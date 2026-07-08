দুই ৰঙৰ দুপাত জোতা পিন্ধি জিলিকি উঠিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
মৰাণৰ মিলিত শিল্পী সমাজৰ নাট্যমন্দিৰৰ চৌহদত জুবিন গাৰ্গৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপক সংগীত পৰিচালক অনুৰাগ শইকীয়াই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 5:15 PM IST
মৰাণ: প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক পাহৰে কেনেকৈ ? তেওঁক নিজৰ মাজতে জীয়াই ৰখাৰে যে আপ্ৰাণ চেষ্টা অনুৰাগীৰ ! অসমবাসীৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি অনুৰাগীয়ে সেৱা যাচিছে ৷ বুধবাৰে মৰাণতো উন্মোচন কৰা হ'ল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি ।
মৰাণৰ মিলিত শিল্পী সমাজৰ নাট্যমন্দিৰ চৌহদত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত মাংগলিক নীতি-নিয়মেৰে প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক, ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপক অনুৰাগ শইকীয়াই । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মৰাণৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী চন্দন গগৈয়ে ।
মন কৰিবলগীয়া যে জুবিন গাৰ্গে দুই ৰঙৰ জোতা পিন্ধাৰ দৰে প্ৰতিমূৰ্তিটোতো দুই ৰঙৰ দুপাত জোতা পিন্ধোৱা হৈছে ৷ মৰাণৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ওম প্ৰকাশ গাৰোডিয়াই প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰতিমূৰ্তিটো আগবঢ়াইছে ।
বুধবাৰে উন্মোচনী অনুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাং, লোকসংস্কৃতিৰ গৱেষক ডঃ অনিল শইকীয়া, আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক অনুপজ্যোতি ভূঞাকে ধৰি মৰাণৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, শিল্পী, সাহিত্যিকসহ শতাধিক লোক উপস্থিত থাকে । প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰাণ মিলিত শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত এখনি উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি সংগীত পৰিচালক অনুৰাগ শইকীয়াই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাটো আমাৰ বাবে আৱেগিক মুহূৰ্ত । মোৰ এতিয়াও বিশ্বাস নহয় যে তেওঁ আমাৰ মাজত নাই । মৰাণৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ বাবে । আমি এনেদৰেই জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি আগবঢ়াই নিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি যাতে মৰম আন্তৰিকতা চিৰযুগমীয়া হৈ থাকে । তেওঁ আমাৰ বাবে যিখিনি কৰি গ'ল আমি তেওঁৰ বাবে সিমান কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেওঁক মৰমেৰে জীয়াই ৰাখিব লাগিব ৷"
আনহাতে শিল্পী বিপিন চাউদাঙে ক’লে, "অসমৰ আকাশে-বতাহে, পূবে-পশ্চিমে উত্তৰে-দক্ষিণে এটাই কথা- জয় জুবিন দা ৷ জুবিন গাৰ্গক অসমে পূণ্যাত্মা বুলি ইতিমধ্যে ভাবি লৈছে ৷ তেওঁৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ গ’লে অনুভৱ হয় এটা পৱিত্ৰ স্থান নতুবা তীৰ্থস্থানলৈ যোৱাৰ দৰে ৷ মৰাণত আজি এটা পূণ্য কাম সম্পন্ন হৈছে, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক : মই অসমৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ হিন্দুস্তানৰ মানুহৰ প্ৰিয় আছিল: বিবেক সিন্হা