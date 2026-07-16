গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা: নৱ-প্ৰজন্মক শিপাৰ সৈতে চিনাকি কৰোৱাৰ চেষ্টা
মৰিগাঁৱত বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ শুভাৰম্ভ ৷ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰে মুখৰিত মৰিগাঁও টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 4:58 PM IST
মৰিগাঁও : আমাৰ চহকী লোক-সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ।
অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সক্ৰিয় সহযোগত ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মৰিগাঁৱত বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।
মৰিগাঁও টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এই বিশেষ কৰ্মশালাখনত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
মূল আকৰ্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়সমূহ
নতুন প্ৰজন্মক শিপাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই কৰ্মশালাত মূলতঃ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মূল ভেটিস্বৰূপ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে
- সত্ৰীয়া নৃত্য: গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ব্যাকৰণগত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰশিক্ষণ ।
- খোল বাদন: খোলৰ বিভিন্ন তাল আৰু বোলৰ চৰ্চা ।
- বৰগীত: আধ্যাত্মিক আৰু শাস্ত্ৰীয় অনুশাসনযুক্ত বৰগীতৰ শুদ্ধ চৰ্চা তথা গায়ন শৈলী ।
কৰ্মশালাৰ সময়সূচী
১৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশেষ গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আগন্তুক ২৪ জুলাইলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব ।
সচেতন মহলৰ আদৰণি
আজি প্ৰথম দিনটোতেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় অভূতপূৰ্ব উছাহ-উদ্দীপনা । জিলা প্ৰশাসন আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এই যোগাত্মক পদক্ষেপক মৰিগাঁৱৰ বুদ্ধিজীৱী, অভিভাৱক আৰু সংস্কৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । এনে কৰ্মশালাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়খিনিক কেৱল উৎপাদনমূখী কৰাই নহয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকক অপসংস্কৃতিৰ গ্ৰাসৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : পাঁচদিনীয়া ভাওনা কৰ্মশালা: শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰে ব্ৰজাৱলী ভাষা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা