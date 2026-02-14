অষ্টদশ আন্তঃজাতিক গুৱাহাটী চলচ্চিত্র মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ব জুবিন গাৰ্গ অভিনীত ছবি
পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ল অষ্টদশ আন্তঃজাতিক গুৱাহাটী চলচ্চিত্র মহোৎসৱ । ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ব দেশ-বিদেশৰ ১৬ খন ছবি ।
গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰৰ পৰা ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চিনে ক্লাৱৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে অষ্টদশ আন্তর্জাতিক গুৱাহাটী চলচ্চিত্র মহোৎসৱ । গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত অসম ৰাজ্যিক সংগ্রহালয়ৰ কনকলাল বৰুৱা প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আন্তঃজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মণিপুৰৰ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অৰিবাম শ্যাম শর্মা ।
লগতে উপস্থিত থাকে ৰজনী বসুমতাৰী, চিনে ক্লাৱৰ সভাপতি এ কে আবছাৰ হাজৰিকা, সম্পাদক মাধুৰিমা বৰুৱাকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি । এই মহোৎসৱত অৰিবাম শ্যাম শর্মাৰ ৰেট্ৰ'স্পেকটিভ হ'ব লগতে আৰম্ভণি ছবি হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মণিপুৰৰ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অৰিবাম শ্যাম শর্মাৰ 'ইশানু' । লগতে পৰিচালকগৰাকীৰ আন দুখন চলচ্চিত্র 'ইমাগি নিংথেম' আৰু চানাবিত প্রদর্শিত হ'ব এই মহোৎসৱত ।
গুৱাহাটী চিনে ক্লাৱৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষত শ্রদ্ধাঞ্জলি হিচাপে আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত উচৰ্গা কৰা হৈছে এইবাৰৰ মহোৎসৱ । এই চলচ্চিত্র মহোৎসৱত জার্মানী, ৰাছিয়া, পর্তুগাল, ইবাণ, শ্রীলংকা, ব্রাজিল, মন্টেনেগ্রো, ভিয়েটনাম, ভাৰতৰ ইংৰাজী আৰু আঞ্চলিক ভাষাৰ অসমীয়া, বাংলা, বড়ো ভাষাকে ধৰি দেশ বিদেশৰ ১৬ খন চলচ্চিত্র প্রদর্শন কৰা হ'ব ।
আনহাতে অসমৰ খ্যাতনামা ছবি পৰিচালক অৰূপ মান্নাই পৰিচালনা কৰা ছবি 'সমর্পণ'ৰ প্রিমিয়াৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱত । লগতে আন এগৰাকী প্রতিভাসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ৰজনী বসুমতাৰীৰ বড়ো ভাষাৰ ছবি 'গ'ৰাই পাখ্ৰী' সামৰণি ছবি হিচাপে প্রদর্শিত হ'ব ।
উল্লেখ্য যে, অষ্টদশ আন্তঃজাতিক গুৱাহাটী চলচ্চিত্র মহোৎসৱত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । তেওঁ অভিনয় কৰা লগতে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক মুনিন বৰুৱাদেৱে পৰিচালনা কৰা অসমীয়া ছবি 'দীনবন্ধু' ।