ETV Bharat / entertainment

'ইক্কা' চিনেমাৰ জৰিয়তে অ’টিটিত আত্মপ্ৰকাশ ছানী দেওলৰ: অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে পুনৰ মিলন

কেৰিয়াৰৰ সোণালী সময় ! ২০২৬ চনৰ ব্যস্ত কৰ্মসূচী আৰু চিনেমাৰ নিচাক লৈ মুখ খুলিলে ছানী দেওলে ৷

INTERVIEW Sunny Deol Opens Up On His 2026 Lineup, Ikka & Reuniting With 'Gem Of A Guy' Akshaye Khanna
ছানী দেওলৰ সাক্ষাৎকাৰ ((Photo: ANI)
author img

By Seema Sinha

Published : July 10, 2026 at 1:42 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

'ইক্কা' চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত, ছানী দেওলে 'ইটিভি ভাৰত'ৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁৰ ব্যস্ত কৰ্মসূচী, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আৰু প্ৰায় তিনিটা দশকৰ পাছত এজন অতি অমায়িক ব্যক্তি অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে পুনৰ একেলগে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিছে ।

বৰ্তমান সময়ত ছানী দেওলৰ কেৰিয়াৰে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে । ২০২৬ চনত তেওঁৰ হাতত কেইবাখনো ডাঙৰ বাজেটৰ চিনেমা আছে । চলচ্চিত্ৰ জগতত ছানী দেওলৰ এই আশ্চৰ্যজনক প্ৰত্যাৱৰ্তনক বলীউডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতাৰ কাহিনীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

ছানী দেওলৰ কেৰিয়াৰৰ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰু আগন্তুক চিনেমাসমূহ

২০০০ চনৰ দশকটোত এক মন্থৰ গতিৰ পাছত, এই জ্যেষ্ঠ ‘এক্সন কিং’ তাৰকাগৰাকীয়ে ২০২৩ চনৰ সৰ্বকালৰ ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা 'গদৰ ২'ৰ জৰিয়তে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ২০২৬ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত অতি সফল চিনেমা 'বৰ্ডাৰ ২'ৰ জৰিয়তে এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখে । বৰ্তমান তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এই প্ৰত্যাৱৰ্তন সঁচাকৈয়ে অসাধাৰণ । বিশ্বজুৰি ৬৮৭ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰা 'গদৰ ২'ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত, তেওঁ যুদ্ধভিত্তিক মহাকাব্যিক চিনেমা 'বৰ্ডাৰ ২'ত নিজৰ পুৰণি আইকনিক চৰিত্ৰটো লৈ পুনৰ ঘূৰি আহে, যিখন চিনেমাই ২০২৬ চনৰ বক্স অফিচত সম্পূৰ্ণ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ।

INTERVIEW Sunny Deol Opens Up On His 2026 Lineup, Ikka & Reuniting With 'Gem Of A Guy' Akshaye Khanna
৬৮ বছৰ বয়সতো অপ্ৰতিৰোধ্য (Photo: Special arrangement)

ডাঙৰ পৰ্দাত অতি সক্ৰিয় হৈ থকা ছানী দেওলে এতিয়া নেটফ্লিক্সৰ চিনেমা 'ইক্কা' (Ikka) ৰ জৰিয়তে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত খোজ পেলাবলৈ সাজু হৈছে, য’ত তেওঁক আদালতৰ এক শক্তিশালী চৰিত্ৰত দেখা যাব । ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাও বহুত কৰি থৈছে অভিনেতাগৰাকীয়ে । ছবিগৃহত মুক্তি পাবলগীয়া তেওঁৰ আগন্তুক চিনেমাসমূহৰ ভিতৰত আছে-

