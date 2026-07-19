অপেক্ষাৰ অন্ত, ৭ আগষ্টত আহি আছে ছুপাৰষ্টাৰ ৰবি শৰ্মাৰ 'ঐ পুলিচ'
সুব্ৰত কাকতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু ৰবি শৰ্মাৰ অভিনীত ছবি 'ঐ পুলিচ'য়ে ৭ আগষ্টত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব ।
Published : July 19, 2026 at 8:47 AM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়া ছবিজগতৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰবি শৰ্মাৰ অনুৰাগীৰসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ । আগষ্ট মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰবি শৰ্মাৰ অভিনীত নতুন অসমীয়া ছবি 'ঐ পুলিচ'য়ে মুক্তিলাভ কৰিব । দর্শকৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই শেহতীয়াকৈ 'ঐ পুলিচ'ৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰিছে ।
৭ আগষ্টত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে এই ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰিব । ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয়খন অফিচিয়েল পোষ্টাৰো সমাজিক মাধ্যমযোগে মুক্তি দিয়ে ।
এগৰাকী পুলিচৰ বিষয়াৰ কাহিনীক লৈ 'ঐ পুলিচ' ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ব্যক্তিত্ব অৰ্থাৎ মনৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব কেনেধৰণৰ হয় এই সকলোবোৰ সামৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
লগতে ছবিখনত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মানসিক চাপ উপস্থাপন কৰা হৈছে । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কৰিব নিবিচৰা কাম এটা তেওঁক কেনেধৰণে কেতিয়াবা বাধ্য কৰি কৰোৱা হয় এই সকলোবোৰ সামৰি এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
ৰুটষ্টক এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখন অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতত 'SUV'ৰ নামেৰে পৰিচিত সুব্ৰত কাকতিয়ে পৰিচালনা কৰিছে । 'শ্ৰী ৰঘুপতি'ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত পুনৰ এবাৰ ৰূপালী পৰ্দাত সুব্ৰত কাকতি আৰু ৰবি শৰ্মাৰ যুটী দেখা যাব ।
ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত ৰবি শৰ্মা আৰু অমৃতা গগৈয়ে অভিনয় কৰিছে । লগতে অন্যান্য চৰিত্ৰ সমূহত অতুল পাঁচনি, জ্বলি লস্কৰ, অমিতাভ ৰাজখোৱা, অৰ্চনা চৌধুৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে ।
প্ৰণয় দত্তই ছবিখনৰ সংগীত কৰিছে । আনহাতে ছবিখনৰ ৯০% দৃশ্যগ্ৰহণ গুৱাহাটীতে কৰা হৈছে । মুম্বাইৰ আৰ্ট ডিজাইনাৰকে ধৰি এটা টীমৰ দ্বাৰা ছেট তৈয়াৰ কৰি জ্যোতি চিত্ৰবনত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে ।