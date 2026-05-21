১৮ বছৰ বয়সতে বিশ্ব জয় কৰা সুস্মিতা সেনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপৰ ৩২ বছৰীয়া যাত্ৰা

Sushmita Sen at 50: Celebrating 32 Years of Her Historic Miss Universe Win
সুস্মিতা সেনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপৰ ৩২ বছৰীয়া যাত্ৰা (Photo : IANS)
Published : May 21, 2026 at 5:51 PM IST

হায়দৰাবাদ: ১৯৯৪ চনত মিছ ইউনিভাৰ্ছ (Miss Universe) ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা বলীউডৰ অভিনেত্ৰী সুস্মিতা সেনে তেওঁৰ এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ ৩২ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে এটা বিশেষ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰে । এই বাৰ্তাটোত তেওঁ সকলোৰে প্ৰতি গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিশেষভাৱে ফিলিপাইনছ দেশখনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে, য'ত তেওঁক এই বিশ্ব সুন্দৰীৰ মুকুট পিন্ধোৱা হৈছিল । নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে, তেওঁ সেই হাঁহিটোৰ বাবে চিৰকৃতজ্ঞ যিটো হাঁহি তেওঁৰ মুখৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি যোৱা নাই ।

সুস্মিতা সেনে এখন বিশেষ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত তেওঁক বিমান অভিমুখে গৈ থকা এখন বাছৰ ভিতৰত তেওঁৰ সেই চিৰপৰিচিত ধুনীয়া হাঁহিটো মাৰি থকা দেখা গৈছে । ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে এই ছবিখন শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে: “মই সেই হাঁহিটোৰ বাবে কৃতজ্ঞ যিটোৱে ৩২ বছৰ ধৰি মোৰ সংগ এৰা নাই !!! এইয়া এক পৰম আশীৰ্বাদৰ অনুভৱ !! ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ আপোনালোক সকলোৱেই !!! #happy32ndanniversary #India #missuniverse1994 ‘মহল কিতা’ (Mahal kita - মই তোমাক ভাল পাওঁ) #philippines সদায় বুকুত থাকিব !! মই আপোনালোকক অসীম মৰম কৰোঁ...#duggadugga আপোনালোকৰ আপোন সুস্মিতা ।”

মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ পিছত সুস্মিতা সেনে ১৯৯৬ চনত 'দস্তক' (Dastak) নামৰ এখন থ্ৰীলাৰ চিনেমাৰ জৰিয়তে হিন্দী ছবি জগতত খোজ পেলাইছিল । এই ছবিখনত তেওঁ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, যাক শৰদ কাপুৰে অভিনয় কৰা এটা চৰিত্ৰই খেদি ফুৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ১৯৯৮ চনত মুক্তি পোৱা 'জোৰ' (Zor) নামৰ চিনেমাখনত তেওঁ ছানী দেওলৰ বিপৰীতে এগৰাকী সাধাৰণ ৰিপ’ৰ্টাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।

বৰ্তমান ৫০ বছৰীয়া এই অভিনেত্ৰীগৰাকী দুগৰাকী দত্তক কন্যাৰ মাতৃ । মাত্ৰ ২৪ বছৰ বয়সতে, ২০০০ চনত তেওঁ তেওঁৰ প্ৰথম কন্যা ৰেনী সেনক (Renee Sen) তোলনীয়া হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১০ চনত তেওঁৰ দ্বিতীয় কন্যা আলীশাই (Alisah) এই পৰিয়ালটোত যোগ দিয়ে ।

অভিনয় জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, সুস্মিতা সেনক শেহতীয়াকৈ ৰাম মাধৱানীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত 'আৰ্য ৩' (Aarya 3) নামৰ এখন ভাৰতীয় ক্ৰাইম-থ্ৰীলাৰ ড্ৰামা ৱেব ছিৰিজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । ডাট্চ্ (Dutch) ড্ৰামা ছিৰিজ 'পেনোজা' (Penoza) ৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ধাৰাবাহিকখনৰ মূল চৰিত্ৰত সুস্মিতা সেনে নিজে অভিনয় কৰিছে । এই কাহিনীটো 'আৰ্য' নামৰ এগৰাকী স্বাৱলম্বী মহিলাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত, যিয়ে নিজৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষা দিবলৈ আৰু স্বামীৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ এটা মাফিয়া গেঙত যোগ দিয়ে । শেহতীয়াকৈ, এই জনপ্ৰিয় শ্ব'টোৱে শ্ৰেষ্ঠ ড্ৰামা ছিৰিজ শিতানত 'আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি বঁটা' (International Emmy Awards) ৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰিছে ।

তেওঁ কেইবাখনো জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে । তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ উল্লেখনীয় অভিনয়সমূহ-

জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ: 'বিৱী নং ১' (Biwi No.1), 'ছিৰ্ফ তুম' (Sirf Tum), 'ফিলহাল' (Filhaal), 'আঁখে' (Aankhen), 'মে হু না' (Main Hoon Na) আৰু 'মেনে প্যাৰ কিউ কিয়া' (Maine Pyaar Kyun Kiya?)।

ৱেব চিৰিজ: 'আৰ্য' (Aarya)।

বিশেষ অভিনয়: ২০২৩ চনত মুক্তি পোৱা 'তালি' (Taali) নামৰ মিনি-ছিৰিজখনত তেওঁ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ সক্ৰিয়কৰ্মী শ্ৰীগৌৰী সাৱন্তৰ চৰিত্ৰত এক অনবদ্য অভিনয় আগবঢ়াইছিল ।

