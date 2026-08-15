নৱাগতা অভিনেত্ৰী কোমলক লৈ গোবিন্দা-সুনীতাৰ সংসাৰত ধুমুহা ! লাইমলাইটলৈ আহিল ‘ছুগাৰ ডেডী’ৰ বিতৰ্ক
“জীয়েকৰ বয়সীয়া ছোৱালী লৈ ঘূৰি ফুৰিছে!” স্বামী গোবিন্দাক ‘ছুগাৰ ডেডী’ বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ পত্নী সুনীতাৰ; ওলোটাই গালি-গালাজ বন্ধ কৰিবলৈ ক’লে গোবিন্দাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 6:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ তাৰকা অভিনেতা গোবিন্দাই তেওঁৰ পত্নী সুনীতা আহুজাই প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰা অতিমাত্ৰা বেয়া বা অসংস্কৃত ভাষাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । সুনীতাই বিশেষকৈ আনৰ মাক-ভনীয়েকক সাঙুৰি বেয়া শব্দ বা গালি-গালাজ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
গোবিন্দাই সকীয়াই দিছে যে, এইদৰে গালি পাৰি থাকিলে ভৱিষ্যতে গোটেই পৰিয়ালটোৱেই সমাজত বৰ লাজ আৰু অপদস্থ হ’ব লগা হ’ব । এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে গোবিন্দাই পত্নী সুনীতাক উদ্দেশ্যি কৈছে যে, তেওঁ আজিকালি “মাক আৰু ভনীয়েকক সাঙুৰি বহুত বেয়া গালি-গালাজ” ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে, আৰু তেওঁক এইবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে ।
গোবিন্দাই পুনৰ দোহাৰি কয়, “হয়, মই আকৌ ক’ব বিচাৰো যে সুনীতা জী, আপুনি আজিকালি বিশেষকৈ মাক আৰু ভনীয়েকক লৈ বহুত বেয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।” তেওঁ লগতে কয় যে, যদিহে মানুহে তেওঁৰ এই বেয়া ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হ’বলৈ ধৰে, তেন্তে সোনকালেই তেওঁক সমাজে দাপোণ দেখুৱাই দিব ।
প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে, যুৱপ্ৰজন্মই চেলিব্ৰিটী বা তাৰকাসকলক অনুসৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ আচৰণ অনুকৰণ কৰিব পাৰে । গোবিন্দাই লগতে কয়, “যুৱপ্ৰজন্মই আপোনাৰ পৰা এনেকুৱা ভাল আচৰণ আশা কৰে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অনুপ্ৰাণিত হ’ব পাৰে । গতিকে, যদি মানুহে এতিয়া আপোনাৰ মাক-ভনীয়েকক লৈ গালি পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে আমি সকলোৱে বৰ লাজ পাম । এনেকুৱা নকৰিব ।”
তেওঁ আৰু কয় যে, বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ বেয়া গালি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ ‘মাক’ আৰু ‘ভনীয়েক’ শব্দ দুটাক অতি সস্তীয়া বা মূল্যহীন কৰি তুলিছে । এই কথা উল্লেখ কৰি গোবিন্দাই ক্ষোভেৰে কয়, “আপোনাৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা এনে আচৰণ কেতিয়াও আশা কৰা নাযায় ।”
গোবিন্দাৰ এই মন্তব্য তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ সৃষ্টি হোৱা নতুন চৰ্চা আৰু তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সন্দৰ্ভত পত্নী সুনীতা আহুজাই কৰা মুকলি মন্তব্যৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে । বিগত কেইমাহমানত সুনীতাই গোবিন্দাৰ অন্য মহিলাৰ সৈতে থকা বুলি চৰ্চিত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিছে ।
তেওঁ পূৰ্বে কৈছিল যে স্বামীক অতিশয় ভাল পোৱাৰ বাবেই তেওঁ জীৱনৰ বহু কঠিন সময় সহ্য কৰি পাৰ কৰিছে । অলপতে গোবিন্দাক বিমানবন্দৰত এগৰাকী নৱাগতা অভিনেত্ৰী কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ সৈতে একেলগে দেখা যোৱাৰ পিছতে এই বিতৰ্ক আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে । উৰাবাতৰি অনুসৰি, অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে গোবিন্দাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি চৰ্চা চলিছে ।
গোবিন্দা আৰু কোমলৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তথা তেওঁলোকৰ আগন্তুক ছবি ‘ৰূপা’ক লৈ সুনীতা আহুজাই গোবিন্দাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি ‘ছুগাৰ ডেডী’ বুলি অভিহিত কৰিছে । সুনীতাই নৱাগতা অভিনেত্ৰী কোমলক নিজৰ পোছাক-পৰিচ্ছদ আৰু চাল-চলন উন্নত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । তেওঁ কয় যে, যিহেতু তাইৰ ‘ছুগাৰ ডেডী’জন ইমান ধনী, গতিকে তাই নিজক ভালকৈ সজাই-পৰাই ৰাখিব লাগে ।
তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, “জীয়েকৰ বয়সীয়া ছোৱালী এজনী লৈ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে, তেওঁ নিজে লাজ পোৱা উচিত ।” পাপাৰাজ্জীয়ে যেতিয়া সুনীতাক গোবিন্দাই কোমলৰ সৈতে ‘ৰূপা’ ছবিৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ বিষয়ে সোধে, তেতিয়া তেওঁ কয়, “প্ৰথমতে চিনেমাখন সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ দিয়ক । চিনেমা বনোৱা শেষ হ’লেহে প্ৰচাৰৰ কথা আহে ।”
সুনীতাক ‘লক আপ’ নামৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’টোত দেখা গৈছিল । তাত তেওঁ ঘৰৰ আন সদস্যসকলৰ সৈতে সাধাৰণ কথা-বতৰা পাতোতেও, বিশেষকৈ গোবিন্দাৰ প্ৰসংগ ওলালেই সঘনাই বেয়া শব্দ বা গালি ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : গোবিন্দা আৰু সুনীতাৰ বৈবাহিক কন্দল: পত্নীৰ বিবাহবহিৰ্ভূত সম্পৰ্কৰ অভিযোগক লৈ কি ক’লে অভিনেতাই?