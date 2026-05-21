ETV Bharat / entertainment

ভাইৰেল ভিডিঅ’: সন্তানৰ সৈতে পূজাত বহিছিল ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান

শ্বাহৰুখ খানৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ পোহৰলৈ আহিছে, য’ত তেওঁক তেওঁৰ প্ৰডাকশ্বন হাউছ 'ৰেড চিলিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট' মুকলি কৰাৰ সময়ত ল’ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে পূজা কৰা দেখা গৈছে ।

Inside SRK’s Red Chillies Entertainment Inauguration: Rare 24-Year-Old Puja Video Wins Hearts
শ্বাহৰুখ খান (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: শ্বাহৰুখ খানৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য’ত তেওঁক 'ৰেড চিলিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট'ৰ উদ্বোধনৰ সময়ত আৰিয়ান খান আৰু সুহানাৰ সৈতে হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি-নীতিৰে পূজা কৰা দেখা গৈছে । এই ভিডিঅ’টোৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে মানুহৰ হৃদয় চুই গৈছে । অনুৰাগীসকলে ইয়াক ছুপাৰষ্টাৰজনৰ ব্যক্তিগত আৰু পেচাদাৰী জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ এক অন্যতম আটাইতকৈ ধুনীয়া মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰিছে ।

এই ভিডিঅ’টো এজন ব্লগাৰে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত আপলোড কৰিছে । ভিডিঅ’টোত শ্বাহৰুখ খানক আৰিয়ান আৰু সুহানাৰ সৈতে মজিয়াত বহি থকা দেখা গৈছে, আনহাতে এজন পুৰোহিতে পৰম্পৰাগতভাৱে পূজা-অৰ্চনা সম্পন্ন কৰাইছে । তেওঁলোকৰ হাতত ৰঙা সূতা বান্ধি থকাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

গৌৰী খানো কাষতে বহি থকা দেখা গৈছে, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তটো অত্যন্ত বিশেষ হৈ পৰিছে । এই চুটি ভিডিঅ’টোত শ্বাহৰুখ খানে হাতযোৰ কৰি ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে, আনহাতে তেওঁৰ সন্তানদ্বয়ে শান্তভাৱে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে । যিটো কথাই অনুৰাগীসকলৰ হৃদয় আটাইতকৈ বেছি স্পৰ্শ কৰিছে, সেয়া হৈছে পূজাৰ সময়ত শ্বাহৰুখ খানৰ শান্ত আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ ৰূপটো ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অভিনেতাগৰাকীয়ে সদায় বিভিন্ন ধৰ্ম আৰু পৰম্পৰাক সন্মান কৰা কাৰ্যৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিছে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "তেওঁ সকলো ধৰ্মকে সন্মান কৰে । তেওঁৰ সৈতে কাম কৰা লোকসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ ব্যৱহাৰ অতি নম্ৰ আৰু বিনয়ী । তেওঁ মহিলাসকলক সন্মান কৰে । ইয়াৰ পাছত আমি তেওঁৰ সৈতে এক আপোনত্ব অনুভৱ কৰাটো কোনো আচৰিত কথা নহয় । এছ.আৰ.কে (SRK) কেৱল এজন গোলকীয় ছুপাৰষ্টাৰেই নহয়, তেওঁ এক 'আৱেগ'।"

আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "মই সদায় জানিছিলোঁ যে শ্বাহৰুখ খান এজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, যিয়ে সকলো ধৰ্মকে সন্মান কৰে আৰু মানৱতাক আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে । সেইবাবেই মোৰ অনুভৱ হয় যে তেওঁ সঁচাকৈয়ে এক জীৱন্ত আত্মা ।" আন এজনে লিখিছে, "সঁচাকৈয়ে এক ধুনীয়া মুহূৰ্ত । সঁচা অৰ্থত এজন মহান ছুপাৰষ্টাৰ । কিং খানে সদায় সকলোৰে হৃদয়ৰ ৰজা হৈ থাকিব ।"

আজিৰ সময়ত যেতিয়া 'ৰেড চিলিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট' বলীউডৰ অন্যতম বৃহৎ প্ৰডাকশ্বন হাউছ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, এতিয়া এই পুৰণি মুহূৰ্তটো আৰু অধিক বিশেষ যেন অনুভৱ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : "এতিয়া মই সঁচাকৈয়ে পৃথিৱীৰ ৰজা": আনন্দিত শ্বাহৰুখ খানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

ৰেড চিলিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট উদ্বোধন
শ্বাহৰুখ খানৰ পুৰণি ভিডিঅ’
সকলো ধৰ্মলৈ সন্মান
আৰিয়ান সুহানাৰ সৈতে শ্বাহৰুখৰ পূজা
SHAH RUKH KHAN PUJA VIRAL VIDE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.