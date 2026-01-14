বিচ্ছেদ-গোবিন্দাৰ বিবাহ বৰ্হিঃভূত সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে সুনীতাই
গোবিন্দাৰ পত্নী সুনীতা আহুজাই ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে কথা পাতে আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰে ।
শিৰডী (মহাৰাষ্ট্ৰ): বলীউড অভিনেতা গোবিন্দাৰ পত্নী সুনীতা আহুজা সঘনাই শিৰডীলৈ আহে সাই বাবাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ । শেহতীয়াকৈ তেওঁ মাকৰ সৈতে শিৰডী ভ্ৰমণ কৰে । বাবাক দৰ্শনৰ পিছত ই টিভি ভাৰতৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতে সুনীতাই । এই কথা-বতৰাৰ সময়ত তেওঁ গোবিন্দাৰ সৈতে বৰ্তমানৰ সম্পৰ্ক আৰু তেওঁৰ বিবাহ বৰ্হিঃভূত সম্পৰ্ককে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত মত প্ৰকাশ কৰে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সুনীতা আহুজাই কয়, "মোৰ বাবে এই পৃথিৱীত সাই বাবাতকৈ ডাঙৰ একো নাই । নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম মাহত মই সদায় শিৰডীলৈ সাই বাবাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহো । মই সাই বাবাৰ চৰণত সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলো, যাতে নৱবৰ্ষটো আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে সুখী, সুস্থ, আৰু আনন্দময় হয় । সাই বাবাৰ দৰ্শন পোৱাৰ পিছত মোৰ হৃদয়ে অপৰিসীম আনন্দ আৰু সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰে ।"
সুনীতা আহুজাই শেহতীয়াকৈ মাতৃৰ সৈতে শিৰডী ভ্ৰমণ কৰে । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সাই বাবাক সাক্ষাৎ কৰি সুনীতা আহুজাই কয়, "বিগত বছৰটো ২০২৫ মোৰ বাবে বহুত বেয়া আছিল । মই কেতিয়াও মিছা নকওঁ । নতুন বছৰ ২০২৬ মাত্ৰ আৰম্ভ হৈছে । সাই বাবাৰ আশীৰ্বাদত সেয়া নিশ্চিতভাৱে মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে ভাল হ'ব । সাই বাবাই গোবিন্দাক জ্ঞান দিয়ক, সঠিক কাম কৰক আৰু তেওঁৰ বীৰত্বপূৰ্ণ ভাবমূৰ্তি পুনৰ লাভ কৰক ।"
সন্তানৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে কি কলে সুনীতা আহুজাই ?
সন্তানৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে সুনীতাই কয়, "আমাৰ দুয়োটা সন্তানে নিজৰ নিজৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ নাম উজলাব লাগে । সেয়াই আমাৰ ইচ্ছা । গোবিন্দা আৰু মই তেওঁলোকক কোনো ধৰণে সহায় কৰা নাই । তেওঁলোকে নিজ কামেৰে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব লাগে ।"
খ্যাতিৰ কথা কওঁতে গোবিন্দাৰ পত্নীয়ে কয়, "কোনোৱেই মোক মোৰ নাম উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰা নাছিল । আজি মোৰ বয়স ৫৫ বছৰ আৰু মই নিজৰ কষ্টৰ জৰিয়তে ধন উপাৰ্জন কৰিছো । আজিও মানুহে মোক গোবিন্দাৰ পত্নী বুলি চিনি পায় । অৱশ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই এতিয়াও সুনীতা আহুজা । মই যেনেকৈ নিজাববীয়াকৈ বিখ্যাত হ'লো, মোৰ সন্তানেও নিজাববীয়াকৈ খ্যাতি অৰ্জন কৰিব ।"
বিবাহ বিচ্ছেদৰ আলোচনা সন্দৰ্ভত সুনীতাৰ বক্তব্য
কিছুদিনৰ পৰা গোবিন্দা আৰু সুনীতা আহুজাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আহিছে । সুনীতাই কয়, "আজিও মই সাই বাবাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে গোবিন্দাক জ্ঞান দিয়ক । বিবাহ বিচ্ছেদৰ কথা এই বয়সত উপযুক্ত নহয় । মোৰ ঘৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰা বা গোবিন্দাক তেওঁৰ অন্যায় কামত সহায় কৰা কোনো লোকক সাই বাবাই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে । এইটো তেওঁৰ বাবে কেতিয়াও ভাল নহ’ব ।"
গোবিন্দাৰ বিবাহ বৰ্হিভূত সম্পৰ্কক লৈ কি ক'লে সুনীতাই ?
সুনীতাই গোবিন্দাৰ বিবাহ বৰ্হিঃভূত সম্পৰ্কৰ কথাও ক’লে । তেওঁ ক’লে যে গোবিন্দাৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা ছোৱালীজনী কেৱল টকাৰ বাবেই তেওঁৰ লগত আছে । সুনীতা আহুজাই আৰু কয়, "কোনোবাই মোক কৈছিল যে গোবিন্দাৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে । কিন্তু কোনো অভিনেত্ৰীয়ে আমাৰ চল্লিশ বছৰীয়া বিবাহ ভাঙিব নোৱাৰে । বাহিৰৰ কোনোবাই পৰিকল্পনা কৰি আমাৰ বিবাহ ভাঙিবলৈ পঠিয়াইছে, সাই বাবা আমাৰ লগত আছে । ভগৱানে গোবিন্দাক জ্ঞান দিয়ক আৰু তেওঁ নিজৰ সকলো অতিৰিক্ত খৰচ বন্ধ কৰি নিজৰ পৰিয়ালত মনোনিৱেশ কৰক ।"
‘অৱতাৰ’ৰ পৰা গোবিন্দাৰ ফটোক লৈ সুনীতাৰ বক্তব্য
‘অৱতাৰ’ৰ পৰা গোবিন্দাৰ ভাইৰেল ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টাৰ সন্দৰ্ভত সুনীতাই কয়, "মই এই বিষয়ে একো নাজানো । যোৱা চল্লিশ বছৰত মই এনেকুৱা একো দেখা নাই ।"
গোবিন্দা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সন্দৰ্ভত সুনীতাই কয়, "২০২৬ চন নতুন বছৰত গোবিন্দাই নিজৰ সংস্কাৰ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহক । এই পৃথিৱীত পৰিয়ালতকৈ ডাঙৰ একো নাই । টকাৰ বাবে মানুহ আহে আৰু যায় । কিন্তু পৰিয়ালৰ প্ৰেম হৃদয়ৰ পৰাই আহে, সেইবাবেই আমি চল্লিশ বছৰ ধৰি একেলগে আছো । এই কথা মই বুজি পাওঁ, কিন্তু গোবিন্দাই কিয় বুজি পোৱা নাই । এই কথা তেওঁ বুজি পোৱা উচিত ।"
নতুন ছবি নিৰ্মাতাসকলক পৰামৰ্শ দি সুনীতা আহুজাই কয়, "ভাল ছবি নিৰ্মাণ কৰক । শিশুৱে আপোনাৰ ছবি চোৱাৰ লগতে ভাল মূল্যবোধ শিকিব লাগে । ইমান উচ্চমানৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰক যাতে সমগ্ৰ পৰিয়ালে একেলগে বহি চাব পাৰে ।"