  • লাহোৰ ১৯৪৭- ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ পৰিচালনাত আৰু আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এক বহু প্ৰত্যাশিত ঐতিহাসিক চিনেমা ৷
  • ৰামায়ণ পাৰ্ট ১- এক বিশাল মহাকাব্যিক চিনেমা, য’ত তেওঁ ভগৱান হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই চিনেমাখন দীপাৱলীত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছে ।
  • গবৰু- এখন আৱেগিক এক্সন-ড্ৰামা, য’ত তেওঁ এজন নিৰ্ভীক আৰু শক্তিশালী ৰক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
  • সূৰ্য্য- আন এখন এক্সন-ড্ৰামা, য’ত তেওঁক এজন সাহসী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰূপত দেখা যাব ।
  • বাপ- মনোৰঞ্জনেৰে ভৰপূৰ আৰু এখন এক্সন চিনেমা ।

কেৰিয়াৰৰ সোণালী সময় আৰু অনুৰাগীৰ মৰম

ছানী দেওলে ২০২৬ চনৰ তেওঁৰ এই ব্যস্ত কৰ্মসূচীক নিজৰ কেৰিয়াৰৰ এক সোণালী যুগ বুলি গণ্য কৰিছে আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব অনুৰাগীসকলৰ নিৰন্তৰ সমৰ্থনক দিছে । কম কথা কোৱা আৰু অতি শান্ত, মাৰ্জিত তথা অন্তৰ্মুখী ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত দেওলে কয়, “সময় সদায় গতিশীল, ই কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে । কথাটো কেৱল ইমানেই যে, কেতিয়াবা আপুনি টোপনি গৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা সাৰ পায় । আপোনাৰ অনুৰাগী আৰু দৰ্শকে কেৱল আপুনি সাৰ পোৱালৈ বাট চাই থাকে, যাতে তেওঁলোকে পুনৰ আপোনাৰ বাবে আনন্দ-উল্লাস আৰু চিঞৰ-বাখৰ কৰিব পাৰে ।”

INTERVIEW Sunny Deol Opens Up On His 2026 Lineup, Ikka & Reuniting With 'Gem Of A Guy' Akshaye Khanna
'বৰ্ডাৰ'ৰ পিছত 'ইক্কা' চিনেমাত ছানী দেওল আৰু অক্ষয় খান্নাৰ ধামাকা (Photo: Special arrangement)

ছানী দেওলৰ কণ্ঠৰ শক্তি আৰু 'ইক্কা' চিনেমাৰ আভাস

বাস্তৱ জীৱনত ছানী দেওলে খুব কম কথা কয় যদিও, যেতিয়াই তেওঁ কোনো এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে, তেতিয়াই তেওঁ নিজৰ অতুলনীয় কণ্ঠস্বৰ আৰু তীব্ৰ আৱেগৰ জৰিয়তে পৰ্দা কঁপাই তোলে । 'ঘায়েল' চিনেমাৰ অজয় মেহৰা বা 'গদৰ' চিনেমাৰ তাৰা সিঙৰ দৰে চৰিত্ৰসমূহৰ এক শান্ত গাম্ভীৰ্য থাকে, যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত এক গৰ্জন আৰু শক্তিশালী সংলাপলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । ২০২৬ চনতো তেওঁ নিজৰ এই শান্ত অথচ শক্তিশালী প্ৰভাৱ বজাই ৰাখিছে । আদালতৰ পটভূমিত নিৰ্মিত ড্ৰামা চিনেমা 'ইক্কা'ত এজন প্ৰতিৰক্ষা অধিবক্তা হিচাপে অভিনয় কৰি তেওঁ নিজৰ চৰিত্ৰটোক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । চিনেমাখনৰ ট্ৰেইলাৰত আদালতৰ উত্তপ্ত তৰ্ক-বিতৰ্ক, আৱেগিক মুহূৰ্তৰ এক আভাস পোৱা গৈছে, য’ত প্ৰতিটো চৰিত্ৰই কঠিন পৰিস্থিতি আৰু ইয়াৰ পৰিণামৰ মুখামুখি হ’বলৈ বাধ্য হয় ।

INTERVIEW Sunny Deol Opens Up On His 2026 Lineup, Ikka & Reuniting With 'Gem Of A Guy' Akshaye Khanna
ছানী দেওলৰ কেৰিয়াৰৰ সোণালী যুগ (Photo: Special arrangement)

