জুলাই মাহতে মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 'অই পুলিচ'ৰ !
৩১ জুলাইত মুক্তিৰ সম্ভাৱনা আছে নতুন অসমীয়া ছবি 'অই পুলিচ'ৰ । পূৰ্বেই মুক্তি লাভ কৰা কথা আছিল যদিও পিছুৱাই দিয়া হৈছিল মুক্তিৰ দিন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 3:59 PM IST
গুৱাহাটী : পৰিচালক সুব্ৰত কাকতি আৰু অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ যুটিৰে নিৰ্মাণ হোৱা নতুন অসমীয়া ছবি 'অই পুলিচ' সম্ভৱত জুলাই মাহত মুক্তি দিয়া হ'ব। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে জুলাই মাহৰ ৩১ তাৰিখে ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে ।
পূৰ্বে ৩ জুলাইত মুক্তি লাভ কৰা কথা আছিল ছবিখন, কিন্তু একেই দিনাই আন এখন বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি 'ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ২'ৰ মুক্তিৰ দিন ধার্য কৰাৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল 'অই পুলিচ'ৰ মুক্তিৰ দিন ।
ছবিখনত এগৰাকী পুলিচ বিষয়াৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেতা ৰবি শৰ্মাক । ছবিখনৰ কাহিনীটো মূলতঃ এগৰাকী পুলিচ বিষয়াৰ জীৱনক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিয়ে জানিবলৈ দিয়ে । বহু সময়ত এগৰাকী পুলিচ বিষয়া দুটা ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হয়, ভিতৰি অন্য এজন মানুহ আৰু বাহিৰত আন এজন ৷ এই বিষয়টো ছবিখনৰ কাহিনীটোত উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ছবিখনত পুলিচ বিষয়া এগৰাকীৰ মানসিক দণ্ডৰ কথাও দেখুওৱা হৈছে ৷ কেতিয়াবা বহু ক্ষেত্ৰত এগৰাকী পুলিচ বিষয়াই কৰিব নিবিচাৰা কাম এটা তেওঁক কেনেধৰণে কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়, সেয়াও দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব ছবিখনত ৷
ছবিখনৰ নব্বৈ শতাংশ দৃশ্যগ্ৰহণ গুৱাহাটীতে কৰা হৈছে । মুম্বাইৰ আৰ্ট ডিজাইনাৰকে ধৰি এটা টীমৰ দ্বাৰা ছেট তৈয়াৰ কৰি জ্যোতিচিত্ৰবনত কৰা হৈছে দৃশ্যগ্ৰহণ । ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰবি শৰ্মা আৰু অমৃতা গগৈয়ে । লগতে অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে অতুল পাঁচনি, জ্বলি লস্কৰ, অমিতাভ ৰাজখোৱা, অৰ্চনা চৌধুৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
ছবিখনৰ সংগীত কৰিছে প্ৰণয় দত্তই । 'শ্ৰী ৰঘুপতি'ৰ সফলতাৰ পাছত দর্শকে একেলগে এই ছবিখনত দেখিবলৈ পাব পৰিচালক সুব্ৰত কাকতি আৰু অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ যুটি । অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে অনুৰাগী । ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই দিয়াৰ পাছতে দৰ্শকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । এতিয়া ৩১ জুলাইত ছবিখনৰ মুক্তিৰ খবৰে দর্শকক নিশ্চয় উৎসাহিত কৰিব।
লগতে পঢ়ক : বোকাখাতত ৰাইন’ চিনেমাছ: জুবিনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি অৰুণ হাজৰিকাৰ