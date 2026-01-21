ETV Bharat / entertainment

সোণাপুৰত মনগীতৰ কাৰ্যসূচী, গ্ৰাম’ফোনৰ প্ৰদৰ্শনী

সোণাপুৰৰ ডেকাছাঙত ‘মনগীত’ৰ সপ্তম বৰ্ষৰ সফল সামৰণি ৷ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু উমানন্দ দুৱৰাৰ গ্ৰাম’ফোন সংগ্ৰহ ৷

successful conclusion of mongeet festival 2026 in sonapur music lover umananda duwarah's gramophones Exhibition
‘মনগীত’ মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী সোণাপুৰ আৰু নদীদ্বীপ মাজুলীত বিগত পোন্ধৰ দিন ধৰি চলি থকা সপ্তম বাৰ্ষিক ‘মনগীত’ মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি পৰে মঙলবাৰে সন্ধিয়া । সোণাপুৰৰ কমাৰকুচিস্থিত ‘ডেকাছাং’ত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই মহোৎসৱৰ অন্ত পৰে ।

ৰাহুল কৌশিক নাথ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু মনগীত ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত শিল্প-সংস্কৃতিৰ এক অপূৰ্ব মিলন দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

‘মনগীত’ৰ সপ্তম বৰ্ষৰ সফল সামৰণি (ETV Bharat Assam)

উদীয়মান শিল্পীৰ সমাহাৰ

বিগত ১৫ দিন ধৰি চলা এই বিশেষ সংগীত কৰ্মশালা তথা মহোৎসৱত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ৫০ গৰাকীতকৈও অধিক উদীয়মান সংগীত প্ৰতিভাই অংশগ্ৰহণ কৰে । কেৱল সংগীততে সীমাবদ্ধ নাথাকি এই বৰ্ষৰ মনগীতত পেইণ্টিং (চিত্ৰশিল্প) আৰু ভাস্কৰ্যৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, যিয়ে নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলক এক বহল মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে ।

Mongeet
সোণাপুৰৰ ডেকাছাঙত ‘মনগীত’ৰ সপ্তম বৰ্ষৰ সফল সামৰণি (Photo : ETV Bharat Assam)

বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু বিশিষ্ট অতিথিৰ উপস্থিতি

মহোৎসৱৰ মজিয়াতে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰাৰ লগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰখ্যাত অভিনেতা আদিল হুছেইন, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জেপি দাস, দীপেন বৰুৱা, শান্তা উজীৰৰ লগতে অসমৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ তথা জনপ্ৰিয় শিল্পী উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি কৰে ।

Mongeet
সোণাপুৰৰ ডেকাছাঙত ‘মনগীত’ৰ সপ্তম বৰ্ষৰ সফল সামৰণি (Photo : ETV Bharat Assam)

গ্ৰাম’ফোনৰ সুৰত সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি

এইবাৰৰ মনগীতৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল চৰাইদেউৰ উমানন্দ দুৱৰাৰ একক প্ৰচেষ্টাত সংৰক্ষিত গ্ৰাম’ফোন আৰু ৰেকৰ্ডৰ প্ৰদৰ্শনী । ১৯৯৩ চনৰ পৰাই পুৰণি অসমীয়া গ্ৰাম’ফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহৰ অভিযানত নামি পৰা দুৱৰাই বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৫০০০ ৰেকৰ্ড আৰু ২৪ টা গ্ৰাম’ফোন যন্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ।

Mongeet
‘মনগীত’ৰ সপ্তম বৰ্ষৰ সফল সামৰণি (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰদৰ্শনী সন্দৰ্ভত সংগ্ৰাহক উমানন্দ দুৱৰাই কয়, "মই সৰুৰে পৰাই সংগীত ভালপাওঁ । ১৯২৪ চনৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰেকৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু ৰাভাৰ গীতৰ দুৰ্লভ ৰেকৰ্ডসমূহ মই সংগ্ৰহ কৰিছো । ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে মই কেৱল তেখেতৰেই ৪০০ খনৰো অধিক ৰেকৰ্ড ইয়ালৈ আনিছোঁ যাতে ৰাইজে সেই পুৰণি যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতবোৰ উপভোগ কৰিব পাৰে ।"

Mongeet
উমানন্দ দুৱৰাৰ গ্ৰাম’ফোন সংগ্ৰহ (Photo : ETV Bharat Assam)

ছন্দ, সুৰ আৰু শিল্পৰ এক সাৰ্বজনীন ভাষাৰে মুখৰিত হৈ পৰা এই ‘মনগীত’ মহোৎসৱে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আয়োজকসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

successful conclusion of mongeet festival 2026 in sonapur music lover umananda duwarah's gramophones Exhibition
শিল্পীৰ সমাহাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : মাজুলীৰ ডেকাচাঙত মনগীত মহোৎসৱ ২০২৬

TAGGED:

MONGEET FESTIVAL 2026
মনগীত মহোৎসৱ ২০২৬
UMANANDA DUWARAH GRAMOPHONES
GRAMOPHONES EXHIBITION
MONGEET FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.