'ইক্কা' চিনেমাৰ চৰিত্ৰ

চিনেমাখনৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ ছানী দেওলে কয়, “ইক্কা কেৱল আদালতৰ বিতৰ্কতে সীমাবদ্ধ থকা কোনো ড্ৰামা নহয় । এয়া হৈছে পৰিয়াল, পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু জীৱনে বাধ্য কৰোৱা কিছুমান কঠিন সিদ্ধান্তৰ কাহিনী । অৰ্জুন (তেওঁৰ চৰিত্ৰটো) হৈছে এনে এজন ব্যক্তি যিয়ে সদায় সঠিক কাম কৰাটো বিশ্বাস কৰে, কিন্তু পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক চাৰিওফালৰ সকলো কথাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিবলৈ বাধ্য কৰে । তেওঁৰ যন্ত্ৰণা, খং, নীৰৱতা আৰু নিজৰ বিশ্বাসৰ বাবে কৰা যুঁজখনেই মোক এই চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল ।”

INTERVIEW Sunny Deol Opens Up On His 2026 Lineup, Ikka & Reuniting With 'Gem Of A Guy' Akshaye Khanna
'ইক্কা' চিনেমা আৰু অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে পুনৰ মিলন (Photo: Special arrangement)

বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ আধিপত্য

এয়া জনাজাত কথা যে ছানী দেওল, শ্বাহৰুখ খান, ছলমান খান, অক্ষয় কুমাৰ, অজয় দেৱগণ আৰু ছৈইফ আলী খানৰ দৰে বলীউডৰ বহু তাৰকাই, যিসকলে ১৯৮০ আৰু ১৯৯০ ৰ দশকত অভিনয় জগতত খোজ পেলাইছিল, তেওঁলোকে আজিও উদ্যোগটোত নিজৰ অপ্ৰতিৰোধ্য উপস্থিতি বজাই ৰাখিছে । তেওঁলোকে মুখ্য চৰিত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা আৰু বিভিন্ন শক্তিশালী চৰিত্ৰৰ অভিনয়লৈ অতি সুন্দৰভাৱে নিজক পৰিৱৰ্তন কৰি আগবাঢ়ি গৈছে ।

নিজৰ ব্যক্তিত্বক নতুন ৰূপত সজাই তুলি, চিনেমা প্ৰযোজনাৰ ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দি আৰু ডিজিটেল ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মলৈ নিজক সম্প্ৰসাৰিত কৰি এই তাৰকাসকলে উদ্যোগটোত নিজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আধিপত্য সুদৃঢ় কৰিছে । ছানী দেওলে বিশ্বাস কৰে যে, ৮০ আৰু ৯০ ৰ দশকৰ তাৰকাসকলে নিজৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু স্থায়িত্ব ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে, "কাৰণ তেওঁলোকে আধুনিক কাৰিকৰী কৌশল বা তৰল চমকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাতকৈ গভীৰ আৱেগিক প্ৰভাৱ, পুৰণি স্কুলীয়া অনুশাসন, দৰ্শকে আঁকোৱালি ল’ব পৰা বীৰত্ব আৰু সাধাৰণ মানুহৰ সৈতে থকা পোনপটীয়া সংযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ ভেটি গঢ়ি তুলিছিল ।" তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে বৰ্তমানৰ আধুনিক দৰ্শকে আজিও সেই পুৰণি চিনেমাবোৰ বিচাৰি পাই আৰু আদৰি লয়, কাৰণ সেইবোৰত এক প্ৰকৃত শক্তি আৰু কামৰ প্ৰতি থকা তীব্ৰ হেঁপাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় । ছানী দেওলৰ এই চিন্তাধাৰাই প্ৰমাণ কৰে যে, এখন আকৰ্ষণীয় চিনেমা নিৰ্মাণৰ মূল মন্ত্ৰটো আচলতে কিমান গভীৰ হ’ব পাৰে ।

