মূকাভিনয় জগতত নতুন মাত্ৰা: গুৱাহাটীত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু মূকাভিনয় মহোৎসৱ
প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু মূকাভিনয় মহোৎসৱ ৷ ‘লটকণ’ সাধুৰ অভিনয়েৰে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে এজাক কণমানিয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 2:21 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘নিৰ্বাক গোষ্ঠী’ৰ ব্যৱস্থাপনাত ৰাজ্যখনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ‘ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু মূকাভিনয় মহোৎসৱ ২০২৬’ সফলতাৰে সম্পন্ন হয় । বিগত ২৫ আৰু ২৬ জুলাইত গুৱাহাটীৰ কনকলাল বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত এই ব্যতিক্ৰমী মহোৎসৱখনি আয়োজন কৰা হৈছিল ।
অসমৰ বুকুত এনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিশু মূকাভিনয় মহোৎসৱ ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাছিল । এই অনুষ্ঠানত অসমৰ শিশুশিল্পীসকলৰ উপৰি ত্ৰিপুৰা, কলকাতা আৰু ৰাজস্থানৰ কেইবাটাও শিশু মূকাভিনয় শিল্পীৰ দলে ভাগ লয় ।
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এই কণমানি শিল্পীসকলে নিজৰ অসাধাৰণ অভিনয় কলা প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে । নিৰ্বাক গোষ্ঠীৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে অসমৰ লগতে দেশৰ শিশুসকলৰ মাজত থকা সুপ্ত অভিনয় প্ৰতিভা বিকাশৰ এক নতুন পথ মুকলি হ'ল ।
মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ ২৫ জুলাইত হেদায়েৎপুৰৰ ‘নিৰ্বাক ক্ৰিয়েটিভ স্পেচ’ত মূকাভিনয়, গীত আৰু নৃত্যৰ এক অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণেৰে ‘Culture Connect 2026’ নামৰ এটি বিশেষ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।
দ্বিতীয় দিনা আমবাৰীৰ অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ ‘কনকলাল বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ’ত কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়িত হয়, য’ত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ শিশুশিল্পীসকলে নিজৰ মূকাভিনয় কলা প্ৰদৰ্শন কৰে ।
২৬ জুলাইৰ সন্ধিয়া প্ৰথমতে অনুষ্ঠিত হয় মূকাভিনয় শিল্প সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চক্ৰ । ইয়াৰ ঠিক পিছৰে পৰা, অৰ্থাৎ সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা শিশুসকলৰ মূল প্ৰদৰ্শন আৰম্ভ হয় । এই সমগ্ৰ মহোৎসৱখনি ৰাজ্যৰ উদীয়মান যুৱ মূকাভিনয় শিল্পী মিনাংক ডেকাৰ তত্ত্বাৱধানত সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হয় ।
অনুষ্ঠানত শিশুশিল্পীসকলে একক আৰু দলীয় হিচাপে কেইবাটাও সুন্দৰ মূকাভিনয় পৰিৱেশন কৰে । এই প্ৰদৰ্শনসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় আছিল ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিখ্যাত ‘বুঢ়ী আইৰ সাধু’ৰ অন্তৰ্গত ‘লটকণ’ সাধুটোৰ মূকাভিনয় ৰূপ ।
কণমানি শিল্পীসকলৰ নিখুঁত আৰু মন চুই যোৱা অভিনয়ে প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে । এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ এক নতুন গতি আনিছে ।
লগতে পঢ়ক : সমাজৰ বাধা নেওচি দৰঙত ৰচনা হ’ল ন-ইতিহাস: যুৱতীৰ দলৰ ‘ব্যাস ওজা’ চৰ্চা