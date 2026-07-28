ETV Bharat / entertainment

সুধাকণ্ঠৰ গীত-নৃত্য, কবিতা আবৃত্তিৰে মুখৰিত জোনাই: সামৰণি পৰিল গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ

৫০ৰো অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণেৰে জোনাইত গ্ৰীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কৰ্মশালা ২০২৬ৰ সফল সমাপ্তি ৷

Successful conclusion of the 15-day summer cultural workshop 2026 at Jonai
সামৰণি পৰিল গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা ২০২৬’ৰ অলপতে সফল সমাপ্তি ঘটে । এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটি ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত আৰু সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে । কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ আধাৰত আকৰ্ষণীয় নৃত্য আৰু মনপৰশা কবিতা আবৃত্তি কৰে ।

স্থানীয় সংস্কৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ন-শিকাৰুসকলৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনক একেমুখে প্ৰশংসা কৰে । এনে ধৰণৰ কৰ্মশালাই অঞ্চলটোৰ শিশু আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সাংস্কৃতিক চেতনা আৰু প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত-নৃত্যৰে মুখৰিত জোনাই (ETV Bharat Assam)

অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত, ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আৰু 'নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাব'ৰ ব্যৱস্থাপনাত অনুষ্ঠিত হোৱা ১৫ দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা ২০২৬ৰ মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰে । মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত জোনাই বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত এই কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰা হৈছিল । ১৫ দিন ধৰি চলা এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অঞ্চলটোৰ ৫০ জনতকৈও অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

Successful conclusion of the 15-day summer cultural workshop 2026 at Jonai
মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ১৫ দিনীয়া সাংস্কৃতিক কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান (Photo : ETV Bharat Assam)

কৰ্মশালাত ন-শিকাৰুসকলক মূলতঃ কবিতা আবৃত্তি, ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত আৰু সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ আধাৰত নৃত্যৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় । সামৰণি অনুষ্ঠানৰ দিনা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে শিকা কলা-সংস্কৃতিৰ এক আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰে । সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতৰ সুৰ আৰু গীত-নৃত্যৰ পৰিৱেশনেৰে মুখৰিত হৈ পৰে । ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰা কবিতা আবৃত্তিয়ে উপস্থিত দৰ্শকক আপ্লুত কৰে । স্থানীয় ৰাইজে জোনাইৰ যুৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত সাংস্কৃতিক চেতনা গঢ়ি তোলাৰ এই প্ৰয়াসক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

এই অনুষ্ঠানতে কৰ্মশালা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । উক্ত সামৰণি অনুষ্ঠানত ধেমাজি জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত তথা জোনাই সম-জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আয়ুক্ত ৰাজীৱ সোণোৱাল, জোনাইৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া দেৱব্ৰত গগৈ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰয়েল পেগু, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক প্ৰদীপ কুমাৰ গগৈ, মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হেমন্ত শৰ্মা, ধেমাজি জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সম্পাদক গৌতম পেগু আৰু অন্যতম উদ্যোক্তা পল্লৱী হাজৰিকা দলেৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু অভিভাৱক-অভিভাৱিকা উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : জাগীৰোডত অভিনয় কৰ্মশালাৰ সমাপ্তি: প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ হাতত মানপত্ৰ অৰ্পণ

TAGGED:

গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা ২০২৬ জোনাই
সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ অসম
ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু নৃত্য
জোনাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
JONAI SUMMER WORKSHOP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.