চিনেমাৰ প্ৰতি ছানী দেওলৰ দৃষ্টিভংগী আৰু নিচা

তেওঁ কয়, “চাওক, কথাটো নতুন বা পুৰণি প্ৰজন্মৰ নহয়, আচল কথাটো হ’ল সমাজৰ গভীৰতা আৰু চৰিত্ৰসমূহৰ গভীৰতাক পৰ্দাত ফুটাই তোলা... চিনেমা সদায় আমাৰ চাৰিওফালে ঘটি থকা ঘটনাবোৰৰ প্ৰতিফলন হোৱা উচিত । কিন্তু দিনৰ শেষত সকলো কথাই হৈছে মনোৰঞ্জন, য’ত আপুনি চিনেমাৰ চিত্ৰনাট্য আৰু চৰিত্ৰটোৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিলীন হৈ যাব লাগিব । তাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি তাৰ পৰা ওলাই আহিব, তেতিয়াও আপোনাৰ মনত সেই চৰিত্ৰটোৰ এটা প্ৰভাৱ থাকি যাব লাগে । মই সদায় অনুভৱ কৰোঁ যে, চিনেমা হৈছে এটা নিচা... ই একপ্ৰকাৰৰ আসক্তি…৷”

অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে পুনৰ মিলন আৰু ছানী দেওলৰ মনৰ অনুভৱ

আদালতৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই থ্ৰীলাৰ চিনেমা 'ইক্কা'ত 'ধূৰন্ধৰ' তাৰকা অক্ষয় খান্নাক খলনায়কৰ চৰিত্ৰত দেখা যাব । এই চিনেমাখনে প্ৰায় তিনিটা দশকৰ পাছত এই দুগৰাকী অভিনেতাক পুনৰ একেলগে পৰ্দালৈ আনিছে । তেওঁলোকক শেষবাৰৰ বাবে জে. পি. দত্তৰ ১৯৯৭ চনৰ যুদ্ধভিত্তিক চিনেমা 'বৰ্ডাৰ' ত একেলগে দেখা পোৱা গৈছিল । অক্ষয় খান্নাৰ প্ৰশংসা কৰি ছানী দেওলে কয়, “এয়া সঁচাকৈয়ে এক সঠিক সময়... আপুনি সময়ৰ কথা একো ক’ব নোৱাৰে... সময় কেতিয়া কেনেকৈ সলনি হ’ব কোনেও নাজানে । আপুনি কেৱল কাম কৰি যাব লাগে আৰু কেতিয়াও হাৰ মানিব নালাগে; অক্ষয়েনো তাকেই কৰিলে । এতিয়া তেওঁৰ সঠিক সময় আহি পৰিছে আৰু তেওঁ সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিছে । তেওঁ ইয়াতকৈয়ো বহুত বেছি প্ৰাপ্য । মই তেওঁৰ বাবে নথৈ আনন্দি ত। আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৯৭ চনত 'বৰ্ডাৰ' চিনেমাত একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বহুত ভাল আছিল, কাৰণ তেওঁ শ্ৰদ্ধেয় বিনোদ খান্না ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ । এতিয়া দীৰ্ঘ ২৯ বছৰৰ ব্যৱধানৰ পিছত আমি পুনৰ লগ হৈছোঁ, এয়া যেন আমাক পুৰণি দিনবোৰলৈ ঘূৰাই লৈ গৈছে । তেওঁ মোতকৈ অলপ বেছি অন্তৰ্মুখী। কিন্তু তেওঁ মানুহজন অতি অমায়িক আৰু এজন প্ৰকৃত হীৰা ।”

