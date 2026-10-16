শ্ৰীদেৱী আৰু জুহি চাওলা- মাধুৰী দীক্ষিতৰ প্ৰিয় কোন?

শ্ৰীদেৱী আৰু জুহি চাওলা- মাধুৰী দীক্ষিতৰ প্ৰিয় কোন?
অভিনেত্ৰী সোণালী বেন্দ্ৰেৰ প্ৰশ্ন-শ্ৰীদেৱী আৰু জুহি চাওলা, এই দুগৰাকীৰ মাজত প্ৰিয় কোন? মাধুৰী দীক্ষিতে ক’লে-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 3:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছ’নী মাৰাঠীৰ কন হনাৰ কড়োৰপতিৰ মঞ্চত মাধুৰী দীক্ষিতে নিজৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে ৷ অভিনেত্ৰী সোণালী বেন্দ্ৰেই তেওঁক এই প্ৰশ্নটো সুধিছিল ৷ বেন্দ্ৰেৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বলীউডৰ ঢক ঢক গাৰ্ল মাধুৰী দীক্ষিতে সহ-অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱী আৰু জুহি চাওলাৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়ে কয় ।
শ্ব’টোৰ গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰৰ সময়ত সোণালীয়ে মাধুৰীক অভিনেত্ৰী দুগৰাকীৰ মাজৰ পৰা নিজৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বাছি ল’বলৈ কয় । তেতিয়া মাধুৰীয়ে দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীৰে প্ৰশংসা কৰে ৷ তেওঁলোকৰ কমিক টাইমিং আৰু ব্যক্তিত্বৰ প্ৰশংসা কৰি দৰ্শকৰ আগত ভাল গুণসমূহ দাঙি ধৰে ৷
দুইগৰাকীৰ মাজত এগৰাকীক নিজৰ প্ৰিয় বুলি বাছি লোৱাতকৈ মাধুৰী দীক্ষিতে দুয়োৰে প্ৰশংসা কৰি উক্ত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ে ৷
মাধুৰীয়ে কয়, "শ্ৰীদেৱীৰ কমিক টাইমিং আছিল আচৰিত । জুহি চাওলাৰ কমিক টাইমিঙো আছিল অতি উত্তম আৰু তেওঁৰ হাঁহিটো ইমান ধুনীয়া আছিল । দুয়োগৰাকীয়েই আছিল অতি প্ৰতিভাশালী, মই দুয়োকে ভাল পাইছিলোঁ ।"
ইয়াৰ লগতে মাধুৰীয়ে শ্ৰীদেৱীৰ বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত কাম কৰাৰ ক্ষমতাক প্ৰশংসা কৰে ৷ তেওঁ কয়, “শ্ৰীদেৱীয়ে চাৰিটা ভিন্ন ভাষাৰ ছবিত অভিনয় কৰিছিল: হিন্দী, তামিল, তেলুগু আৰু মালয়ালম । সেয়া আছিল আচৰিত ।”
সোণালী সেই ছেগতে কয়, “যেতিয়া জুহী চাওলা আৰু শ্রীদেৱীৰ কথা পতা হয়, আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁলোকৰ লগত কাৰ নাম লোৱা হয় । মোৰ পছন্দ সদায় মাধুৰী জী !” প্ৰশংসাত মাধুৰী দীক্ষিত লাজতে ৰঙা পৰি গ’ল ।
মাধুৰী আৰু জুহীৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, আশীৰ দশকৰ শেষৰ ফালে আৰু নব্বৈৰ দশকৰ সময়ছোৱাত হিন্দী ছবি জগতৰ আগশাৰীৰ অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত তেওঁলোক দুয়ো অন্যতম আছিল । ১৯৮৮ চনত দুয়োগৰাকী মোহময়ী অভিনেত্ৰীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ ‘কয়ামত ছে কয়ামত টক’ৰ জৰিয়তে জুহীয়ে স্বীকৃতি লাভ কৰে আৰু মাধুৰীয়ে ‘তেজাব’ৰ সৈতে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ সেই ছবিখনৰে জনপ্ৰিয় গীত আছিল ‘এক দো তিন’ ।
তেওঁলোকে বহু সফল ছবিৰে শিৰোনাম দখল কৰিছিল ৷ মাধুৰীয়ে দিল, বেটা আৰু হম আপকে হে কৌন আদি ছবিৰে দৰ্শকক আমোদ দিছিল ৷ আনহাতে জুহীয়ে হম হে ৰাহি প্যাৰ কে, ডৰ আৰু য়েছ বছকে ধৰি বিভিন্ন ছবিত অভিনয় কৰি নিজৰ নাম উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল ।
ইফালে শ্ৰীদেৱী আছিল পূৰ্বেই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এগৰাকী তাৰকা ৷ মাধুৰী আৰু জুহীয়ে খ্যাতি লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁ দৰ্শকৰ মনত স্থান দখল কৰি লৈছিল । ১৯৮০ চনৰ বেছিভাগ সময়ত তেওঁৱেই আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আছিল ৷ হিম্মতৱালা, সদমা, নগিনা, মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া, চান্দনী আৰু চালবাজৰ দৰে ছবিৰে শ্ৰীদেৱীৰ জনপ্ৰিয়তা শীৰ্ষত আছিল ৷
বলীউডত মাধুৰী আৰু জুহীক প্ৰায়ে তুলনা কৰা হৈছিল ৷ ২০১৪ চনৰ ছবি গুলাব গেঙৰ আগলৈকে তেওঁলোকে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰা নাছিল । আনহাতে, মাধুৰী আৰু শ্ৰীদেৱীয়ে কিন্তু এখন ছবিতো একেলগে কাম কৰা নাছিল ৷
লগতে পঢ়ক : অভিনেতা হিচাপে ফ্লপ হোৱা এজনৰ বাবে ভাগ্য জিলিকি উঠিল মাধুৰী দীক্ষিতৰ