ৰামায়ণ ফিল্ম ছেটৰ পৰা সুৰভীৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ মুহূৰ্ত

ৰামায়ণ ফিল্ম ছেটৰ পৰা সুৰভীৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ মুহূৰ্ত
ৰামায়ণৰ দৰে বিগ বাজেটৰ ছবি এখনত কাষ্ট হোৱাটো অসম কন্যা সুৰভী দাসৰ বাবে কোনো সপোন পূৰ হোৱাতকৈ কম নহয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : মুক্তি পালে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল চিনেমা ‘ৰামায়ণ’ ৷ দেশে-বিদেশে ছবিখনক লৈ দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপকত উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ পাকিস্তানৰ পৰাও আনকি সামাজিক মাধ্যমযোগে এনে কিছুমান ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে, তাৰ মানুহো এই ছবিখনক লৈ উৎসাহী হৈ আছে ৷ বহুতে ৰীল শ্বেয়াৰ কৰিছে- ‘মই ভাৰতীয় নহয়, হিন্দু নহয়, কিন্তু তথাপিও ৰামায়ণ চাবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ আছোঁ ৷ ছবিখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক মনোগ্ৰাহী হৈছে ৷’
এইখন ছবিতে অভিনয় কৰিছে অসম কন্যা সুৰভী দাসে ৷ আজি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া গৌৰৱান্বিত ৷ মুম্বাইলৈ গৈ দৈনিক অডিশ্বন দি দি ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত ৰামায়ণৰ দৰে বিগ বাজেটৰ ছবি এখনত কাষ্ট হোৱাটো অসম কন্যা সুৰভী দাসৰ বাবে কোনো সপোন পূৰ হোৱাতকৈ কম নহয় ৷ সীতাৰ ভনীয়েকৰ চৰিত্ৰ শ্ৰুতাকীৰ্তি ৰূপে পৰ্দাত ধৰা দিছে সুৰভীয়ে ৷
ৰামায়ণ ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ আঁৰৰ কিছু ফটো আৰু ভিডিঅ’ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিছে অভিনেত্ৰী সুৰভী দাসে ৷ শিৰোনামত তেওঁ লিখিছে, "অতি বিশেষ অধ্যায় এটাৰ সৰু সৰু আভাস আৰু এতিয়া, ডাঙৰ পৰ্দাত এই মহাকাব্যখনৰ উন্মোচনৰ সাক্ষী হওক ৷"
আজি আলিয়া ভাটেও ৰামায়ণৰ ছেটৰ পৰা ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰৰ কন্যা ৰাহাৰ সৈতে এটি মৰমলগা মুহূৰ্তৰ আভাস দাঙি ধৰিছে তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৷ পিতৃত্বৰ দায়িত্ব আৰু কামৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ বাবে স্বামীক প্ৰশংসা কৰিছে আলিয়া ভাটে ৷
আলিয়াই কেৱল দুখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ইয়াৰে এখনে বাৰুকৈয়ে নেটিজেনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ ৰণবীৰ পিন্ধি আছে ভগৱান ৰামৰ পোছাক ৷ এটা আঁঠু মাটিত লৈ কন্যাৰ ৰাহাক এখন হাতেৰে সাৱটি ধৰি ৰণবীৰে যাচি দিছে মৰমৰ চুমা ৷ এই ফটোখন দেখি নেটিজেনৰ হৃদয় উথলি উঠিছে ৷
আমোদজনক কথাটো হ’ল, ৰাহাও পিতৃ ৰণবীৰৰ ৰামায়ণৰ যাত্ৰাৰ অংশ হৈ পৰিছে । শেহতীয়াকৈ ৰণবীৰে প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁ আৰু আলিয়াই কেনেকৈ নিজৰ ছোৱালীক মহাকাব্যখনৰ কাহিনী কয় । এটা ৱেবলয়ডৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাজনে কয় যে, ছবিখনে শিকোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাৰ বাবেই তেওঁ ৰাহাই ছবিখন চোৱাটো বিচাৰে ।
নমিত মালহোত্ৰা আৰু যশে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনৰ প্ৰথমটো খণ্ড ১৬০০ কোটি টকাৰ বাজেটত নিৰ্মাণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাৰ ফলত এই ছবিখন এতিয়ালৈকে নিৰ্মিত আটাইতকৈ ব্যয়বহুল ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । সংগীত সুৰকাৰ হানছ্ জিমাৰ আৰু এ আৰ ৰহমানেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ বাবে হাত মিলাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰামায়ণ ছবিৰ মুক্তি: ৰাম ৰণবীৰ কাপুৰ, সীতা সাই পল্লৱীক লৈ দৰ্শকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি?
সকলোবোৰৰ কাৰণে কৃতজ্ঞ: সুৰভী দাসে কিয় ক’লে এইদৰে?
পাকিস্তানত ৰামায়ণৰ জ্বৰ, কৰাচীৰ এটা মন্দিৰত পোষ্টাৰ
ছানী দেওলৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰলৈ: ‘ৰামায়ণ’ৰ বিশাল তাৰকা মণ্ডলীৰ মাজত অসমৰ সুৰভী কোনটো চৰিত্ৰত ?