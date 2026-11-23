বৰপেটাত সত্ৰ ভ্ৰমণ দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত খলকনি তোলা ভৈৰৱী ডেকাৰ
দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত খোজ পেলোৱা অসম কন্যা ভৈৰৱী ডেকাৰ বৰপেটা ভ্ৰমণ ৷ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰ আৰু গণককুছি সত্ৰ দৰ্শন অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 4:42 PM IST
বৰপেটা: অসমৰ পৰা গৈ দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা অসম কন্যা ভৈৰৱী আৰাধ্যা ডেকাই বৰপেটা ভ্ৰমণ কৰে । তেলুগু ভাষাৰ 'কথা মালুপু' নামৰ ছবিত মুখ্য নায়িকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰ আৰু গণককুছি সত্ৰ দৰ্শন কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ সমীপৱৰ্তী পাকৰকোণা অঞ্চলৰ বাসিন্দা ভৈৰৱী ডেকাই দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ বাবে চলোৱা সংগ্ৰামৰ কাহিনী পুনৰবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বৰ্ণনা কৰে ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, অসমৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ গৈ তেলুগু চলচ্চিত্ৰত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰাটো তেওঁৰ বাবে মুঠেই সহজ নাছিল । অভিনয়ৰ প্ৰতি থকা গভীৰ আগ্ৰহৰ বাবেই তেওঁ হায়দৰাবাদত কেইবাবছৰো ধৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছিল । জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে আতিথ্য খণ্ডত চাকৰি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ বিভিন্ন ছবিৰ অডিশ্বন দিছিল । তেলুগু ভাষা নজনা বাবে প্ৰথম অৱস্থাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লেও পৰৱৰ্তী সময়ত ভাষাটো আয়ত্ত কৰি অভিনয়ৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম আৰু একাধিক অডিশ্বনৰ অন্তত অৱশেষত 'কথা মালুপু' ছবিখনত মুখ্য নায়িকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰে ভৈৰৱীয়ে ।
চলিত বৰ্ষৰ ১২ জুনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাৰ ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰা ছবিখনত তেওঁ বৰলক্ষ্মী নামৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছে । শিৱবৰ প্ৰসাদ পৰিচালিত ছবিখন মৈত্ৰী বিতৰকৰ জৰিয়তে মুক্তি পোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । বৰ্তমান ছবিখন অ'টিটি প্লেটফৰ্ম আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ’তো উপলব্ধ বুলি উল্লেখ কৰি ভৈৰৱীয়ে কয় যে, ছবিখনৰ প্ৰতি দৰ্শকে আগবঢ়োৱা সঁহাৰিয়ে তেওঁক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে । ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত হোৱা ভৈৰৱীয়ে আগন্তুক দিনত অধিক ছবিত অভিনয়ৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ইপিনে, ছবিখনৰ এটি তেলুগু সংলাপ সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সংলাপটোক লৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰীলছসমূহে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবিত অভিনয় কৰিলেও নিজৰ অসমীয়া পৰিচয় আৰু সংস্কৃতিক পাহৰি যোৱা নাই ভৈৰৱী ডেকাই । তেওঁ অভিনয় কৰা ছবিখনৰ এটি গীতত অসমীয়া বিহু নৃত্যৰ ভংগী আৰু পৰম্পৰাগত গামোচাকো স্থান দিয়া হৈছে বুলি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
বৰপেটা সত্ৰ আৰু গণককুছি সত্ৰ দৰ্শন কৰি আপ্লুত হোৱা ভৈৰৱীয়ে কয় যে, সত্ৰসমূহ অসমীয়া জাতীয় জীৱন, আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ । তেওঁ নিজকে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ পাই সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰে । ভৱিষ্যতেও দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত ভাল কাম কৰি অসমৰ নাম জিলিকাই ৰখাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ অসমবাসীৰ মৰম, সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
তেলুগু ছবিত মুখ্য অভিনেত্ৰীৰ ৰূপত অসমৰ ভৈৰৱী