সকলোবোৰৰ কাৰণে কৃতজ্ঞ: সুৰভী দাসে কিয় ক’লে এইদৰে?

সকলোবোৰৰ কাৰণে কৃতজ্ঞ: সুৰভী দাসে কিয় ক’লে এইদৰে?
ৰামায়ণৰ মুক্তিৰ দিন কাষ চাপি অহাৰ সময়তে সুৰভীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা ভিডিঅ’ ৷ ভিডিঅ’টোত আছে সুৰভীৰ দুটা ভিন্ন ৰূপ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 4:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰণবীৰ কাপুৰৰ ৰামায়ণত সুৰভী দাসে ৰূপায়ণ কৰিছে সীতাৰ ভগ্নীৰ চৰিত্ৰ ৷ তেওঁ সীতাৰ আটাইতকৈ সৰু ভনীয়েক ‘শ্ৰুতাকীৰ্তি’ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ৰামায়ণৰ মূল কাহিনী অনুসৰি শ্ৰুতাকীৰ্তি আছিল ৰজা জনকৰ ভাতৃ কুশধ্বজৰ কন্যা । সম্পৰ্কত তেওঁ দেৱী সীতাৰ কনিষ্ঠ ভগ্নী । ৰামায়ণত শ্ৰুতাকীৰ্তিৰ বিবাহ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ শত্ৰুঘ্নৰ সৈতে হৈছিল ।
৫ নৱেম্বৰত ৰামায়ণ দেশজুৰি মুক্তি পাব ৷ চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰব বাবে নিৰ্মাতাই লোৱা প্ৰতিটো পদক্ষেপেই এতিয়া অনুৰাগীৰ উৎকণ্ঠা বঢ়াই তুলিছে ৷ ভাৰতীয় ছবি জগতৰ অন্যমত বৃহৎ প্ৰকল্প ৰামায়ণ চিনেমাহলত উপভোগ কৰিবলৈ দৰ্শক অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে ৷
অসমৰ পৰা গৈ মুম্বাইত ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত হাৰ নমনা সুৰভী দাস বহুতৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ৷ তেওঁ ৰামায়ণৰ দৰে বিগ বাজেটৰ ছবি এখনৰ অংশ হ’বলৈ পোৱাটো প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ৷ সুৰভীয়ে ২০২৫ চনৰ ১৮ জুলাইত সামাজিক মাধ্যমত ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী আৰু পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীৰ সৈতে ফটো আপলোড কৰিছিল ৷ কেপশ্বনত একোকে নিলিখি সুৰভীয়ে নজৰ ইম’জীটোৰ সৈতে মাত্ৰ কেইটামান ইম’জী দিছিল ৷ তেতিয়াই বহুতে অনুমান লগাইছিল যে, নিশ্চয় কিবা ডাঙৰ প্ৰজেক্টত সুৰভীয়ে কাম পাইছে ৷ ৰামায়ণত অভিনয়ৰ সুযোগ পোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে শুভেচ্ছাবাণীৰে উপচি পৰে সুৰভী দাসৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল ৷
এতিয়া ৰণবীৰ-যশ অভিনীত ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন চাপি অহাৰ সময়তে সুৰভীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা ভিডিঅ’ ৷ ভিডিঅ’টোত সুৰভীয়ে অসমৰ ঘৰত থকাৰ কিছু দৃশ্যৰ লগত ৰামায়ণৰ ছেটত তেওঁ কিদৰে আছিল সেয়া দেখুৱাইছে ৷ ভিডিঅ’টোৰ সৈতে তেওঁ কেপশ্বনত লিখিছে, "সকলো কথাৰ বাবে কৃতজ্ঞ ৷"
উল্লেখ্য যে, ৰামায়াণত চৰিত্ৰ নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত এটা সংবাদ সংস্থাৰ সৈতে সুৰভীয়ে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল এইদৰে, “হয়, মই চিনেমাখনৰ এটা অংশ । এয়া অতি সৰু ভূমিকা কিন্তু এনেকুৱা এটা সুযোগ লাভ কৰি মই আনন্দিত হৈছোঁ ।”
নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনা আৰু নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰযোজনা ৰামায়ণক দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত, সাই পল্লৱীয়ে সীতাৰ চৰিত্ৰত, যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত, ছানী দেওলে হনুমানৰ চৰিত্ৰত, ৰবি ডুবেই লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ইয়াৰোপৰি অৰুণ গোভিল, লাৰা দত্ত, বিবেক অবেৰয় আৰু কুনাল কাপুৰকো ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
প্ৰাইম ফ’কাছ ষ্টুডিঅ’ৰ প্ৰযোজনাত ডিএনইজি আৰু যশৰ মনষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েশ্বনছৰ সহযোগত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অস্কাৰ বিজয়ী সুৰকাৰ এ.আৰ. ৰহমান আৰু হান্স জিমাৰে একেলগে ছবিখনৰ সংগীতৰ কাম কৰি আছে ।
প্ৰথম খণ্ডটো ২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বজুৰি মুক্তি লাভ কৰিব, আনহাতে দ্বিতীয়টো খণ্ড ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কানাড়া আৰু মালয়ালম ভাষাত মুক্তি পোৱা ছবিখন আইমেক্সতো মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
ছানী দেওলৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰলৈ: ‘ৰামায়ণ’ৰ বিশাল তাৰকা মণ্ডলীৰ মাজত অসমৰ সুৰভী কোনটো চৰিত্ৰত ?
বলীউডত প্ৰথম খোজ অসমকন্যা সুৰভী দাসৰ, ৰণবীৰ-সাই পল্লৱী-যশ অভিনীত ৰামায়ণত প্ৰৱেশ