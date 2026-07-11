ETV Bharat / entertainment

চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য: যোৰহাটত পঞ্চম ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্বন ক’ৰ্ছৰ সফল সামৰণি

যোৰহাট চি.কে.বি. বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত ৭ দিনীয়া পঞ্চম সংখ্যক চলচ্চিত্ৰ উপলব্ধি পাঠ্যক্ৰমৰ সফল সামৰণি : অমৃত প্ৰীতম আৰু পৱন কুমাৰৰ অংশগ্ৰহণ

successful-conclusion-of-fifth-film-appreciation-course-at-jorhat-ckb-commerce-college
যোৰহাটত চলচ্চিত্ৰ উপলব্ধি পাঠ্যক্ৰমৰ সামৰণি অনুষ্ঠান (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : পিপলছ এলায়েন্স ফৰ চেঞ্জ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট, অসম চলচ্চিত্ৰ সমাজ, ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ সমাজ সংঘ আৰু চি.কে.বি.বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় চলচ্চিত্ৰ সমাজৰ সহযোগত যোৰহাট চন্দ্ৰ কমল বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত ৫ জুলাইৰ পৰা ১১জুলাইলৈ পঞ্চম সংখ্যক চলচ্চিত্ৰ উপলব্ধি পাঠ্যক্ৰম (5th film Appreciation Course) অনুষ্ঠিত হয় ৷

সামৰণি অনুষ্ঠানত অসমৰ লগতে দেশৰ চলচ্চিত্ৰ সমাজৰ লগত জড়িত থকা প্ৰখ্যাত ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । দেশৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ অমৃত প্ৰীতম আৰু প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পৱন কুমাৰৰ উপস্থিতিয়ে সামৰণি অনুষ্ঠানৰ শোভা বঢ়াই তোলে ।

যোৰহাটত সামৰণি পৰিল ‘ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্বন ক’ৰ্ছ’ৰ (ETV Bharat Assam)

এই পাঠ্যক্ৰমৰ সন্দৰ্ভত অসম চলচ্চিত্ৰ সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ন্ত মাধৱ দত্তই কয়, "আচলতে ফিল্ম ছ’চাইটীসমূহে মূলতঃ চিনেমা ফেষ্টিভেল পাতো, অসম চলচ্চিত্ৰ সমাজে ইতিমধ্যে পাঁচটা নগৰীয়া চিনেমা ফেষ্টিভেল আৰু দুটা গ্ৰাম্য চিনেমা ফেষ্টিভেল পাতিছোঁ, যিটো দেশৰ বাবে নতুন কথা । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কেতিয়াবা ছবি কৰ্মশালা আৰু কেতিয়াবা আমি টেকনিকেল কৰ্মশালা কৰোঁ । চলচ্চিত্ৰ সচেতন বা উপলব্ধি পাঠ্যক্ৰম (Film Appreciation Course)- এইটো আমি নিয়মীয়াভাৱে কৰি আহিছিলোঁ ৷ যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় আৰু চি কে বি কৰ্মাচ কলেজত কৰি আহিছোঁ । ইয়াৰ মুল উদ্দেশ্যটো হৈছে চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধি কৰা ।"

তেওঁ লগতে আৰু কয়, "আমি চিনেমা এখন আচলতে কি হয়, সেয়া জনাব বিচাৰোঁ । চিনেমা এখনত বহুত কথা থাকে, চিনেমা এখনৰ এটা কাহিনী থাকে, চিনেমা এখনত বিশেষকৈ এটা কাৰিকৰী বস্তু থাকে আৰু প্ৰযুক্তি নহ’লে চিনেমা এখন নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰি ৷ চিনেমা এখনত কেমেৰাৰ কামটো কেনেকৈ কৰা হয়, চিনেমাখনৰ ছাউণ্ডৰ কাম কিদৰে কৰা হয়, চিনেমাখন কেনেকৈ সম্পাদনা কৰা হয়, স্ক্ৰীপ্টটো কিদৰে লিখা হৈছে, সংলাপ কেনেদৰে দিয়া হৈছে আৰু লগতে এই সকলোবোৰৰ সংযোজন ঘটাই চিনেমাখন কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সকলো দিশ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিবৰ বাবেই এই পাঠ্যক্ৰমৰ আয়োজন কৰোঁ ।"

তেওঁ আগলৈ কয়, "এই পাঠ্যক্ৰমলৈ বিভিন্ন ব্যক্তি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, আমাৰ এই কাৰ্যসূচীলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পৱন কুমাৰ আহিছে ৷ তেওঁৰ ছবিসমূহ সকলোৱে আদৰি লৈছে, যথেষ্ট জনপ্ৰিয় তেওঁৰ ছবিসমূহ । এইগৰাকী বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ লগত মুকলি মত-বিনিময় অনুষ্ঠান হৈ গৈছে । দেশৰ প্ৰখ্যাত ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ অমৃত প্ৰীতমো আহিছে আৰু ছবিখনত ছাউণ্ডৰ কি ভূমিকা থাকে, সকলোবোৰ দিশ অতি সূক্ষ্মভাৱে সকলোকে বুজাই দিছে । এডিট এস্কপাৰ্ট সৌৰভ দত্ত আহিছে, তেওঁ চিনেমাখনৰ এডিটিঙৰ কাম কেনেকৈ কৰে সকলো দিশ বহলভাৱে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক বুজাই দিছে । চিনেমাখনৰ কেমেৰা আৰু লাইটৰ বিষয়ে অসম ফিল্ম ছ’চাইটীৰ সদস্য সৌৰভ শইকীয়াই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে ।বিভিন্নগৰাকী অসম ফিল্ম ছ’চাইটী সদস্যই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে বুজাই দিছে ।"

এই পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন জনপ্ৰিয় ছবিসমূহ প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে । চলচ্চিত্ৰৰ সকলো বিষয় আৰু দিশ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে । ইয়াত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ ভিতৰত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অধ্যাপক আৰু গৱেষকসকলেও অংশ লয় ৷

আনহাতে এই পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি উল্লেখ কৰি এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "এখন চিনেমা কিদৰে নিৰ্মাণ হয় আৰু ইয়াত কি কি সংযোজন হয় সকলোবোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ, ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ম ।"

লগতে পঢ়ক : পুনৰ ৰূপালী পৰ্দালৈ জুবিন গাৰ্গ: নতুন কণ্ঠশিল্পীৰ সন্ধানত প্ৰযোজক গোষ্ঠী

TAGGED:

অসম চলচ্চিত্ৰ সমাজ
অমৃত প্ৰীতম ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ
চলচ্চিত্ৰ উপলব্ধি পাঠ্যক্ৰম
চিনেমা কৰ্মশালা অসম
FILM APPRECIATION COURSE JORHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.