অস্কাৰৰ ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বাহৰুখ খানৰ ভিডিঅ’: ‘ওম শান্তি ওম’ৰ আইকনিক সংলাপেৰে অকাডেমীয়ে জনালে বিশেষ সন্মান

অস্কাৰৰ ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বাহৰুখ খানৰ ভিডিঅ’: ‘ওম শান্তি ওম’ৰ আইকনিক সংলাপেৰে অকাডেমীয়ে জনালে বিশেষ সন্মান
অকাডেমীৰ ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বাহৰুখ খান: পুনৰ চৰ্চাত ‘ওম শান্তি ওম’ৰ সেই বিখ্যাত ভাষণ ৷ এইবাৰ ‘কিং’ হৈ আহিছে শ্বাহৰুখ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 11:00 AM IST
হায়দৰাবাদ : অকাডেমী বঁটা (অস্কাৰ) কৰ্তৃপক্ষই শেহতীয়াকৈ শ্বাহৰুখ খানৰ 'ওম শান্তি ওম' ছবিখনৰ এটা অতি জনপ্ৰিয় সংলাপৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলৈ সন্মান জনাইছে ।
অকাডেমীৰ মঞ্চত শ্বাহৰুখ খানৰ ‘ওম শান্তি ওম’ৰ সেই বিখ্যাত সংলাপ
বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খান যে এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত তাৰকা, সেই কথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চসমূহে বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ অস্কাৰ বঁটা প্ৰদানকাৰী সংস্থা ‘দ্য অকাডেমী’য়ে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ছবি ‘ওম শান্তি ওম’ৰ সেই বিখ্যাত সংলাপটোৰ এটা ক্লিপ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শ্বাহৰুখ খানৰ প্ৰতি থকা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে 'দ্য অকাডেমী'য়ে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত শ্বাহৰুখ খানৰ ‘ওম শান্তি ওম’ ছবিখনৰ এটা জনপ্ৰিয় দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰে । ভিডিঅ’টোৰ কেপশ্বনত তেওঁলোকে লিখিছে— "ভাগ্যৰ এটা কথা ঠিক... ই কেতিয়াও লক্ষ্যভ্ৰষ্ট নহয় ।"
পোষ্টটো কি আছিল
২০০৭ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘ওম শান্তি ওম’ত শ্বাহৰুখ খানে আগবঢ়োৱা সেই বিখ্যাত ভাষণটোৰ এটা ক্লিপ । ভাগ্যৰ শক্তিক বুজাবলৈ তেওঁলোকে লিখিছে যে ভাগ্যই সদায় সঠিক লক্ষ্যত উপনীত হয় । এই পোষ্টটোৱে গোলকীয় পৰ্যায়ত ভাৰতীয় চিনেমা আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ জনপ্ৰিয়তা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ‘ওম শান্তি ওম’ ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল ফাৰা খানে । ইয়াৰ কাহিনী আছিল ফাৰাহ খান, মুস্তাক শ্বেইখ আৰু ময়ূৰ পুৰীৰ ৷ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয়ত কৰিছে শ্বাহৰুখ খান, দীপিকা পাডুকন, অৰ্জুন ৰামপাল, শ্ৰেয়স তালপড়ে আৰু কিৰণ খেৰে । ‘ওম শান্তি ওম’ হিন্দী বাণিজ্যিক চিনেমাৰ এখন কালজয়ী ছবি । ফাৰাহ খানৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত প্ৰেম, পুনৰজন্ম আৰু ব্যংগৰ এক আমোদজনক সংমিশ্ৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
এই ছবিখনত শ্বাহৰুখ খানে দুটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু এই ছবিখনৰ জৰিয়তেই অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনে বলীউডত অভিষেক ঘটাইছিল । ছবিখনৰ কাহিনীটো ৭০ৰ দশকৰ এজন জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট ‘ওম’ক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ প্ৰেমত পৰা ওমৰ এটা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় । তাৰ কেইবা দশকৰ পিছত তেওঁ পুনৰ জন্ম লয় আৰু নিজৰ অতীতৰ কৰুণ মৃত্যু তথা হেৰুৱা প্ৰেমৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ আগবাঢ়ি আহে ।
এই ছবিখনক ইয়াৰ অসাধাৰণ মনোৰঞ্জন আৰু শক্তিশালী কাহিনীৰ বাবে আজিও দৰ্শকে মনত ৰাখে । ‘ওম শান্তি ওম’ ছবিখন বিশাল চেট, নাটকীয় কাহিনী আৰু কালজয়ী গানৰ বাবে বিখ্যাত ।
ছবিখনে অতি সুন্দৰকৈ হিন্দী চিনেমা জগতখনক দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰিছে । বাহ্যিক চকমকনিৰ আঁৰত ইয়াত চিনেমা জগতৰ কাম-কাজ আৰু তাৰকা সংস্কৃতিৰ ওপৰত অতি চতুৰতাৰে ব্যংগ কৰা হৈছে । ২০০৭ চনত মুক্তি লাভ কৰা এই ছবিখনে অভূতপূৰ্ব সফলতা অৰ্জন কৰিছিল ।
চিনেমাৰ জগতখনক উদযাপন কৰাৰ লগতে ধেমেলীয়াকৈ ইয়াৰ ত্ৰুটিসমূহো আঙুলিয়াই দিয়াৰ বাবে ‘ওম শান্তি ওম’ক বৰ্তমান যুগৰ এখন ‘আধুনিক ক্লাছিক’ চিনেমা বুলি গণ্য কৰা হয় ।
ইফালে, শ্বাহৰুখ খানক শেহতীয়াকৈ ‘জোৱান’ ছবিখনত দেখা গৈছিল, য’ত কৰা অভিনয়ৰ বাবে তেওঁক শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় । তেওঁ এই বঁটাটো বিক্ৰান্ত মেছীৰ সৈতে ভগাই লয়, যিয়ে ‘১২থ ফেইল’ (12th Fail) ছবিখনত কৰা সুন্দৰ অভিনয়ৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল ।
শ্বাহৰুখ খানক অতি সোনকালে ‘কিং’ (King) নামৰ এখন ছবিত দেখিবলৈ পোৱা যাব । এই ছবিখনত শ্বাহৰুখৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিব সুহানাই ৷ পৰিচালনা কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ আনন্দে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ আগতে তেওঁ শ্বাহৰুখ খানৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি পাথানো পৰিচালনা কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : শ্বাহৰুখ খানৰ বিষয়ে কি ক’লে সৌৰভ শুক্লাই ?