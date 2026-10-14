'কাজিৰঙা আমাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে জীৱনৰেখা': উন্নয়নতকৈ সংৰক্ষণক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান আদিৱী সেশ্বৰ
কাজিৰঙাক সুৰক্ষা দিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান আদিৱী সেশ্বৰ । তেওঁ লিখিছে, "উন্নয়ন কেতিয়াও সেই মূল্যত হ’ব নালাগে, যি মূল্য আমি পৰিশোধ আনিব নোৱাৰোঁ ।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে জড়িত ভূমিত চৰকাৰে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল খুলিবলৈ ওলোৱাৰ খবৰ পাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেতা-পৰিচালক আদিৱী সেশ্বে । অভিনেতাজনে ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে, বিষয়াসকলক যিকোনো সিদ্ধান্ত লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে বন্যপ্ৰাণী আৰু পৰিৱেশৰ সম্ভাৱ্য ক্ষতিৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰিবলৈ কৈছে ।
আদিৱী সেশ্বে তেওঁৰ চিঠিখনৰ ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰি উল্লেখ কৰে যে, কাজিৰঙাক ৰক্ষা কৰাটো কিয় জৰুৰী? তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে, সেই অঞ্চলটো এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি অন্য বহু বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান আৰু বাণিজ্যিক স্বাৰ্থত এইহেন প্ৰাকৃতিক সম্পদক বিপদত পেলোৱাটো জীৱকূলৰ বাবে ভয়াৱহ হ’ব পাৰে ৷ অভিনেতাজনে প্ৰাকৃতিক সম্পদক বিপদত নেপেলাবলৈ সকীয়াই দিয়ে ।
তেওঁ লিখিছে, "কাজিৰঙা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতকৈ অধিক; ই আমাৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু বিলুপ্তপ্ৰায় এশিঙীয়া থকা গঁড়ৰ বাবে জীৱনৰেখা । মই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ লিখিছোঁ, সংৰক্ষণক প্ৰথম স্থান দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । উন্নয়ন কেতিয়াও সেই মূল্যত হ’ব নালাগে, যাৰ মূল্য আমি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰো ।" অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ প’ষ্টত @savekaziranga ক টেগ কৰি #JaiHind হেছটেগ যোগ কৰে ।
কাজিৰঙা ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ই ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । ইয়াৰ অৰণ্য, ঘাঁহনি আৰু জলাশয় বহু প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ বাসস্থান । এনে অঞ্চলত বা ইয়াৰ আশে-পাশে যিকোনো বৃহৎ ঔদ্যোগিক নিৰ্মাণে জীৱ-জন্তুৰ সুৰক্ষা আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানৰ ভৱিষ্যতক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পাৰে ।
অভিনেতাজনে তেওঁৰ পত্ৰখনত চৰকাৰক ব্যৱসায়িক প্ৰকল্পৰ তাৎক্ষণিক সুবিধাৰ উৰ্ধত চাবলৈ কয় আৰু ইয়াৰ সম্ভাৱ্য দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰিবলৈ কয় । তেওঁ জোৰ দি কয় যে, বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থানৰ ক্ষতি মেৰামতি কৰাটো কঠিন হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ যেতিয়া জীৱ-জন্তুৱে জীয়াই থাকিবলৈ আৰু মুক্তভাৱে চলাচল কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ঠাই হেৰুৱাই পেলায় ।
ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অভিনেতাজনে কয় যে- "প্ৰকৃতি আমাৰ নহয়; আমি ইয়াৰ অস্থায়ী ৰক্ষকহে ।" আদিৱী সেশ্বে লগতে এই কথাও উল্লেখ কৰে যে, পৰ্যটনে স্থানীয় ব্যৱসায়ীক সহায় কৰে আৰু চাকৰিৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে, পৰিৱেশ বিনষ্টৰ মূল্যত এই সুবিধা মানুহে লোৱা উচিত ।
স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত বাণিজ্যিকিকৰণৰ ফলত হ’ব পৰা সম্ভাৱ্য ক্ষতিৰ বিষয়ে ভালদৰে চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
অভিনেতাজনে কাজিৰঙাৰ সমীপত বাস কৰা লোকসকলক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, বহু স্থানীয় পৰিয়াল দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ ভূমি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকৰ । তেওঁৰ মতে, তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ মতামত আৰু প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ বিবেচনা কৰা উচিত ।
নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি অভিনেতাজনে কয়, "এয়া উন্নয়নৰ বিৰোধিতা কৰা নহয়; ই চিন্তাশীল, দায়িত্বশীল আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন বিচৰাৰহে কথা ।"
আদিৱী সেশ্বে অসম চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ, প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থকা ভূমিৰ সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু য’তেই প্ৰয়োজন হয় তাতেই স্বতন্ত্ৰ পৰিৱেশ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কয় । তেওঁ বিচাৰে যে, বিষয়াসকলে অঞ্চলটো স্থায়ীভাৱে সলনি কৰিব পৰা যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ পূৰ্বে আইনী দিশ, বন্যপ্ৰাণীৰ সম্ভাৱ্য ক্ষতি আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ উদ্বেগ বিবেচনা কৰক ।
লগতে পঢ়ক : কাজিৰঙাৰ পৰা কেনিয়ালৈ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ- কোন এই প্ৰণৱ দলে ?