ৰাণা দাৰ ওপজা দিন : জয়ন্ত হাজৰিকাক সশ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ

ৰাণা দাৰ ওপজা দিন : জয়ন্ত হাজৰিকাক সশ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ
কণ্ঠশিল্পী, সুৰকাৰ প্ৰয়াত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ৮৩ সংখ্যক জন্মদিন ।
Published : September 20, 2026 at 11:04 AM IST
কলিয়াবৰ : ২০ ছেপ্টেম্বৰ, এই দিনটোতে ১৯৪৩ চনত মঙলদৈত অসমবাসীৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ উভতি নহাৰ বাটেৰে আঁতৰি যোৱা ৰাণা দাৰ অবৰ্তমানত ৰাজ্যবাসীয়ে ৰাণা দাক সুঁৱৰিছে ।
সকলোৱে মৰমতে তেওঁক ৰাণা দা বুলি সম্বোধন কৰিছিল ৷ অসমৰ সংগীত জগতৰ এক বিৰল প্ৰতিভা, মহান সুৰকাৰ আছিল কণ্ঠশিল্পী প্ৰয়াত জয়ন্ত হাজৰিকা ৷ হাজৰিকাই ‘মোৰ মিনতি’, ‘কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচূড়া’, ‘সোণাৰ বৰণ পাখীৰে তোৰ‘, ‘জীৱনটো যদি অভিনয় হয়’ আদিকে ধৰি কেইবাটাও গীতত সুৰ প্ৰদান কৰিছিল ৷
অসমৰ এটা প্ৰখ্যাত পৰিয়ালত জন্ম হোৱা ৰাণাৰ পিতৃ আছিল নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃ আছিল শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা । জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ককাইদেউ আছিল ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ।
সৰুৰে পৰাই সংগীতৰ প্ৰতি ৰাপ থকা জয়ন্ত হাজৰিকাই গুৱাহাটীৰ সোণাৰাম হাইস্কুলত পঢ়া-শুনা কৰিছিল ৷ ১৯৬২ চনৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত অকৃতকাৰ্য হৈ তেওঁ কলিকতালৈ যায় ৷ তাতে তেওঁ এইচ.এম.ভি. কোম্পানীত দুটা গীত বাণীবদ্ধ কৰে ৷ সেই দুটা গীত হ’ল ড৹ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ ‘আগলি বতাহে কপালে কলৰে পাত’ আৰু মায়াশ্ৰী বৰকটকীৰ ‘কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচূড়া’ ৷ এই গান দুয়োটাই জয়ন্ত হাজৰিকাক সুৰকাৰ আৰু গায়ক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
ইয়াৰ পাছৰ বছৰতে জয়ন্তই ককায়েক ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা মণিৰাম দেৱান বোলছবিৰ গানত কণ্ঠদান কৰিছিল ৷ এইখন ছবিতে জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু হিমাংশু বিশ্বাসে সহকাৰী সংগীত পৰিচালক হিচাপেও কাম কৰিছিল ৷
ইয়াৰ পাছতে জয়ন্তই ভালেমান গীতত সুৰ আৰু কণ্ঠদান কৰিছিল ৷ লগতে বোলছবি, মঞ্চনাট আৰু তথ্যচিত্ৰৰ বাবে সংগীত পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ জয়ন্ত হাজৰিকাই ‘লটিঘটি’ আৰু ‘চিকমিক বিজুলী’ অসমীয়া কথাছবি দুখনত অভিনয়ো কৰিছিল ৷
জয়ন্ত হাজৰিকাই ৯ বছৰ বয়সত প্ৰথম গানত সুৰ দিছিল ৷ গীতটো লিখিছিল জয়ন্তৰ আন এজন ককায়েক নৃপেন হাজৰিকাই ৷ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পেছাদাৰী সংগীত জীৱন ককায়েক ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত বাদ্য সংগত কৰি আৰম্ভ হৈছিল ৷
১৯৬২ চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ হৈ জয়ন্ত হাজৰিকাই অগ্ৰজসম প্ৰণৱ বৰাৰ পৰা পঁচিছ টকা লৈ ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল ৷ পুলিচক খবৰ দিয়াৰ লগতে বাতৰি কাকততো এই বিষয়ত বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছিল ৷ এসপ্তাহমান পাছত গম পোৱা গৈছিল যে জয়ন্ত গৌৰীপুৰলৈ গৈছিল আৰু তাতে প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ ঘৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি এদিন ঘৰলৈ উভতি আহিছিল ৷
১৯৬৯ চনৰ ৪ আগষ্টত তেখেতে কলিকতাৰ এটা বঙালী পৰিয়ালৰ জীয়ৰী মনীষা হাজৰিকাক (বিয়াৰ আগতে মণীষা সেনগুপ্ত) বিয়া কৰায় ৷ তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ সন্তান ময়ুখ হাজৰিকাৰ ১৯৭১ চনৰ ১৩ জানুৱাৰীত জন্ম হৈছিল ৷
প্ৰয়াত জয়ন্ত হাজৰিকাই কেৱল গান গোৱা বা সুৰ নিগৰোৱাই নাছিল ৷ এইবোৰৰ উপৰিও তেওঁ কেবাবিধো বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাত পাকৈত আছিল । তেখেতে গীটাৰ, ডুম্ৰা, মেণ্ডোলিন, এক'ৰ্ডিয়ান, তবলা, মাউথ অৰ্গেনকে আদি কৰি কেবাবিধো বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব জানিছিল ।
বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকাৰ বাবে তেওঁ দেশ-বিদেশৰ নানা বাদ্যযন্ত্ৰ সংগ্ৰহো কৰিছিল । একেসময়তে দুটা অক্টেভত হাৰ্মোনিয়াম বজাবলৈ সক্ষম হোৱা মুষ্টিমেয় কেইগৰাকীমান সংগীতজ্ঞৰ ভিতৰৰে এজন আছিল জয়ন্ত হাজৰিকা ।
অসমৰ এগৰাকী গায়ক, সুৰকাৰ, সংগীত পৰিচালক আৰু গীতিকাৰ জয়ন্ত হাজৰিকাই ৩৪ বছৰীয়া নিজৰ চুটি জীৱনকালত তেখেতে বহুতো গান সৃষ্টি কৰি গৈছে, যিবোৰ এতিয়াও জনপ্ৰিয় হৈ আছে ৷ তেখেতৰ সংগীতত অসমীয়া লোক সংগীতৰ লগতে হিন্দুস্তানী ধ্ৰুপদী সংগীত, পশ্চিমীয়া ৰক্ এণ্ড ৰ’ল, জেজ, পশ্চিমীয়া ধ্ৰুপদী সংগীত আদিৰ সংমিশ্ৰণ দেখা যায় ৷
১৯৭৭ চনত নতুন আশা বোলছবিৰ গীত বাণীবদ্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে ১৫ অক্টোবৰত কলকাতাত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ হঠাতে মৃত্যু হয় ৷