গোস্বামী, অসীম শৰ্মা, হৰিপ্ৰসাদ বৰঠাকুৰ, অমৰ শৰ্মা, ৰাতুল ফুকন, নিজমণি বৰা, সুনীল কুমাৰ দাস, পাৰ্থ প্ৰতীম বৰদলৈ, নিকিতা বৰা (শিশু শিল্পী), মনু বৰা, দুলন বাহেক, মনজিৎ শৰ্মা, প্ৰদীপ হাজৰিকা, ৰত্নেশ্বৰ মৰাঙকে ধৰি বহু নবীন-প্ৰবীণ শিল্পীয়ে।
ছবিখনৰ সম্পাদনা, ডি-আই আৰু গ্ৰাফিক্সৰ দায়িত্বও পালন কৰিছে পৰিচালক অনুপম কে বৰদলৈয়ে । সংগীত পৰিচালনা কৰিছে তৰালী শৰ্মাই, আনহাতে, শব্দ সংমিশ্ৰণ কৰিছে লৌকিক খাউণ্ডে । ছবিখনত দুটা গীত আছে ৷ গীত দুটাত কণ্ঠদান কৰিছে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গ আৰু তৰালী শৰ্মাই ।
|লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফে লাভ কৰা বঁটা বা সন্মানসমূহ
অসমত মুক্তিৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰিছে ‘লাইফ বিহাইণ্ড দ্যা লাইফ’ (জীৱনৰ আৰৰ জীৱন) ছবিখনে । বৰ্তমানলৈ ১৫ টাতকৈও অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ছবিখনে ।
ইয়াৰে ভিতৰত কাঁ ৱৰ্ল্ড ফিল্ম ফেষ্টিভেল (ইউৰোপ)ত বেষ্ট ফাৰ্ষ্ট টাইম ফিল্মমেকাৰ, তামিঝাগাম ৱৰ্ল্ড ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিচাৰ ফিল্ম, ছিংগাপুৰ লায়ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল, আইএছএফএফএ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল ২০২৬, ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল ২০২৬ আৰু ৰীলছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম সন্মান লাভ কৰে ৷
তদুপৰি এনআইআৰআই-৯ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল ২০২৬ত বেষ্ট কনচেপ্ট সন্মান লাভ কৰিছে । ইয়াৰ লগতে একাদশ ৱৰ্ল্ড চিনেমা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত একেলগে বেষ্ট এক্টৰ, বেষ্ট ষ্টৰী, বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ, বেষ্ট এডিটৰ, বেষ্ট প্ৰডিউচাৰ আৰু বেষ্ট চিনেমেট’গ্ৰাফী” বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: নাট্যপ্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ ! ৫ জুলাইৰ পৰা মৰিগাঁৱত ১০ দিনীয়া আৱাসিক নাট কৰ্মশালা