ETV Bharat / entertainment

সাতদিনত ভাওনা শিকি এজাক শিশুৰ হৃদয়স্পৰ্শী প্ৰদৰ্শন

গৰম বন্ধৰ দিনকেইটাত ভাওনা শিকিলে এজাক শিশুৱে ৷ খোৱাঙত আছুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মাতৃভাষা নাট ভাওনাৰ কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি ৷

successful conclusion of bhaona workshop at khowang young performers thrill audience with expressive acting
মাতৃভাষা নাট ভাওনাৰ কৰ্মশালা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : সমাজ এখন আগবাঢ়ে কেনেকৈ ? যেতিয়া প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্ম ধৰি ভাষা-সংস্কৃতিৰ লগতে চহকী সমলসমূহ ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈ থাকে ৷ যেতিয়া এটা প্ৰজন্মই পিছৰটো প্ৰজন্মৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ অনুধাৱন কৰে, তেতিয়াই সময়ৰ সোঁতত বহু বস্তু হেৰাই নাযায় ৷ নতুন প্ৰজন্মই যাতে সমাজখন সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰে, তেনে গুৰু দায়িত্ব মূৰত লৈ বহু লোক ওলাই আহিছে ৷

এই বছৰটোত অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে ভাওনা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যে, মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক জীয়াই ৰখা । লক্ষ্য কৰি লৈছে গৰম বন্ধৰ দিনকেইটা ৷

খোৱাঙত আছুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মাতৃভাষা নাট ভাওনাৰ কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি (ETV Bharat Assam)

মহাপুৰুষ দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি হৈছে ভাওনা সংস্কৃতি । ভাওনা সংস্কৃতিয়ে অসমীয়া জাতিক অধিক প্ৰান্তৱন্ত কৰি ৰাখিছে । মহাপুৰুষ দুজনাৰ এই সোণসেৰীয়া সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ লগতে নৱ-প্ৰজন্মক ভাওনা সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকী কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে খোৱাঙত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় মাতৃভাষা নাট-ভাওনাৰ কৰ্মশালা ।

successful conclusion of bhaona workshop at khowang young performers thrill audience with expressive acting
ভাওনা আখৰাত ব্যস্ত হ'ল এজাক শিশু (Photo : ETV Bharat Assam)

গৰম বন্ধৰ দিনকেইটাত ভাওনা আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে এদল ছাত্ৰ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আধ্যাত্মিক চিন্তা গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে খোৱাঙত আছুৰ উদ্যোগত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় এই মাতৃভাষা নাট-ভাওনাৰ কৰ্মশালা । গৰম বন্ধৰ দিনকেইটাত কণ কণ শিশুসকলক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ভাওনাৰ সৈতে একাত্ম কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালা ।

successful conclusion of bhaona workshop at khowang young performers thrill audience with expressive acting
মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা (Photo : ETV Bharat Assam)
successful conclusion of bhaona workshop at khowang young performers thrill audience with expressive acting
গৰম বন্ধৰ দিনকেইটাত ভাওনা আখৰাত ব্যস্ত হ'ল এজাক শিশু (Photo : ETV Bharat Assam)

খোৱাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু চেৰেপাখাটি গাঁৱৰ ৰাইজৰ আতিথ্যত চেৰেপাখাটি বৰনামঘৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাত বহুসংখ্যক ছাত্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে নিশা কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰা দিনটোত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । কণ কণ ছাত্ৰসকলে সাতটা দিনত ভাওনা শিকি নিশা ৰাইজৰ আগত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে ।‌

successful conclusion of bhaona workshop at khowang young performers thrill audience with expressive acting
মাতৃভাষা নাট ভাওনা কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি (Photo : ETV Bharat Assam)

ভাওনাৰ সাৱলীল অভিনয়েৰে মঞ্চ কঁপালে শিশু ভাৱৰীয়াসকলে । উল্লেখ্য যে, যি সময়ত ভাওনা সংস্কৃতি নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে ক্ৰমাৎ অপৰিচিত হৈ পৰিছে তেনে সময়ত শিশুসকলে ভাওনা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱাটো সমাজৰ বাবে নতুন বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।

লগতে পঢ়ক : গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা: নৱ-প্ৰজন্মক শিপাৰ সৈতে চিনাকি কৰোৱাৰ চেষ্টা

TAGGED:

মাতৃভাষা নাট ভাওনাৰ কৰ্মশালা
ভাওনাৰ কৰ্মশালা
মহাপুৰুষ দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি
BHAONA WORKSHOP
BHAONA WORKSHOP AT KHOWANG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.