শ্বিলং পালেগৈ সুনীধি, অনুৰাগীৰ বাবে আগবঢ়ালে শ্ৰুতিমধুৰ মিউজিকেল
শ্বিলঙত সুনীধি চৌহানৰ আকস্মিক ভ্ৰমণ, শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰৰ সৈতে এটা সাংগীতিক সহযোগিতা কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ৷ সামাজিক মাধ্যমত লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটীত কনচাৰ্ট শেষ কৰি শ্বিলং পালেগৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুনীধি চৌহান ৷ তেওঁৰ এই ভ্ৰমণ আকস্মিক আছিল ৷ তালৈ গৈ জনপ্ৰিয় মিউজিকেল বেণ্ড শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰৰ সৈতে এটা মিউজিকেল কলাবৰেশ্বন কৰে তেওঁ ৷ শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰৰ ঘৰ/ষ্টুডিঅ’ উইস্পাৰিং পাইনছত সকলোকে সাক্ষাৎ কৰে চৌহানে ৷ তাতে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁৰেই এটা জনপ্ৰিয় গান গুণগুণালে তেওঁ ৷
তেওঁলোকে 'পৰিণীতা' ছবিখনৰ তেওঁৰেই জনপ্ৰিয় গান "কেইছী পহেলী জিন্দেগানী" ৰ এটা ভাবপূৰ্ণ, বাদ্যযন্ত্ৰ অবিহনে (unplugged) গোৱা এটা সংস্কৰণ ৰেকৰ্ড কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ’টোৱে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ নেটিজেনে এই মিউজিকেল কলাবৰেশ্বনটো বৰকৈ পছন্দ কৰা দেখা গৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, ৩১ অক্টোবৰত গুৱাহাটীত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ পাছত তেওঁ প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা ঠাইৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছে ৷ তেওঁ আই এম হোম ইণ্ডিয়া ট্যুৰ ২০২৬ৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ৷
Sunidhi Chauhan x Shillong Chamber Choir harmonising on an unplugged version of her classic Kaisi Paheli Zindagani. Just pure and simple music. And what a joy to be able to sing together. #shillongchamberchoir #scc #sunidhichauhan https://t.co/biZTAywuM0— Shillong Chamber Choir (@Shillong_SCC) November 3, 2026
শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰ হৈছে মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত অৱস্থিত এটা ভাৰতীয় চেম্বাৰ কোৱায়েৰ, যিটো ২০০১ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । ৰিয়েলিটী টেলেণ্ট শ্ব’ত জয়ী হোৱাৰ পিছত ই খ্যাতি লাভ কৰিছিল । ২০১০ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কালাৰ্ছ টিভিত সম্প্ৰচাৰিত ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্ট (ছিজন ২)ৰ বিজয়ী হৈছিল শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰ ৷ পশ্চিমীয়া কোৰাল পৰিবেশন কৰাৰ লগতে হিন্দী ছবিৰ (বলীউড) ক্লাছিকৰ কোৰাল শৈলীৰ সংস্কৰণ গাইছিল তেওঁলোকে ।
কোৱায়েৰটোত ১১ জন গায়ক আৰু মাজে মাজে ৩০ জনীয়া অৰ্কেষ্ট্ৰা থাকে । ২০১০ চনৰ জুলাই মাহত ছাংহাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ষষ্ঠ বিশ্ব কোৱায়েৰ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কোৱায়েৰে আৰু মিউজিকা ছেক্ৰা, গছপেল আৰু পপুলাৰ তিনিওটা শাখাতে সোণৰ ডিপ্লমা লাভ কৰে ৷
২০০১ চনত শ্বিলঙৰ সুৰকাৰ, পৰিচালক আৰু পিয়ানোবাদক নীল নংকিনৰিহে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰ ।
সংগীতৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা নংকিনৰিহে কম বয়সতে পিয়ানো বজাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দিল্লী স্কুল অফ মিউজিক আৰু লণ্ডনৰ গিল্ডহল স্কুল অফ মিউজিক এণ্ড ড্ৰামাত সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ শ্বিলঙৰ সংগীত জগতৰ লগত জড়িত হৈ পৰে ।
ভাৰতীয় আৰু পশ্চিমীয়া শাস্ত্ৰীয় সংগীতক একত্ৰিত কৰাৰ সুযোগ দেখি নংকিনৰিহে এনে মনৰ সংগীতজ্ঞৰ সৈতে শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে । ২০০১ চনৰ ১৪ আৰু ১৫ জানুৱাৰীত শ্বিলঙৰ পাইনউড হোটেলত গ্ৰুপ হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰিছিল শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰে ।
ভাৰতীয় সুৰ আৰু ছন্দৰ সৈতে পশ্চিমীয়া শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ মিশ্ৰণৰ বাবে শ্বিলং চেম্বাৰ কোৱায়েৰ পৰিচিত । বিভিন্ন সংগীত পৰম্পৰাৰ শিল্পীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি ফিউজন সংগীতৰ সৈতেও পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে । তেওঁলোকৰ সংগীতসূচীত জাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিমীয়া ধ্ৰুপদী, বলীউড আৰু আন বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ধাৰাৰ ভিন্নতা থকা গান আছে । কোৱায়েৰ হিচাপে তেওঁলোকে খাচী, ফৰাচী, হিন্দীকে ধৰি ১৫টাতকৈও অধিক ভাষাত গান গাইছে ।
লগতে পঢ়ক : পুৱা ৫:১২ বজাতে চমক ছলমান খানৰ, মুকলি কৰিলে নিজৰ কণ্ঠত এটা নতুন গান