'দামিনী'ৰ স্মৃতি আৰু 'ইক্কা' চিনেমাৰ আঁৰৰ কাহিনী

আগন্তুক আদালতভিত্তিক ড্ৰামা চিনেমা 'ইক্কা'ত ছানী দেওলক পুনৰ এজন শক্তিশালী অধিবক্তাৰ ৰূপত দেখা যাব । ১৯৯৩ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা 'দামিনী'ত তেওঁ কৰা অধিবক্তা গোবিন্দৰ ঐতিহাসিক চৰিত্ৰটোৰ এতিয়া ৩৩ বছৰ পাৰ হৈ গৈছে । এই নতুন থ্ৰীলাৰ চিনেমাখনৰ জৰিয়তে তেওঁ অ’টিটি প্লেটফৰ্মত এক ডাঙৰ অভিষেক ঘটাবলৈ সাজু হৈছে । চিনেমাখন ১০ জুলাইত বিশ্বজুৰি নেটফ্লিক্সত মুক্তি পাব । 'ইক্কা' চিনেমাত দেওলে অৰ্জুন মেহৰা নামৰ এজন অতি বিখ্যাত আৰু সৎ প্ৰতিৰক্ষা অধিবক্তাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । কিন্তু এজন হত্যাকাৰী তথা তেওঁৰ পুৰণি ব্যৱসায়িক প্ৰতিদ্বন্দী সৌৰ্যমান গৌৰ (অক্ষয় খান্নাৰ চৰিত্ৰ)ৰ হৈ আদালতত ওকালতি কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ জীৱনলৈ এক ডাঙৰ ধুমুহা আহে ।

'দামিনী' চিনেমাৰ অভিজ্ঞতা আৰু 'ইক্কা'ৰ বিষয়ে ছানী দেওলে কয়, “দামিনী চিনেমাত মোৰ চৰিত্ৰটো সৰু আছিল আৰু তাত বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাছিল, তথাপিও মই চিনেমাখন কৰিবলৈ বহুত আগ্ৰহী আছিলোঁ কাৰণ মই ইয়াৰ অংশ হ’ব বিচাৰিছিলোঁ । চিনেমাখন যে ইমান ডাঙৰ হ’ব আৰু ইমান বছৰৰ পিছতো মোৰ চৰিত্ৰটো মানুহৰ মনত সজীৱ হৈ থাকিব, সেইয়া মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ । মই এনেকুৱা ধুনীয়া চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব বিচাৰোঁ যিবোৰে দৰ্শকৰ মনত কিমান প্ৰভাৱ পেলাব মই নাজানিলেও, চৰিত্ৰটোৰ যাত্ৰাটো যেন সুন্দৰ হয় । 'দামিনী'ৰ পিছত মই আদালতৰ পটভূমিত থকা চিনেমাত কাম কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ । সেইবাবে যেতিয়া এই কাহিনীটো মোৰ ওচৰলৈ আহিল, মই বহুত সুখী হৈছিলোঁ । আমি 'দামিনী ২' নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল । যেতিয়া পৰিচালক সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰাই মোক 'ইক্কা'ৰ কাহিনীটো শুনাইছিল, মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল । আচলতে কথাবোৰ হ’বলৈ অলপ সময় লাগে, চিনেমা এখন কেনেধৰণে গঢ় লৈ উঠিব আপুনি কেতিয়াও ক’ব নোৱাৰে; কাৰণ সময় আৰু যুগ সদায় সলনি হৈ থাকে ।”

INTERVIEW Sunny Deol Opens Up On His 2026 Lineup, Ikka & Reuniting With 'Gem Of A Guy' Akshaye Khanna
'ইক্কা' চিনেমাৰ জৰিয়তে অ’টিটিত ছানী দেওল (Photo: Special arrangement)

