গ্ল’বেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলত অসমৰ দলে লাভ কৰিলে ৩৯ টাকৈ পদক

গ্ল’বেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলত অসমৰ দলে লাভ কৰিলে ৩৯ টাকৈ পদক
ওড়িশাৰ কটকত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গ্ল’বেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলত অসমৰ দলে লাভ কৰিলে ৩৯ টাকৈ পদক ৷ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীৰ মাজত জিলিকিল ১৩ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 2:53 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যুৱক-যুৱতী বিশ্বত উজলি উঠা সময়ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো পিছপৰি ৰোৱা নাই অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । ইয়াৰ মাজতে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিল আন এটা ভাল খবৰ । ওড়িশাৰ কটকত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গ্ল’বেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলত অসমৰ দলে লাভ কৰিলে ৩৯ টাকৈ পদক ।
ওড়িশাৰ কটকত বিগত ২১ জানুৱাৰীৰ পৰা ২৭ জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গ্ল’বেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সংগীত বিদ্যালয়ৰ ১৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । সত্ৰীয়া আৰু আধুনিক নৃত্যত মুঠ ৩৯ টা পদক লাভ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । লগতে দলীয় নৃত্যত 'শ্ৰেষ্ঠ দল' আৰু ‘সাংস্কৃতিক আৰু শৃংখলাবদ্ধ’ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হয় ।
ভাৰতবর্ষৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা আদিকে ধৰি বহুকেইখন ৰাজ্যৰ লগতে বিদেশৰো প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানটোত খোৱাং সংগীত বিদ্যালয়ৰ নৃত্য প্ৰশিক্ষক ৰূপজ্যোতি বৰুৱাক 'নৃত্যশ্ৰী' বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় । দলটোৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈছে অসমৰ ৰাইজ ।
কোনে কোনে কি পদক লাভ কৰিলে
ওড়িশাৰ কটকত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ল’বেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলত খোৱাং সংগীত বিদ্যালয়ৰ দলীয় নৃত্য দলে 'শ্ৰেষ্ঠ দল' আৰু ‘সাংস্কৃতিক আৰু শৃংখলাবদ্ধ’ দলৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ তালিকা-
–ভেলেণ্টিনা বৰুৱাই সত্ৰীয়া নৃত্যত দ্বিতীয়, আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–সুকন্যা সন্দিকৈয়ে সত্ৰীয়া নৃত্যত দ্বিতীয়, আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–মেঘনা শইকীয়াই সত্ৰীয়া নৃত্যত দ্বিতীয়, আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–কৃতিকা শইকীয়াই সত্ৰীয়া নৃত্যত দ্বিতীয়, আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–অংগনা নেৱাৰে আধুনিক নৃত্যত তৃতীয়
–মুনমী বৰুৱাই আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–ৰুণজুন দাসে আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–লিজা গগৈয়ে আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–জেচমি দিহিঙীয়াই আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–আৰাধ্যা ফুকনে আধুনিক নৃত্যত দ্বিতীয়
–সাগৰিকা দত্তই সত্ৰীয়া নৃত্যত প্ৰথম, সত্ৰীয়া নৃত্যত দ্বিতীয়
–আয়ুষ আহোমে আধুনিক গীতত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
শৃংখলাবদ্ধ দলৰ সন্মান লাভ কৰিছে অসমৰ দলে
অসমক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা খোৱাং সংগীত বিদ্যালয়ৰ প্ৰশিক্ষক ৰূপজ্যোতি বৰুৱাই কয়, "ওড়িশাৰ কটকত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গ্ল’বেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলত অসমৰ হৈ ১৩ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুঠ ৩৯ টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দলটোৱে । বহুকেইখন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অসমৰ হৈ ভালদৰে নিজৰ প্ৰতিভা উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই অনুষ্ঠানত অসম দলে শৃংখলাবদ্ধ দলৰ সন্মান লাভ কৰিছে ।”
