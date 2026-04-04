দামী কাপোৰ বা জিম নহয়, কেৱল আত্মবিশ্বাসেৰে কেনেকৈ মিছ ইউনিভাৰ্ছ হৈছিল সুস্মিতা সেন ?

এগৰাকী নাৰী হোৱাৰ আচল অৰ্থ কি ? সুস্মিতা সেনৰ যিটো উত্তৰে তেওঁক বনাইছিল বিশ্ব সুন্দৰী- পঢ়ক তেওঁৰ অনুপ্ৰেৰণামূলক প্ৰস্তুতিৰ কাহিনী ৷

Sushmita Sen Miss Universe Journey and Her Inspirational Preparation
কেনেকৈ মিছ ইউনিভাৰ্ছ হৈছিল সুস্মিতা সেন ? (Photo : ANI)
Published : April 4, 2026 at 8:54 AM IST

হায়দৰাবাদ : বলীউড অভিনেত্ৰী সুস্মিতা সেন, যাক শেহতীয়াকৈ জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ ‘আৰ্য্য’ৰ (Aarya) তৃতীয় ছিজনত দেখা গৈছিল, তেওঁ এবাৰ 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ' খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছিল ।

প্ৰাক্তন বিশ্ব সুন্দৰী তথা অভিনেত্ৰী সুস্মিতা সেনৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ শেহতীয়াকৈ ইণ্টাৰনেটত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে । মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপ জয় কৰি ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কৰা কথা-বতৰা এই ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে ।

আত্মবিশ্বাসেৰেই জয়ী হৈছিল সুস্মিতা সেন

ভিডিঅ’টোত তেওঁ তেতিয়াৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে এনেদৰে কৈছিল, "প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে আপুনি নিজৰ সাজ-পাৰবোৰ ঠিক কৰি ল'ব লাগে আৰু শৰীৰটো গঢ় দিবলৈ জিমলৈ যোৱাৰ লগতে বহুত শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিব লাগে । কিন্তু সঁচাকৈ ক’বলৈ গ’লে, মই এইবোৰৰ বাবে ইমান বেছি কষ্ট কৰা নাছিলো ।"

সুস্মিতা সেনে তেওঁৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্ট কৰি এইদৰে কৈছিল, "সেই সময়ত মই মোৰ মানসিক স্তৰতহে কাম কৰিছিলো । কাৰণ ইমানবোৰ ধুনীয়া ছোৱালীৰ মাজত নিজৰ স্থান অটুট ৰাখিবলৈ, হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সন্মুখীন হ’বলৈ আৰু সেই পৰিৱেশতো নিজৰ আচল স্বৰূপটো ধৰি ৰাখিবলৈ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস, সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্য্যৰ প্ৰয়োজন হয় । মই ভাবো, মই আচলতে এই মানসিক দিশবোৰৰ ওপৰতহে কাম কৰিছিলো ।"

সাধাৰণতে এনেধৰণৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে অতি দামী পোছাক আৰু জিমত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সুন্দৰ শৰীৰ গঢ়াৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি ভবা হয় । কিন্তু সুস্মিতাই স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ কেৱল বাহ্যিক সা-সুবিধা বা জিমৰ কচৰতৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁৰ সফলতাৰ আঁৰত আছিল তেওঁৰ স্বাভাৱিক ব্যক্তিত্ব আৰু আত্মবিশ্বাস । সুস্মিতা সেনৰ এই যাত্ৰাই আজিও বহু যুৱতীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হিচাপে কাম কৰে ।

১৯৯৪ চনত সুস্মিতা সেনে 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ' (Miss Universe) খিতাপ জয় কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল । এই সন্মান লাভ কৰা তেওঁ আছিল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ।

ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া

১৯৯৪ চনৰ আৰম্ভণিতে সুস্মিতা সেনে 'ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া' প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল । বিশেষ কথাটো হ’ল, সেই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ ঐশ্বৰ্য ৰায়ক চেৰ পেলাই বিজয়ী হৈছিল । মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ চুইমচুট (swimsuit) আৰু ইভিনিং গাউন (evening gown) আদিৰ দৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়বোৰ সফলতাৰে পাৰ কৰি চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল । প্ৰতিযোগিতাৰ একেবাৰে শেষৰ তথা নিৰ্ণায়ক ৰাউণ্ডত তেওঁক সোধা হৈছিল— "এগৰাকী নাৰী হোৱাৰ প্ৰকৃত সাৰমৰ্ম বা অৰ্থ কি ?" (Essence of a woman) ।

সুস্মিতা সেনৰ সেই বিখ্যাত উত্তৰটোৱে বিচাৰকসকলৰ মন জয় কৰিছিল আৰু তেওঁক বিশ্ব সুন্দৰীৰ মুকুট পিন্ধাইছিল । নাৰীত্বৰ অৰ্থ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ মাতৃত্ব, মমতা আৰু শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল । তেওঁ কৈছিল যে এইবোৰেই এগৰাকী নাৰীৰ প্ৰকৃত পৰিচয় ।

১৯৯৩ চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ পুৱেৰ্টো ৰিকোৰ দায়ানাৰা টৰিয়াছে (Dayanara Torres) সুস্মিতা সেনক বিশ্ব সুন্দৰীৰ মুকুট পিন্ধাই পিন্ধাইছিল । সুস্মিতাৰ এই জয় আছিল ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপ । ইয়াৰ ফলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতীয় প্ৰতিযোগীসকলৰ মৰ্যাদা আৰু স্বীকৃতি বহুত বৃদ্ধি পালে । সুস্মিতা সেনৰ এই বিজয়ক আজিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ইতিহাসত ভাৰতৰ এক অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ মুহূৰ্ত হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

সেই একেটা বছৰতে ঐশ্বৰ্য ৰায়েও 'মিছ ৱৰ্ল্ড' (Miss World) খিতাপ জিকিছিল । একেলগে দুয়োটা ডাঙৰ খিতাপ জয় কৰাটো ভাৰতৰ বাবে এক বিৰল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

