“NEET পৰীক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ’ব লাগে” : দিল্লীৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে সৰব অভিনেতা-ৰাজনীতিবিদ বিজয়
NEET পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবী তামিলনাডুৰ নেতা বিজয়ৰ; ৰাহুল গান্ধীৰ গ্ৰেপ্তাৰক তীব্ৰ গৰিহণা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 12:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা সন্দৰ্ভত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিজয়ে এক ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । দিল্লীত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে তেওঁ এই বিষয়টোত এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।
তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অভিনেতা চি. জোছেফ বিজয়ে নীটৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা প্ৰতিবাদক তীব্ৰ সমৰ্থন জনাইছে । তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগ-অনুভূতিক বুজি পাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ নীট পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ বাবে নিজৰ দলৰ পুৰণি দাবীক পুনৰবাৰ দোহাৰিছে ।
২২ জুলাইত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অভিনেতা চি. জোছেফ বিজয়ে এক্স হেণ্ডেলযোগে ‘নীট’ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায় । তেওঁ নিজৰ পোষ্টটোত লিখিছে, "নীট পৰীক্ষাৰ খেলিমেলিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰি থকা যুৱক-যুৱতীসকলক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা ৰাহুল গান্ধী আদিকে ধৰি কেইবাজনো নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অগণতান্ত্ৰিক । এই কাৰ্য অত্যন্ত গৰ্হিত আৰু নিন্দনীয় ।"
நீட் தேர்வு குளறுபடிகளை எதிர்த்து டெல்லியில் நடைபெற்ற இளைஞர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாகக் களமிறங்கிய மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. ராகுல்காந்தி அவர்கள் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டது, ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. ஒன்றிய அரசின் இச்செயல்பாடுகள் கண்டிக்கத்தக்கவை.…— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) July 22, 2026
নীট পৰীক্ষা বন্ধ কৰাৰ সপক্ষে যুক্তি দি তেওঁ আগলৈ লিখিছে, "নীট পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত ‘টিভিকে’ দলৰ স্থিতি একেবাৰে স্পষ্ট যে, নীট পৰীক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিব লাগে । আমি কেৱল ভোট-বেংকৰ ৰাজনীতিৰ বাবে নীট ব্যৱস্থাটোক লৈ কেতিয়াও মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিওঁ । এইটো এটা এনেকুৱা ব্যৱস্থা, যিয়ে কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰতে নহয়, বৰং তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতো অতি বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় । যদি নীটৰ দৰে পৰীক্ষাসমূহ চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ কৰিব লাগে, তেন্তে প্ৰথমতে শিক্ষাক ‘ৰাজ্যিক তালিকা’লৈ স্থানান্তৰ কৰিব লাগিব । এইটোৱেই ইয়াৰ একমাত্ৰ স্থায়ী সমাধান । যদি এই কাম কৰাত কিবা আইনী বা প্ৰক্ৰিয়াগত বাধা আহে, তেন্তে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান নোহোৱালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন ব্যৱস্থা হিচাপে এটা ‘বিশেষ সমৱৰ্তী তালিকা’ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে । ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যসমূহে সাধাৰণ শিক্ষা আৰু চিকিৎসা শিক্ষাৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ লাভ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হ’ব । স্থায়ী আৰু অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন— দুয়োটা সমাধানৰ বাবেই এইটোৱেই হৈছে আমাৰ মূল লক্ষ্য ।"
তেওঁ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পুনৰবাৰ দোহাৰি লিখিছে, "আমি আমাৰ দলৰ আৰম্ভণিতেই, আমাৰ দলৰ দ্বাৰা আয়োজিত শৈক্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত এই কথাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলোঁ । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আৱেগ-অনুভূতিক সন্মান জনোৱা উচিত । এই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি, নীট পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব লাগে । আমি পুনৰ কওঁ যে এই সমস্যাৰ একমাত্ৰ সমাধান কেৱল এইটোৱেই ।"
লগতে পঢ়ক : বিজয়ে ৰাজনীতিত থাকি সমাজত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিবঃ সামান্থা