বহুল চৰ্চিত যুটি সুব্ৰত কাকতি-ৰবি শৰ্মাৰ ছবি ‘ঐ পুলিচ’ আহিব নতুন বছৰত
'ঐ পুলিচ'ৰ নতুন মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ৷ প’ষ্টাৰ দেখি অনুৰাগীসকলৰ বাঢ়িছে উৎকণ্ঠা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 10:29 AM IST
গুৱাহাটী : আগন্তুক বর্ষত আহি আছে বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি 'ঐ পুলিচ'। সামাজিক মাধ্যমযোগে ছবিখনৰ নতুন মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰিলে নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ৷
ৰবি শৰ্মা অভিনীত আৰু নৱ-প্ৰজন্মৰ উঠি অহা পৰিচালক সুব্ৰত কাকতি পৰিচালিত অসমীয়া ছবি ‘ঐ পুলিচ’ৰ নতুন মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে । আগন্তুক বৰ্ষৰ ২২ জানুৱাৰীত মুক্তিলাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবিখনে । ৰুটষ্টক এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখন চলিত বৰ্ষতে মুক্তিলাভ কৰাৰ কথা আছিল ৷ পিছে ৰাজ্যৰ ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পিছুৱাই দিয়া হৈছিল মুক্তিৰ দিন । ছবিখনৰ প্ৰথমটো ট্ৰেইলাৰ ইতিমধ্যে জুলাই মাহত এক অনুষ্ঠানত মুক্তি দিয়া হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিয়ে কয়, "আগষ্ট মাহত ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ কথা আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ নিজৰেই মানুহখিনি ইমান ভয়ংকৰ অৱস্থাত থকাৰ সময়ত ছবি এখন মুক্তি দিয়াৰ কথা ভাবিবলৈ মানসিক আৰু আৱেগিকভাৱে আমাৰ সমগ্ৰ দলটো সাজু নাছিল । সেই সময়ত ছবি মুক্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মানুহখিনিৰ লগত থাকি যিমান পাৰো সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । পৰিস্থিতি বৰ্তমান কিছু ভাল হৈছে । সেয়ে আমাৰ সকলো শুভাকাংক্ষী তথা উদ্যোগৰ সমূহ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা-পৰামৰ্শ কৰাৰ পিছত ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আৰম্ভণিৰে পৰাই আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল এখন সম্পূৰ্ণ মনোৰঞ্জনধৰ্মী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা, যিখন মানুহে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ডাঙৰ পৰ্দাত চাবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে । আমি চিত্ৰনাট্য, অভিনয়, সংগীত আৰু দৃশ্যগত পৰ্য্যায়ত ব্যাপকভাৱে কাম কৰিছোঁ, কাৰণ আজিৰ দৰ্শকে আঞ্চলিক চিনেমাৰ পৰা বহুত বেছি আশা কৰে । ট্ৰেইলাৰটো মাত্ৰ এটা আভাসহে; ছবিখনৰ ভিতৰত আৰু বহুতো অদ্ভুত কথা-কাণ্ড লুকাই আছে ।"
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ শেষৰফালে সামাজিক মাধ্যমত মুকলি কৰা হ’ব অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰ । পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ছবিখনৰ ট্রেইলাৰ মুক্তি দিয়া হৈছিল ৷ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত মুক্তি স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ছবিখন নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ।
লগতে পঢ়ক : বানপীড়িতৰ দুখত সমভাগী 'অই পুলিচ'ৰ টীম; ট্ৰেইলাৰ মুকলি স্থগিত