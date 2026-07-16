ETV Bharat / entertainment

গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা: নৱ-প্ৰজন্মক শিপাৰ সৈতে চিনাকি কৰোৱাৰ চেষ্টা

মৰিগাঁৱত বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ শুভাৰম্ভ ৷ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰে মুখৰিত মৰিগাঁও টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ।

Assembly Constituency Based Summer Workshop Morigaon Town Higher Secondary School echoing with practice of Sattriya culture
গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : আমাৰ চহকী লোক-সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ।

অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সক্ৰিয় সহযোগত ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মৰিগাঁৱত বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।

গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)

মৰিগাঁও টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এই বিশেষ কৰ্মশালাখনত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

Assembly Constituency Based Summer Workshop Morigaon Town Higher Secondary School echoing with practice of Sattriya culture
সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা (Photo : ETV Bharat Assam)
Assembly Constituency Based Summer Workshop Morigaon Town Higher Secondary School echoing with practice of Sattriya culture
বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ শুভাৰম্ভ (Photo : ETV Bharat Assam)

মূল আকৰ্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়সমূহ

নতুন প্ৰজন্মক শিপাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই কৰ্মশালাত মূলতঃ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মূল ভেটিস্বৰূপ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে

Assembly Constituency Based Summer Workshop Morigaon Town Higher Secondary School echoing with practice of Sattriya culture
কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান (Photo : ETV Bharat Assam)
Assembly Constituency Based Summer Workshop Morigaon Town Higher Secondary School echoing with practice of Sattriya culture
সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰে মুখৰিত মৰিগাঁও টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Photo : ETV Bharat Assam)
  • সত্ৰীয়া নৃত্য: গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ব্যাকৰণগত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰশিক্ষণ ।
  • খোল বাদন: খোলৰ বিভিন্ন তাল আৰু বোলৰ চৰ্চা ।
  • বৰগীত: আধ্যাত্মিক আৰু শাস্ত্ৰীয় অনুশাসনযুক্ত বৰগীতৰ শুদ্ধ চৰ্চা তথা গায়ন শৈলী ।

কৰ্মশালাৰ সময়সূচী

১৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশেষ গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আগন্তুক ২৪ জুলাইলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব ।

summer workshop sattriya culture morigaon town higher secondary school echoing with practice of sattriya culture
২৪ জুলাইলৈ চলিব কৰ্মশালা (Photo : ETV Bharat Assam)

সচেতন মহলৰ আদৰণি

আজি প্ৰথম দিনটোতেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় অভূতপূৰ্ব উছাহ-উদ্দীপনা । জিলা প্ৰশাসন আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এই যোগাত্মক পদক্ষেপক মৰিগাঁৱৰ বুদ্ধিজীৱী, অভিভাৱক আৰু সংস্কৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । এনে কৰ্মশালাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়খিনিক কেৱল উৎপাদনমূখী কৰাই নহয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকক অপসংস্কৃতিৰ গ্ৰাসৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : পাঁচদিনীয়া ভাওনা কৰ্মশালা: শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰে ব্ৰজাৱলী ভাষা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা

TAGGED:

গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা
সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা
মৰিগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
PRACTICE OF SATTRIYA CULTURE
SUMMER WORKSHOP SATTRIYA CULTURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.