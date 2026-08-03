ETV Bharat / entertainment

বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত নিতেশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’, ছবিগৃহৰ সন্মুখত ধৰ্নাৰ সতৰ্কবাণী হিন্দু সংগঠনৰ

‘ৰামায়ণ’ চিনেমাৰ নিৰ্মাতালৈ হুংকাৰ: মুক্তিৰ আগতে প্ৰতিনিধি দলক নেদেখুৱালে হ’ব তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৷

Ramayana In Trouble? Shri Ramlila Mahasangh Warns Makers, Demands Special Screening Of Ranbir Kapoor Starrer Before Release
ৰিলিজৰ পূৰ্বেই ‘ৰামায়ণ’ চিনেমাখন দেখুওৱাৰ দাবী শ্ৰী ৰামলীলা মহাসংঘৰ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 1:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শ্ৰী ৰামলীলা মহাসংঘই ‘ৰামায়ণ’ চিনেমাখন ছবিগৃহত মুক্তি বা ৰিলিজ হোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকক দেখুওৱাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ লগতে মহাসংঘই চিনেমাখনৰ নিৰ্মাতাসকলক এক সকীয়নিও প্ৰদান কৰিছে ।তেওঁলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে যে, যদিহে ৰিলিজৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক চিনেমাখন দেখুওৱা নহয়, তেন্তে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনৰ সৈতে মিলি শ্ৰী ৰামলীলা মহাসংঘৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।

পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’ ছবিখন ৰিলিজৰ পূৰ্বেই দেখুওৱাৰ দাবীৰে নিৰ্মাতালৈ পত্ৰ

শ্ৰী ৰামলীলা মহাসংঘৰ সভাপতি শ্ৰী অৰ্জুন কুমাৰে পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীৰ মেগা বাজেটৰ চিনেমা ‘ৰামায়ণ’ৰ নিৰ্মাতাসকললৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । এই ছবিখনত ৰণবীৰ কাপুৰ, ছানী দেওল আৰু যশে মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে আৰু এইবছৰৰ দীপাৱলীত ছবিখন দেশ-বিদেশত মুক্তি পাব । পত্ৰখনৰ জৰিয়তে তেওঁ দাবী জনাইছে যে, চিনেমাখন ছবিগৃহত মুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰী ৰামলীলা মহাসংঘৰ এটা প্ৰতিনিধি দলক দেখুওৱাব লাগিব । পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰী আৰু চিনেমাখনৰ প্ৰডাকশ্বন কোম্পানীলৈ লিখা এই পত্ৰখনত অৰ্জুন কুমাৰে পূৰ্বৰ এটা ঘটনা মনত পেলাই দিয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ভূষণ কুমাৰৰ মেগা বাজেটৰ চিনেমা ‘আদিপুৰুষ’ (য’ত প্ৰভাস আৰু ছৈইফ আলী খানে অভিনয় কৰিছিল)ৰ কেইবাটাও দৃশ্যক লৈ সনাতন ধৰ্মী আৰু ৰামলীলা মঞ্চস্থ কৰাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছিল । তেনে পৰিস্থিতিৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, তাৰ বাবেই তেওঁলোকে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

চিনেমাখনৰ বিতৰ্কিত দৃশ্য আঁতৰোৱাৰ দাবী আৰু ছবিগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ

পূৰ্বৰ ‘আদিপুৰুষ’ চিনেমাখনৰ উদাহৰণ দি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, চিনেমাখনত সোণৰ লংকাক ক’লা ৰূপত দেখুওৱা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও মহাপণ্ডিত ৰাৱণক মংগোলীয় লুণ্ঠনকাৰীৰ দৰে আৰু তেওঁৰ সৈন্যবাহিনীক অসুৰৰ সেনা হিচাপে দেখুওৱা হৈছিল । এনে বহু বিতৰ্কিত দৃশ্যৰ বাবেই চিনেমাখন বক্স অফিচত সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্লপ হৈছিল । অৰ্জুন কুমাৰে পত্ৰখনত আগলৈ কয় যে, তেওঁলোকে পোৱা খবৰ অনুসৰি, এই নতুন ‘ৰামায়ণ’ চিনেমাখনতো এনে বহু দৃশ্য আছে, যিয়ে দেশ-বিদেশৰ কোটি কোটি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ আৱেগত আঘাত হানিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত, শ্ৰী ৰামলীলা মহাসংঘই চিনেমাখন মুক্তিৰ পূৰ্বে এটা বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে চাই নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে যে ইয়াত কোনো বিতৰ্কিত দৃশ্য বা সংলাপ আছে নেকি । যদি তেনে কোনো আপত্তিজনক অংশ থাকে, তেন্তে চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ আগতেই তাক কাটি আঁতৰাব লাগিব । তেওঁলোকে চিনেমাখনৰ নিৰ্মাতাসকলক সতৰ্ক কৰি দিছে যে, যদিহে এই দাবী মানি লোৱা নহয়, তেন্তে দিল্লীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ছবিগৃহসমূহৰ সন্মুখত হিন্দু সংগঠনসমূহৰ সৈতে মিলি শ্ৰী ৰামলীলা মহাসংঘৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু ধৰ্না কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ।

দৰ্শকৰ সাংস্কৃতিক সচেতনতা আৰু ‘ৰামায়ণ’ চিনেমাখনৰ মূল আকৰ্ষণসমূহ

এই পত্ৰখনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে, ৰামায়ণৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া চলচ্চিত্ৰসমূহৰ প্ৰতি মানুহৰ সংবেদনশীলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । লগতে দৰ্শকে এতিয়া চিনেমাখনত সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় দিশসমূহ সঠিক আৰু নিখুঁতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰাটো বিচাৰে । এই চিন্তাবোৰ আচলতে ওম ৰাউতৰ পৰিচালিত ‘আদিপুৰুষ’ ছবিখনৰ বিতৰ্কৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে । কিয়নো সেই চিনেমাখনৰ সংলাপ আৰু দেৱ-দেৱীসকলৰ আধুনিক সাজ-পোছাকক লৈ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

প্ৰযোজনা অনুসৰি, ‘ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১’ চিনেমাখনত ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰাম, সাই পল্লৱীয়ে সীতা আৰু যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । চিনেমাখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হান্স জিম্বাৰ আৰু এ. আৰ. ৰহমানে । উল্লেখ্য যে, ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশৰ অভিনয়ক লৈ এতিয়াই চৰ্চা তুংগত উঠিছে ।

আনহাতে, ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে নিৰ্মাতাসকলে অভিনেতা ছানী দেওলে ভগৱান হনুমানৰ চৰিত্ৰত কৰা অভিনয়ৰ কথা এতিয়াও সম্পূৰ্ণ গোপন ৰাখিছে । ছবিখনৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত ছবিগৃহলৈ আহিব ।

লগতে পঢ়ক : ৰাজকীয় ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰ, শক্তিশালী খলনায়ক হিচাপে যশৰ প্ৰৱেশ আৰু চাওক আৰু ১০টা আশ্চৰ্যজনক মুহূৰ্ত

TAGGED:

ৰামায়ণ চিনেমা বিতৰ্ক
ৰণবীৰ কাপুৰৰ ৰামায়ণ
শ্ৰী ৰামলীলা মহাসংঘ
ৰামায়ণ চিনেমা ২০২৬
RAMAYAN MOVIE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.