'দামিনী' চিনেমাৰ সফলতা আৰু ছানী দেওলৰ অভিনয়ৰ অনুভৱ

১৯৯৩ চনৰ কালজয়ী চিনেমা 'দামিনী'ত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া এজন খঙাল অধিবক্তাৰ চৰিত্ৰত ছানী দেওলে কৰা অভিনয় ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিনয় হিচাপে গণ্য কৰা হয়, যিয়ে দৰ্শকৰ মনত এক গভীৰ সাঁচ বহুৱাই থৈ গৈছে । চিনেমাখনত তেওঁৰ চৰিত্ৰটো সহযোগী হ’লেও, আদালতৰ দৃশ্যবোৰত তেওঁৰ বলিষ্ঠ উপস্থিতিয়ে চিনেমাখনৰ সমগ্ৰ আকৰ্ষণ নিজৰ ফালে কাঢ়ি লৈ গৈছিল । অভিনয়ৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “চাওক, এজন অভিনেতা হিচাপে আমি আচলতে নাজানো যে, এখন চিনেমা বা আমাৰ চৰিত্ৰটোৱে দৰ্শকৰ মাজত কিমান দূৰলৈকে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব । যেতিয়া আমি কাম কৰি থাকোঁ, আমাৰ মনত তেনে কোনো ধাৰণা নাথাকে... কেৱল কিছুমান কাহিনী আমাৰ ভাল লাগে, চৰিত্ৰবোৰ আকৰ্ষণীয় হয় আৰু আমি ইয়াক সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । মোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়েই এনেকুৱা হয় যে, চিনেমা এখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই নিজে দেখোঁ, মোৰ অনুভৱ হয় যে মই ইয়াতকৈয়ো ভাল অভিনয় কৰিব পাৰিলোহঁতেন । কিন্তু দৰ্শকে আমাৰ সেই খুঁত বা ত্ৰুটিবোৰ ধৰিব নোৱাৰে । গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাক প্ৰশংসা কৰে, তেতিয়া মনলৈ ভাব আহে, 'ভগৱানক ধন্যবাদ, এই যাত্ৰাত বাচিলোঁ' (বুলি তেওঁ জোৰেৰে হাঁহি দিয়ে) ।”

INTERVIEW Sunny Deol Opens Up On His 2026 Lineup, Ikka & Reuniting With 'Gem Of A Guy' Akshaye Khanna
১০০ খনতকৈও অধিক চিনেমাৰ পিছত এতিয়া নেটফ্লিক্সত ছানী দেওলৰ অ’টিটি অভিষেক (Photo: Special arrangement)

কেৰিয়াৰৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা আৰু অভিনয়ৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহ

দেওল পৰিয়ালৰ বিশাল ঐতিহ্য আৰু নিজৰ বৃহৎ সফলতা থকা সত্ত্বেও, ছানী দেওলে চলচ্চিত্ৰ জগতত তেওঁৰ চাৰি দশকজোৰা দীঘলীয়া যাত্ৰাক লৈ কেতিয়াও গৰ্ব কৰা নাই । তেওঁ কয়, “বিগত এটা বা দুবছৰৰ পৰা কথাবোৰ অলপ সলনি হৈছে... এতিয়াহে মোৰ মনলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে, 'অ’ হয়তো, মই ইমানবোৰ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ।' কিন্তু মোৰ এতিয়াও অনুভৱ হয় যে, মই আগৰ সেই একেজন ব্যক্তিয়েই হৈ আছোঁ ।”

১০০ তকৈও অধিক চিনেমাত অভিনয় কৰা এই অভিনেতাগৰাকীয়ে জনাই যে, ৬৮ বছৰ বয়সতো বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ তীব্ৰ হেঁপাহেই তেওঁক আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় । সাক্ষাৎকাৰৰ শেষত তেওঁ কয়, “মই আৰু অধিক চিনেমাত কাম কৰিবলৈ ভাল পাম আৰু অভিনয় কৰিবলৈ আমোদজনক চৰিত্ৰ পাই থাকিব বিচাৰোঁ । মানুহে মোক আগতেও ভাল পাইছিল আৰু আজিও ভাল পায় । মই যিয়েই ঠাইলৈ নাযাওঁ কিয়, তাত বহুত মৰম পাওঁ । এতিয়া মই অ’টিটি জগতত ভৰি দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ আৰু কাম কৰিম । মই অধিকতৰতকৈও অধিক দৰ্শকৰ কাষ চাপিবলৈ ভাল পাম ।”

লগতে পঢ়ক : ১৭ বছৰৰ পাছত পৰ্দাত পুনৰ ঐতিহাসিক যুটি: 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' আৰু বলীউডৰ বৰ্তমানৰ সংকট লৈ কি ক’লে অক্ষয়-সুনীলে?

TAGGED:

ছানী দেওল ২০২৬ চনৰ চিনেমা
অক্ষয় খান্না আৰু ছানী দেওল
ছানী দেওল অ’টিটি ডেবিউ নেটফ্লিক্স
SUNNY DEOL OTT DEBUT NETFLIX
SUNNY DEOL 2026 MOVIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.