গুৱাহাটীলৈ আহি আছে সুনীধি চৌহান
সুনীধি চৌহানৰ সংগীতেৰে মুখৰিত হ’ব গুৱাহাটী । ৩১ অক্টোবৰত খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ’ব তেওঁৰ ‘আই এম হোম’ ইণ্ডিয়া ট্যুৰ ২০২৬ৰ সংগীতানুষ্ঠান ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 2:55 PM IST
গুৱাহাটী : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুনীধি চৌহানৰ সুৰৰ মূৰ্ছনাৰে মুখৰিত হ’ব গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা । ৩১ অক্টোবৰ, শনিবাৰে খানাপাৰা ভেটেৰিনেৰী ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ’ব তেওঁৰ ‘আই এম হোম’ (I AM HOME) ইণ্ডিয়া ট্যুৰ ২০২৬ৰ সংগীতানুষ্ঠান । ছাচি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু হিটছ মিউজিকৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানক লৈ ইতিমধ্যে সংগীতপ্ৰেমীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহৰ সৃষ্টি হৈছে ।
সুনীধিয়ে অন্য ঠাইত হৈ যোৱা ‘আই এম হোম’ ইণ্ডিয়া ট্যুৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডলত শ্বেয়াৰ কৰি আছে ৷ বলীউডৰ বহু জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰি শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰা সুনীধি চৌহান কেৱল এগৰাকী নেপথ্য গায়িকাই নহয়, তেওঁ এগৰাকী শক্তিশালী লাইভ পাৰফৰ্মাৰ হিচাপেও বিশেষভাৱে পৰিচিত । তেওঁৰ শক্তিশালী কণ্ঠ, প্ৰাণৱন্ত মঞ্চ-উপস্থাপনা আৰু উদ্দীপনাময় পৰিৱেশনে সংগীতানুষ্ঠানক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । হৃদয়স্পৰ্শী সুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৰ্শকক নৃত্যৰ তালে তালে মতলীয়া কৰা বলীউডৰ জনপ্ৰিয় গীতলৈকে, বিভিন্ন ধাৰাৰ সংগীতেৰে এই সন্ধিয়া উপভোগ্য হৈ উঠিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই সংগীতানুষ্ঠানৰ টিকট ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আয়োজকসকলে । তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, ‘ডিষ্ট্ৰিক্ট’ (District) হৈছে অনুষ্ঠানটোৰ একমাত্ৰ আনুষ্ঠানিক টিকট বিক্ৰীৰ মাধ্যম । সেয়ে সংগীতপ্ৰেমীসকলক ডিষ্ট্ৰিক্ট এপ অথবা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে টিকট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু অনুমোদিত বিক্ৰেতাৰ পৰা টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
সুনীধি চৌহানৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ এক অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব শ্ৰেতা-দৰ্শকে ৷ গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংগীতপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এই অনুষ্ঠান বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব বুলি আশা কৰিছে আয়োজকসকলে ।
লগতে পঢ়ক : সংগীতত প্ৰযুক্তিৰ অপপ্ৰয়োগ! ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ সুনীধি চৌহানৰ