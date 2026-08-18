গদৰ ২'ৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত ছানী দেওলৰ স্পষ্ট উক্তি: "ঋণত ডুব গৈ থকাৰ সময়তো মই সুখী আছিলোঁ"

গদৰ ২'ৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত ছানী দেওলৰ স্পষ্ট উক্তি: "ঋণত ডুব গৈ থকাৰ সময়তো মই সুখী আছিলোঁ"
'গদৰ ২'ৰ ধুমুহাৰ পিছত ছানী দেওলৰ ব্যস্ততা: 'ৰামায়ণ'ৰ পৰা 'গদৰ ৩' লৈকে হাতত আছে কেইবাখনো বিগ বাজেটৰ ছবি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 4:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : 'গদৰ ২' চিনেমাখনৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰে ছবিজগতলৈ শক্তিশালীভাৱে ঘূৰি অহা অভিনেতা ছানী দেওলে অলপতে তেওঁৰ অতীতৰ আৰ্থিক নাটনি আৰু কেৰিয়াৰৰ প্ৰাৰম্ভিক সফলতাৰ পিছত লাহে লাহে অহা অৱনতিৰ বিষয়ে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । ২০২৩ চনত 'গদৰ ২' মুক্তি পোৱাৰ পিছত, ছানী দেওলে দৰ্শকৰ অপৰিসীম মৰম পুনৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ লগতে তেওঁ বলীউডতো নিজৰ হেৰুওৱা স্থান ঘূৰাই পায় । ইয়াৰ মাজতে এক আমোদজনক সংযোগ ঘটিছিল— ছবিখনৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ ইতিবাচক সঁহাৰি দেখি ছানী দেওলে আনন্দ উদযাপন কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ কোটি কোটি টকাৰ ঋণ পৰিশোধ নকৰা বাবে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল । এই ঋণ তেওঁ ২০১৬ চনত নিজে পৰিচালনা আৰু অভিনয় কৰা এক্সন চিনেমা 'ঘায়েল ৰিটাৰ্ণছ' নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, বেংক অফ বৰোডাই ছানী দেওলৰ ৫৫.৯৯ কোটি টকাৰ বাকী থকা ঋণ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ জুহুস্থিত বাংলোটো ই-নিলাম কৰাৰ এক জাননী জাৰি কৰিছিল । অৱশ্যে, কাৰিকৰী কাৰণ দৰ্শাই বেংকে মাত্ৰ এদিনৰ পিছতে সেই নিলামৰ জাননীখন প্ৰত্যাহাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছতে ছানী দেওলৰ সতীৰ্থসকলে বেংকৰ সকলো বাকী থকা ধন পৰিশোধ কৰি বিষয়টো সমাধান কৰে ।
অলপতে এটা পডকাষ্টত ছানী দেওলে এই ঘটনাটো আৰু তেওঁৰ অতীতৰ আৰ্থিক নাটনিৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিছে । অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, কামৰ সুযোগ কমি অহাৰ পিছতো তেওঁ কেৱল পইচা ঘটিবলৈ আৰু চৰ্চাত থাকিবলৈ যিকোনো অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল । ৬৮ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "মই কেৱল পইচাৰ বাবে বহুত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ । কিন্তু সঁচা ক’বলৈ গ’লে, মই বহুত সুখী । আনকি মই যেতিয়া ঋণত ডুব গৈ আছিলোঁ, তেতিয়াও মই বহুত সুখী আছিলোঁ । মই মোৰ জীৱনটো নিজৰ মতে জীয়াই আছিলোঁ ।"
পডকাষ্টটোত ছানীয়ে আৰু দাবী কৰে, "মই পৰিশোধ কৰিবলগীয়া পইচাবোৰ মোৰ নিজৰহে আছিল । মই কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লোৱা নাছিলোঁ । মই কাৰো ওচৰত ধৰুৱা নাছিলোঁ । মই কেৱল মোৰ নিজৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি সেই ধাৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।"
'গদৰ ২' চিনেমাখনৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত ছানী দেওল বৰ্তমান অতি সফলতাৰে আগবাঢ়িছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁক আমিৰ খানৰ প্ৰযোজনা আৰু ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত দেশ বিভাজনৰ পটভূমিৰ চিনেমা 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ত দেখা গৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে নেটফ্লিক্সৰ 'ইক্কা' চিনেমাখনৰ জৰিয়তে তেওঁ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মতো আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
বৰ্তমান ছানী দেওলৰ হাতত কেইবাখনো নতুন চিনেমা আছে, যিবোৰ নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে । ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চৰ্চিত আৰু প্ৰত্যাশিত চিনেমাখন হৈছে 'ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১', য’ত তেওঁ ভগৱান হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও, তেওঁৰ হাতত 'জাত ২' আৰু 'গদৰ ৩'ৰ দৰে এক্সনধৰ্মী ছিকুৱেল চিনেমা থকাৰ লগতে পৰিয়াল এটাৰ এজন মধ্যবয়সীয়া মুৰব্বীৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত ৰোড-ট্ৰিপ ড্ৰামা 'ছফৰ' ও আছে । এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে ছানীয়ে এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ এক্সন থ্ৰীলাৰ চিনেমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ সাময়িক নাম দিয়া হৈছে 'এণ্টনি' ।
তথ্য অনুসৰি, তেওঁ 'কিল' চিনেমাৰ পৰিচালক নিখিল নাগেশ ভাটৰ সৈতে 'পৰশুৰাম' (পূৰ্বৰ নাম লখন) নামৰ এখন ডাঙৰ বাজেটৰ এক্সন চিনেমাত কাম কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, এই প্ৰকল্পটো ২০২৭ চনলৈকে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে । কাৰণ, পৰিচালক ভাট বৰ্তমান আমাজন এমজিএম ষ্টুডিঅ'ৰ বাবে হলীউডৰ এক্সন থ্ৰীলাৰ চিনেমা 'ডেডলকড' পৰিচালনা কৰাৰ চুক্তিত আবদ্ধ হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে 'ইটিভি ভাৰত'ক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত ছানী দেওলে ২০২৬ চনৰ তেওঁৰ ব্যস্ত চিনেমাৰ তালিকাৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল । এই সফলতাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব তেওঁ অনুৰাগীসকলৰ নিৰৱচ্ছিন্ন সমৰ্থনক দিছে । সাক্ষাৎকাৰটোত তেওঁ কয়, "সময় সদায় গতিশীল, ই কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে । কথাটো কেৱল ইমানেই যে কেতিয়াবা আপুনি টোপনি যায় আৰু কেতিয়াবা সাৰ পায় । আপোনাৰ অনুৰাগী আৰু দৰ্শকে সদায় আপুনি কেতিয়া সাৰ পাব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে, যাতে তেওঁলোকে পুনৰ আপোনাৰ বাবে চিঞৰি-চিঞৰি আনন্দ কৰিব পাৰে আৰু হাতচাপৰি বজাব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক :
'ইক্কা' চিনেমাৰ জৰিয়তে অ’টিটিত আত্মপ্ৰকাশ ছানী দেওলৰ: অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে পুনৰ মিলন
'বাটৱাৰা ১৯৪৭' কোনো ৰাজনৈতিক ছবি নহয়, এয়া কেৱল সাধাৰণ মানুহৰ আৱেগিক কাহিনী: ছানী দেউল