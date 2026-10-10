দৰ্শকৰ মাজলৈ নতুন অসমীয়া চুটি ছবি ‘নিৰ্বানা’ : আইদেউ ছবিগৃহত বিশেষ প্ৰদৰ্শনী
ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ অভিনয়েৰে সমৃদ্ধ এই ছবিখনৰ মূল কাহিনীভাগ মানসিক চাপ আৰু ইয়াৰ নিৰাময়ৰ ওপৰত আধাৰিত ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:53 AM IST
হায়দৰাবাদ : হাৰ্টবিট প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত তৃতীয়খন অসমীয়া চুটি ছবি ‘নিৰ্বানা’ৰ এক ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি ঘটিছে । ৯ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত আইদেউ ছবিগৃহত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত ছবিখনৰ শুভ উন্মোচন কৰা হয় ।
ছবিখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী সাগৰিকা গোস্বামীয়ে ।
৫৫ মিনিট দৈৰ্ঘ্যৰ ‘নিৰ্বানা’ৰ এই বিশেষ প্ৰদৰ্শনী তথা মুকলি অনুষ্ঠানত চিনেমাখনৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, কলা-কুশলী, সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটিৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে ।
প্ৰতিভাময়ী অভিনেত্ৰী ৰুজুলা দাসৰ একক প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পাই উঠিছে এই নতুন চুটি ছবিখনে । ‘নিৰ্বানা’ৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ ৰচনা কৰাৰ লগতে ইয়াৰ মুখ্য চৰিত্ৰতো তেওঁ নিজেই অভিনয় কৰিছে । বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় যে, এই চুটি ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত পৰিচালক কৃপাল কলিতাই আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে বসন্ত কুমাৰ দাসে ।
ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ এক সন্মিলিত অভিনয়েৰে সমৃদ্ধ এই ছবিখনৰ মূল কাহিনীভাগ মানসিক চাপ আৰু ইয়াৰ নিৰাময়ৰ ওপৰত আধাৰিত । ছবিখনৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰুজুলা দাস, চম্পক শৰ্মা, মল্লিকা শৰ্মা, ৰূমা কলিতা, দিক্ষীত বৰ্মন, জিষ্ণু, দিব্যাপ্রতিম ভাগৱতী, ৰাজ কুলনন্দন শইকীয়া, জ্যোতিষ্মান শইকীয়া, ভায়োলিনা ডেকা, হাৰ্শীল কলিতা, কিয়াৰা শৰ্মা দাস, মধুস্মিতা কলিতা পাঠক আদিয়ে ।
ছবিখনত দুটি গীত সংযোজন কৰা হৈছে । দুটি গীততে কণ্ঠদান কৰিছে উদীয়মান শিল্পী শ্ৰেয়া কাশ্যপে । এটি গীতৰ ৰচনা বিনিশা দেৱীৰ, সুৰ আৰু সংগীত ৰুজুলা দাসৰ । কলা-কুশলী আৰু গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিয়ে সমগ্ৰ সন্ধিয়াটোলৈ কঢ়িয়াই আনে এক সুকীয়া মাদকতা ৷
লগতে পঢ়ক : বৰপেটাত বিশিষ্ট অভিনেতা ৰহিতাশ্ব গৌড় আৰু ৰেখা আৰ গৌড়ক 'মুখা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা' প্ৰদান