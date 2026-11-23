মন্নতত শ্বাহৰুখ-গৌৰীয়ে কেনেকৈ চম্ভালে ধৰ্মীয় পাৰ্থক্য?
মই শ্বাহৰুখৰ ধৰ্মক সন্মান কৰোঁ, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই ধৰ্মান্তৰিত হৈ মুছলমান হৈ যাম-গৌৰী ৷
By IANS
Published : November 23, 2026 at 11:00 AM IST
হায়দৰাবাদ : গৌৰী খানে এবাৰ কৰণ জোহৰৰ চাট শ্ব’ত শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে, তেওঁলোকে মন্নতত ধৰ্মীয় মতানৈক্য কেনেকৈ চম্ভালে? বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ পত্নী গৌৰী খানে শ্ব’টোত শ্বেয়াৰ কৰিছিল এই ঘৰুৱা কথা ৷ তেওঁলোক দুয়োৱে ইজনে সিজনৰ বিশ্বাসৰ পাৰ্থক্য কেনেকৈ পৰিচালনা আৰু সন্মান কৰে সেই বিষয়ে কৈছিল ।
চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কৰণ জোহৰৰ চাট শ্ব’ ‘কফি উইথ কৰণ’ৰ এটা পুৰণি ক্লিপত গৌৰীয়ে নিজৰ পাৰিবাৰিক মূল্যবোধৰ কথা কোৱা দেখা গৈছে । শ্ব’টোত কৰণে গৌৰীক সুধিছিল, “ধৰ্মীয় পাৰ্থক্যৰ বিষয়টোৱে আজি আপোনালোকৰ বিবাহত কেনেকৈ ঠাই লাভ কৰে”?
প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰীয়ে কয়, “মোৰ ভিতৰত থকা হিন্দু অংশটো বহুত শক্তিশালী, কিন্তু কথাটো হ’ল যে আৰিয়ান শ্বাহৰুখৰ প্ৰতি ইমানেই আকৰ্ষিত যে সি তেওঁৰ ধৰ্মহে অনুসৰণ কৰিব, মই অনুভৱ কৰোঁ । সি সদায় কয় যে সি মুছলমান আৰু যেতিয়া সি মোৰ মাৰ আগত এই কথা কয়, তেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে, ‘তুমি কি ক’ব বিচাৰিছা?’”।
সেই শুনি কৰণ জোহৰে মাজতে ক’লে, “সেইটো শুনি মা অলপ বিচলিত হয় চাগৈ”? গৌৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰে, "তেওঁ বিচলিত নহয়, তেওঁ ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে, এইটো কিন্তু সঁচা কথা । মই শ্বাহৰুখৰ ধৰ্মক সন্মান কৰোঁ, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই ধৰ্মান্তৰিত হৈ মুছলমান হৈ যাম । মই সেইটো বিশ্বাস নকৰোঁ ৷"
“মই ভাবো সকলোৰে নিজৰ ব্যক্তিত্ব আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পথ অনুসৰণ কৰা উচিত, শ্বাহৰুখে মোৰ ধৰ্মক অবমাননা নকৰে”, তেওঁ লগতে কয় ।
উল্লেখ্য যে, বলীউডত ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতি আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ মূল্যবোধৰ উদাহৰণ হিচাপে প্ৰায়ে শ্বাহৰুখৰ পৰিয়ালটোৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় । মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ শ্বাহৰুখে ১৯৯১ চনত হিন্দু পাঞ্জাবী পৰিয়ালৰ গৌৰীক বিয়া কৰাইছিল । এই দম্পতীৰ তিনিটা সন্তান আছে আৰিয়ান, সুহানা আৰু আব্ৰাম ৷ আব্ৰাম ছাৰ'গেচিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অংশ হয় ।
দুয়োটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ শলাগ লৈ দম্পতীটোৱে সচেতনভাৱে তিনিওটা সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এখন তথ্যচিত্ৰত শ্বাহৰুখে প্ৰকাশ কৰিছিল যে, মন্নতত থকা পৰিয়ালটোৰ প্ৰাৰ্থনা কক্ষত হিন্দু দেৱতাৰ মূৰ্তিৰ সমান্তৰালভাৱে কোৰাণো ৰখা হৈছে, আনহাতে পৰিয়ালটোৱে একেলগে দীপাৱলী, ঈদ আৰু বৰদিন উদযাপন কৰে । তেওঁ লগতে শ্বেয়াৰ কৰে যে, তেওঁৰ সন্তানসকলে যেতিয়া গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পাঠ কৰে, তেওঁ তেওঁলোকৰ কাষতে ‘বিছমিল্লাহ’ বুলি কয় । ২০২০ চনত ডাঞ্চ প্লাছ ৫ত এটা স্মৰণীয় উপস্থিতিত শ্বাহৰুখে নিজৰ দৰ্শনৰ সাৰাংশ এইদৰে দাঙি ধৰে, "মোৰ পত্নী হিন্দু, মই মুছলমান আৰু মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী হিন্দুস্তান ৷"
লগতে পঢ়ক : ভাইৰেল ভিডিঅ’: সন্তানৰ সৈতে পূজাত বহিছিল ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান