পুলিচ বিষয়াৰ মানসিক সংঘাতৰ কাহিনীৰে 'ঐ পুলিচ'; মুখ্য চৰিত্ৰত ৰবি শৰ্মা

পুলিচ বিষয়াৰ মানসিক সংঘাতৰ কাহিনীৰে 'ঐ পুলিচ'; মুখ্য চৰিত্ৰত ৰবি শৰ্মা
সুব্ৰত কাকতি (SUV) আৰু ৰবি শৰ্মাৰ যুটি পুনৰ পৰ্দালৈ ! আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘ঐ পুলিচ’ ৷
Published : April 27, 2026 at 4:35 PM IST
গুৱাহাটী : 'শ্ৰী ৰঘুপতি' আৰু 'বিদূৰভাই'ৰ দৰে জনপ্ৰিয় কামৰ পাছত নৱপ্ৰজন্মৰ পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিয়ে (যাক সকলোৱে 'SUV' বুলিও জানে) লৈ আহিছে এখন নতুন ছবি । ছবিখনৰ নাম হ’ল 'ঐ পুলিচ'। পুলিচ বাহিনীৰ কিছু কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখন অহা ৩ জুলাইত সমগ্ৰ অসমৰ ছবিগৃহসমূহত মুক্তি দিয়া হ’ব । ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে । এই নতুন ছবিখনক লৈ পৰিচালকগৰাকী অত্যন্ত আশাবাদী ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ
'ঐ পুলিচ' ছবিৰ কাহিনীৰ আধাৰ কি?
এই ছবিখনৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু হ’ল এজন পুলিচ বিষয়াৰ ব্যক্তিগত আৰু কৰ্মজীৱনৰ সংঘাত । পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিয়ে জনোৱা মতে, "এগৰাকী পুলিচ বিষয়াৰ বাহ্যিক ৰূপটো আৰু তেওঁৰ অন্তৰৰ আচল মানুহজনৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য ইয়াত দেখুওৱা হৈছে । বহু সময়ত এজন পুলিচ বিষয়াই মনৰ ইচ্ছা নাথাকিলেও পৰিস্থিতিৰ চাপত পৰি বা বাধ্য হৈ কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হয় । তেওঁৰ সেই মানসিক যুঁজখন ছবিখনত সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে ।"
এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ কৰ্তব্য আৰু মানসিক দণ্ডৰ এক সঁচা ছবি এইখন চিনেমাত ফুটি উঠিব ।
কিমান দিনৰ পৰিকল্পনা আছিল এই ছবিখন ?
'ঐ পুলিচ' ছবিখনৰ আঁৰৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে পৰিচালকগৰাকীয়ে এনেদৰে জনাইছে, "ছবিখনৰ পৰিকল্পনা প্ৰায় এবছৰ ধৰি চলি আছিল । বিগত বছৰৰ (২০২৩ চনৰ) নৱেম্বৰ-ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰাই ছবিখনৰ শ্বুটিং বা দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল । বৰ্তমান ছবিখনৰ সম্পাদনাৰ (Editing) কাম চলি আছে যাতে, ৩ জুলাইত দৰ্শকৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠে ।"
দৃশ্যগ্ৰহণৰ স্থান আৰু বিশেষত্ব
ছবিখনৰ ৯০ শতাংশ দৃশ্যগ্ৰহণ গুৱাহাটীত কৰা হৈছে । এই ছবিখনৰ বিশেষত্ব হ’ল যে ইয়াৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কোনো প্ৰকৃত স্থানৰ পৰিৱৰ্তে ষ্টুডিঅ’ৰ ভিতৰত ছেট সাজি কৰা হৈছে । মুম্বাইৰ পৰা অহা অভিজ্ঞ আৰ্ট ডিজাইনাৰৰ দলে গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত এই বিশাল ছেটসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে ।
অভিনয় শিল্পী আৰু কলা-কুশলী
'শ্ৰী ৰঘুপতি'ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাক ইয়াত এক নতুন ৰূপত দেখা যাব । তেওঁৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈয়ে । ছবিখনত অতুল পাঁচনি, জ্বলি লস্কৰ, অমিতাভ ৰাজখোৱা, অৰ্চনা চৌধুৰীৰ লগতে বহুতো ন-পুৰণি দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে প্ৰণয় দত্তই ।
